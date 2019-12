Chofer de diputada Camila Flores denuncia durísima humillación de parlamentaria y que lo dejó "botado" en la calle

Suboficial Mayor de Carabineros en retiro sólo duró tres días con la diputada Camila Flores que, en plena ruta, le pidió que le pasara las llaves del auto y se bajara.

Pena, impotencia y resignación. Estos son tres de los sentimientos que han embargado las últimas semanas a Víctor Valdés Lagos, suboficial mayor de Carabineros (r), quien a partir del martes 3 de diciembre comenzó a vivir una verdadera pesadilla de la mano de la diputada por la zona interior de la región de Valparaíso, Camila Flores (RN), que lo contrató como su chofer número 14 desde que asumió el cargo en la Cámara Baja el 11 de marzo de 2018.

Según relató a Puranoticia.cl, el hombre que se desempeñó durante 33 años como carabinero, destinando 24 de ellos al Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE), fue contactado el viernes 30 de noviembre por un alto jefe de la institución para ofrecerle el contacto de la parlamentaria de Chile Vamos, quien necesitaba contar con un conductor que tuviera expertiz en materia de seguridad, debido a las amenazas de muerte que ha recibido.

Fue así que el martes 3 de diciembre, autoridad y ex uniformado se reúnen para acordar las condiciones del nuevo empleo, el cual Víctor Valdés cumplía a cabalidad, ya que durante su etapa como carabinero debió proteger a diversas "personas importantes", como señaló en conversación con este medio. En base a esto, no tardaron demasiados minutos en llegar a acuerdo para que comenzara a desempeñarse de inmediato como su conductor personal.

No obstante, durante la conversación se generaron algunos aspectos que le llamaron la atención al retirado Suboficial Mayor: "Fueron cosas que me dijo como 'yo soy la que mando', 'yo soy la que da las órdenes y nadie más ordena', que 'evite conversar con otros conductores, porque no me gusta que mi conductor converse con conductores de otros parlamentarios', cosas así... Me pareció raro, pero está bien porque yo no vengo a conversar con nadie".

Junto a ello, la diputada Camila Flores le ordenó que durante las sesiones en la Cámara, él debía permanecer en la oficina.

Tras todas estas indicaciones, luego de algunos minutos el ex GOPE baja a conocer su herramienta de trabajo, el vehículo de la parlamentaria de Renovación Nacional (Kia Sportage 2019), acción que cumple en compañía de un sargento primero de apellido Meza, funcionario de Carabineros que resguarda su seguridad personal producto de las amenazas de muerte. En este momento surgió un segundo indicio: "se me acercaron otros conductores y al tiro me agarraron pa'l leseo, me empezaron a molestar. Me dijeron 'qué mala, usted es el número 14. Le damos una semana con ella'", dijo Valdés.

DÍA 1: LAS PRIMERAS INCOMODIDADES

Si bien, todo esto ya le comenzaba a hacer ruido en la cabeza al conductor, decidió no hacerle mayor caso a estos dichos, enfocándose en cumplir con sus labores de buena manera para no tener problemas con su nueva jefa.

Así fue como siguieron otras indicaciones de parte de la legisladora oficialista, como el hecho de que debía mantener en todo momento una bebida cola en la puerta de su automóvil y que debía asegurarse que siempre hubiera stock en un cooler que también mantiene en el vehículo. Además, Víctor Valdés debía cargar sus carteras y posicionarlas en el coche, acciones que nuevamente prefirió no darles mayor importancia, puesto que pensaba que así era su trabajo.

Sin embargo, todo comenzó a cambiar drásticamente con el paso de las horas. Y es que según el chofer, los tratos de Flores no fueron los adecuados, lo que se sumó a órdenes como constantes cambios de la estación radial que escuchaban y el especial cuidado con el aire acondicionado, entre otras situaciones que -a juicio del afectado- "no fueron solicitadas en buenos términos".

"Yo como carabinero no tenía que decir nada, porque era mi trabajo. Ahora que soy civil, lo que menos me merezco es que me diga 'por favor, me puede llevar las carteras al auto', aunque no es mi obligación. Fue malo por la forma, ella se cree el cuento mucho. No sé qué pasa ella. Me decía que había que pasar despacito en ciertos lugares, que no había que ir fuerte, que el auto no se mueva mucho", continuó relatando el ex Suboficial Mayor.

DÍA 2: TODO SEGUÍA IGUAL

Cumplido así el primer día de trabajo, las cosas no cambiaron mucho el segundo. De hecho, Valdés recuerda que en horas de la tarde, recibe un llamado de parte de la secretaria, quien le informa que debe subir al edificio del Congreso a buscarle las carteras a la diputada Flores, las cuales debía bajar al automóvil, cuestión que cumple sin decir palabra alguna.

Ya en el estacionamiento, y mientras la esperaba en el vehículo, el ex uniformado conversa con algunos conductores de otros parlamentarios, momento en que advierte la llegada de la parlamentaria, quien le manifiesta con voz fuerte: "¿qué le dije?", recordándole una de las indicaciones que le dio el día de la entrevista de que no debía conversar con sus compañeros de trabajo, a pesar de que se trataba de otros ex carabineros que trabajaron junto a él por muchos años.

"Fue un momento muy incómodo, por no decir otra cosa", confesó el carabinero que pasó a retiro el 1 de septiembre del 2018.

