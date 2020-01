Caso "Viáticos" de Percy Marín: Presidente del Consejo Regional critica "dosis de injusticia" en materia de gastos y retribuciones

Consejero Juan Arriagada (DC) aseguró que el procedimiento "es injusto porque se establece una discriminación" debido a que cada core debe pagar sus viajes, recursos que después le son devueltos.

"En las condiciones anotadas, esta Contraloría deberá rechazar la solicitud de reconsideración de la especie, ratificándose así el Informe Final Nº 78, de 2019, en la parte cuestionada por el interesado, razón por la cual esta entidad de control procederá a formular el pertinente reparo, en los términos descritos en el referido informe".

Con estas palabras, la Contraloría Regional de Valparaíso decidió rechazar una solicitud de reconsideración presentada por la defensa del consejero regional (core) Percy Marín (RN), por lo que la autoridad que representa a la provincia de Marga Marga deberá someterse a un juicio civil en el que se le solicitará la devolución de más de $9 millones cobrados en viáticos.

ACUSAN PROCEDIMIENTO INJUSTO

Esta situación trajo consigo una serie de reacciones desde sus pares en el Consejo Regional de Valparaíso, como es el caso del propio presidente del órgano colegiado, Juan Arriagada (DC), quien aseguró que el esposo de la diputada Camila Flores aún puede apelar a esta decisión adoptada por la entidad fiscalizadora.

"Con los antecedentes que tenemos hoy no es fácil dar una opinión detallada, pero en principio soy respetuoso de la presunción de inocencia y de un proceso no concluido, porque podría presentar recursos jerárquicos y otros. La verdad es que uno no puede emitir opiniones categóricas o determinantes", explicó la autoridad demócrata-cristiana.

No obstante, a juicio del Presidente del Core, "este es un procedimiento que hay que mejorar. Desde los momentos en que he sido consejero regional he percibido que hay espacio de avance, de posibilidades de mejorar, de actualizar algunas cosas. Hay situaciones en las cuales pudiera divisar cierta dosis de injusticia o tratamiento desigual. Y en esto de los gastos y retribuciones se puede avanzar mejorando mucho. Hoy día la mayoría está planteando esto, porque por el tratamiento que hay no es posible que los cores que tengan que viajar a cumplir con sus cometidos tengan que financiarse sus gastos con dineros de su bolsillo. Esto no ocurre en otros ámbitos de la administración pública".

"Es injusto porque se establece una discriminación. En Chile, el derecho a elegir y a ser elegido debiera ser igual para todos. ¿Qué pasa cuando el core que debe viajar a Isla de Pascua y no puede porque no tiene dinero? ¿En qué trabajo público le piden que se paguen los gastos? Un core gana 1.400.000 y debe asisitr a todas las comisiones, sesiones, porque de lo contrario le descuentan proporcionalmente. Por tanto, si no hay un tratamiento, me parece absurdo", agregó Arriagada.

El titular del Core también comentó que "más allá de lo que ocurra en este caso, que lamento mucho, más allá del derecho a defensa que tiene, más allá de la presunción de inocencia, y de investigar hasta el mínimo detalle, más allá de la confusión, acá se impone una revisión de la forma en que a los cores nos piden que realicemos nuestro trabajo".

APELACIONES

Similar opinión entregó el core Manuel Millones (UDI), quien sostuvo que para evitar nuevos errores y también interpretaciones diversas de Contraloría en las auditorías "se elaboró, con apoyo del mismo ente fiscalizador, un reglamento de gastos de los cometidos del cuerpo colegiado, el cual entrará en operaciones en el mes de marzo. Con esta reglamentación, los errores se van a reducir a cero y no debieran haber nunca más observaciones a los gastos de funcionamiento del los consejos regionales".

Además, la autoridad gremialista señaló que "hemos sido informados de que la Contraloría no aceptó la apelación del consejero regional, sin embargo queda la instancia del recurso jerárquico. Por tanto, una vez que esa etapa concluya, el proceso adminstrativo queda a firme".

SUBSANAR EL MANTO DE DUDAS

Por su parte, la core Tania Valenzuela (FA) dijo que "me parece lo más correcto que se subsane todo el manto de dudas que hubo sobre el "Caso Viáticos" en el Gobierno Regional, en particular por lo ocurrido con el consejero Percy Marín quién, además, se encontraba en ejercicio como presidente del Consejo Regional", indicó la autoridad frenteamplista.

De igual forma, Valenzuela sostuvo que "espero que se devuelvan los montos involucrados y sea ésta la primera señal que se dé a la ciudadanía, donde se denunciarán todos los posibles casos de mal uso de recursos públicos. Hoy la gente exige mayor transparencia y probidad a sus autoridades".

Finalmente, el consejero regional Fernando Urrutia, quien asumió el cupo RN dejado por la core Amelia Herrera en Marga Marga, indicó que "espero que esto se solucione bien, que sea justo y que se apliquen las normas como corresponde, como cualquier ciudadano. Yo en mi caso estoy en contra de los viajes internacionales de los cores, para no vernos envueltos en ningún conflicto, sobre todo en este momento, y también rehusé cobrar bencina o traslados durante los dos años que me quedan. Yo estoy tratando de ir a todas las comisiones, sobre todo porque soy nuevo y debo estar más informado que nadie. Mi compromiso durante estos dos años es no cobrar los traslados, aunque me corresponda. Simplemente no los voy a cobrar. Me interesa que todo sea transparente y que se aplique la ley".

Cabe recordar que el esposo de la diputada Camila Flores (también RN) recibió más de $9 millones en viáticos, divididos en $5,9 millones en concepto de alimentación y alojamiento, y de $3,6 millones en concepto de bencina. Percy Marín, para acceder a estos viáticos, aseguró vivir y tener residencia en la comuna de San Esteban, pero sin poder acreditar en su minuto aquel domicilio, abriendo consigo un verdadero misterio sobre su real residencia en el periodo investigado por Contraloría.

