Celestino Córdova postergó inicio de huelga seca a espera de una respuesta del Gobierno

Desde la vocería del machi indicaron que una pronta respuesta de parte de las autoridades se hace crítica.

Las voceras de Celestino Córdova hicieron un llamado al Gobierno a aceptar la última contrapropuesta del machi ante la oferta de La Moneda de permitirle visitar su rehue por 14 horas. De lo contrario, las representantes de la autoridad espiritual mapuche afirmaron que este iniciará esta noche una huelga de hambre seca.

Cabe recordar que el machi, condenado a prisión por el crimen del matrimonio Luchsinger Mackay, se encuentra hace 106 días en huelga de hambre, ya que estaba solicitando cumplir primero seis meses y luego cuatro meses de la pena en su domicilio, con el fin de estar cerca de su rehue de Padre Las Casas.

Ante dicha petición, este domingo La Moneda le propuso un permiso especial para retornar por 14 horas a su rehue. A esta propuesta, Córdova contestó realizando otra.

Giovanna Tabilo, una de las voceras, explicó "nos llegó ayer una propuesta, y esa propuesta la estuvimos trabajando con el machi, quien hizo una contrapropuesta, ya que a pesar de llevar 106 días en huelga de hambre, él está plenamente lúcido".

"En función de esa propuesta del Gobierno -expuso-, mandamos una contrapropuesta, bajamos mucho, de meses a días, y estamos esperando la propuesta del Gobierno, que se supone debería llegar en cualquier momento (...) No voy a decir cuántos días porque eso es algo que se está conversando".

En caso de no haber acuerdo con La Moneda durante la tarde, Tabilo afirmó que "la decisión está tomada: si no hay resolución, el machi hará huelga de hambre seca ya. Estamos a la espera de la respuesta del Gobierno, pero esto no pasa de hoy".

A su vez, la también vocera Cristina Romo señaló que "hoy se cumplen 106 días de la huelga de hambre del machi Celestino Córdova. Estamos en un punto crítico, en un momento decisivo, donde esta situación se debe resolver. Hemos sido un pueblo que ha utilizado como práctica permanente el diálogo a través de distintos parlamentos que hemos tenido como pueblo. En este caso, queremos invitar nuevamente al Gobierno a que sigamos conversando, a seguir dialogando, porque sin duda esta situación la pudo destrabar a partir de este diálogo, del entendimiento y de refrendar lo que ya ha estado en acuerdo".

"Sin duda, nuestro machi solicita mayor amplitud, mayor flexibilidad para poder llegar a un buen entendimiento -agregó-. Es por eso que queremos hacer el llamado al Gobierno a que sigamos conversando y que la última propuesta, la contrapropuesta que ha enviado el machi Celestino tenga esa impronta de conversación".

Romo insistió en que "hoy el Gobierno nuevamente tiene la oportunidad y otra vez nuestro machi ha hecho el gesto de seguir esperando un pronunciamiento definitivo del Gobierno, pero tampoco esta situación se puede seguir alargando. Es por eso que estamos viviendo las últimas horas, definitivas, donde el machi, sin lugar a dudas, al final de este día, va a decidir en forma definitiva si inicia o no huelga seca, y va a depender del gesto del Gobierno para poder avanzar".

Por último, hizo un llamado "al pueblo mapuche, al pueblo no mapuche, a las distintas organizaciones de derechos humanos a nivel nacional e internacional, a observar esta situación, a estar atentos y a actuar de acuerdo a cómo el Gobierno se manifieste en estas últimas horas".

