"Cerro al Agua": Niños damnificados por incendio en Rocuant y San Roque disfrutaron de actividades en playa San Mateo

Cerca de 30 menores disfrutaron del mar, participaron en talleres y pasearon en motos de agua.

En la playa San Mateo de Valparaíso se llevó a cabo una jornada acuática denominada "Cerro al Agua", enfocada para los niños afectados por el incendio que afectó a los cerros Rocuant y San Roque, el 24 de diciembre pasado.

La actividad fue una alianza entre la Oficina Comunal de Deportes y la de Niñez, junto a la fundación Waterman Chile, quienes se quisieron hacer presentes frente a la tragedia ocurrida en la Ciudad Puerto.

Los menores fueron trasladados en bus desde sus cerros hasta las orillas del mar, donde fueron recibidos por los voluntarios.

La jornada comenzó con talleres de bienvenida, iniciando con cuidado del medio ambiente como la limpieza de la playa, primeros auxilios y baile entretenido.

También llegaron hasta el lugar motos acuáticas de los rescatistas de Bote Salvavidas de Valparaíso, que estuvieron a cargo de la seguridad marítima durante el evento, quienes además pasearon a los infantes por la costa.

Stand up paddle y paseos en kayak, remataron la jornada.

Marcela Cortés, miembro de la Oficina Comunal de Deportes, comentó que "esperamos que sea la primera de muchas porque a los niños y niñas les encantó. Es un espacio que no se conoce mucho o no hay mucha cercanía, sobre todo a niños que son de las zonas altas de los cerros, más bien sectores populares que no tienen un acceso como conocer la playa para hacer deporte. Entonces, es algo que queremos repetir, la fundación está disponible y nosotros también".

Los niños estuvieron acompañados de sus madres y padres, quienes se manifestaron conformes y escuchados con la iniciativa.

Paulina García, una de las madres presentes, indicó que "fue lo que pedimos, que pudieran integrar a los niños por lo psicológico más que nada, así que esto a mí me parece genial. Faltan recursos para que los niños puedan distraerse, salir de lo cotidiano".

Por su parte, Damaris Astete, gestora territorial de la Oficina Comunal de la Niñez y Juventudes, sostuvo que "la idea era que estos chicos y chicas pudieran disfrutar de una tarde de distintas disciplinas deportivas, con el enfoque en el uso de la playa. Salió todo un éxito, los niños disfrutaron muchos y salieron un poquito de esta situación muy complicada".