DÍA 3: EL APOCALIPSIS

El tercer día de trabajo es recordado por Víctor Valdés por la orden de que debía estar a las 6:00 horas en la casa de Camila Flores, ubicada en la comuna de Casablanca. Esto le significaba levantarse a las 4:00 horas para salir de su casa en Concón, rumbo a Valparaíso, desde donde debía partir hacia el domicilio que la parlamentaria comparte con su marido, el consejero regional (core) de la zona, Percy Marín (RN).

Ya en Casablanca, un joven periodista le ofrece ayuda a la Diputada con sus carteras, cuestión que Flores desestima debido a que "esa labor la debía cumplir su chofer", agregando que "me llama de forma despectiva y me dice que esa es mi labor y que yo sabía lo que tenía que hacer". La situación se complicó aún más casi de manera inmediata, pues el auto quedó en un espacio reducido y al conductor le costó maniobrarlo para sacarlo. "Ahí me dijo que cómo no podía sacarlo, si los otros conductores lo hacían de inmediato".

Durante el viaje rumbo a Santiago, el trato no mejoró, puesto que el chofer recibió la orden de acelerar, ya que aquel jueves 5 de diciembre debía estar a las 8:00 horas en Canal 13 para participar del matinal «Bienvenidos», del cual es panelista. "Como tuve que volar, me tuve que ir a 160, 180 kilómetros por hora, además del taco en Santiago", comentó, antes de agregar que ya en la estación televisiva la parlamentaria le prohibió bajarse del vehículo.

Tras su participación en el programa de televisión, a eso de las 11:30 horas, la diputada Flores le indica al ex carabinero que a las 13:00 horas debe estar en Zapallar para una actividad, ante lo cual nuevamente tuvo que trasladarse a alta velocidad. En este momento, Víctor Valdés confesó que esperaba que le dijera algo para responderle, cuestión que no fue así, puesto que hasta la llegada al evento no le dirigió la palabra.

"NOS VEMOS EN LA RUTA"

Fue justamente en el evento donde el ex uniformado se encuentra con el conductor del diputado Andrés Longton (RN), con quien conversa acerca de los tratos de Camila Flores, diálogo que concluye con un simple "nos vemos en la ruta".

Y es que nada hacía presagiar que esa simple frase cobraría tanta fuerza, una vez que a la salida de la actividad en Zapallar, y con el objetivo de evitar una funa de la cual sería parte la parlamentaria RN, los problemas continuaron en la huida a bordo del automóvil.

"Salimos por atrás, le abrí la puerta, se subió, las autoridades la dejaron. Vamos saliendo y me dice que siga Google Maps, cuando nos encontramos con los estudiantes que la iban a funar. Ahí me dice que doble a la derecha y terminó de matarme porque me dice 'siga el Google nomás', y yo le insisto al preguntarle dónde vamos, que yo también necesitaba saber dónde estaba conduciendo y me dice que 'para eso está el sargento'. Yo le dije que si no está él estoy yo, que somos un equipo y que trabajamos para su seguridad. Ahí me dice 'parece que anda medio sensible' para luego reiterarme que 'siga el Google Maps'", relató Valdés.

Toda esta discusión terminó con un 'salga a la ruta y donde haya un espacio me deja ahí nomás', de parte de Camila Flores. "Yo le dije que no, que cómo me iba a dejar botado en la carretera, que por último me deje en Concón, que es donde vivo", dijo. Todo esto terminó en una actividad de Bomberos en Maitencillo, donde la Diputada RN "me reitera que 'le estacione el vehículo, que le pase las llaves y que la deje ahí nomás'. Lo hice, le entregué el teléfono y me dejó botado en las puertas del evento".

Momento más tarde, y recobrando el mensaje de "nos vemos en la ruta", Víctor Valdés asegura que fue justamente caminando en la carretera cuando se encuentra con el vehículo que transportaba al diputado Andrés Longton, quien se ofreció a llevarlo hasta su casa. "Me cagó de onda a morir. Se me cayeron las lágrimas. Me prometí que nunca nadie más me iba a pasar a llevar y ahí me dejó, esperando locomoción", prosiguió Valdés.

CARTA AL CONGRESO

Toda esta situación expuesta a Puranoticia.cl también le fue comunicada al secretario general de la Cámara de Diputados, Miguel Landeros, a quien mediante una carta le comunicó todas y cada una de las situaciones que vivió junto a la parlamentaria de Chile Vamos, en la cual menciona que su trabajo con Camila Flores es "lejos la mayor humillación que me han hecho y he pasado en mí vida, ya que me quedé en la calle sin saber qué locomoción tomar para mi casa, más aun, sin desayuno y sin almuerzo. Claro no era su problema. Qué pena que existan personas así, que se creen superiores".

"Es dable hacer presente que, más que un ex funcionario de Carabineros, que vivió una vida basada en la disciplina y que trabajó 33 años, bajo el mando de muchas personalidades a las cuales por razón de su trabajo debió sobrellevar, por ningún motivo a esta altura de su vida puede permitir, de parte de quien sea, sufrir menoscabo. Muy por el contrario, por el sólo hecho de ser un ser humano que trabaja por un motivo particular, se merece respeto, destacando que en esta ocasión sólo se trata de la forma y el respeto", agregó Valdés.

Finalmente, el ex GOPE culmina su carta diciendo que "podría hacer muchas cosas, pero no las haré. Sólo escribo esto para desahogarme y, quizás, sirva para que exista una preocupación por los conductores, ya que 14 no es un número menor, y alguien debe enseñarle a la Sra. Diputada que cuando aprenda la forma será una gran parlamentaria".

