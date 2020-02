Caso Jueza "amiga" de Reginato: Fiscal Regional iniciará investigación de oficio que esclarezca los hechos

Claudia Perivancich descartó "coimas" al Fiscal Rebeco y además mencionó que en las próximas semanas habrán novedades en el caso "horas extras".

La Fiscal Regional Claudia Perivancich Hoyuelos no dejó respuesta sin contestar sobre los últimos hechos dados a conocer en las últimas horas que afectan directamente a la jueza del Tribunal de Garantía de Viña del Mar María del Pilar Labarca y al Fiscal encargado de la Unidad Anticorrupción Claudio Rebeco.

La verdadera confesión de la jueza Labarca quien se inhabilito en una causa en contra de la municipalidad jardín dejo de manifiesto, como ella misma lo dice, "una relación de estrecha familiaridad con la alcaldesa", agregando además que "la amistad de los años con la alcaldesa... amiga de mi madre, de años mil, y por su cuenta a mi me conoce de mil años", sin embargo esto no fue causal para que el año 2013 se inhabilitará cuando decidió sobreseer a la misma Virginia Reginato cuando era investigada por la forma en que logró conseguir su licencia de enseñanza media.

SORPRESA DE LA FISCAL REGIONAL Y DESCONOCIMIENTO DE LA RELACIÓN JUEZA-REGINATO

Sobre este hecho, la Fiscal Regional de Valparaíso dijo que "ayer hemos tomado conocimiento de esa información. Nos ha tomado por sorpresa. No existía ningún elemento previo que diera cuenta de esta inhabilidad que plantea la magistrada en el audio que se escucha, ocurrido con fecha de agosto del año 2019. Por tanto, esa circunstancia, en orden a que a ella eventualmente le afecta una inhabilidad que diría relación con causas relacionadas a la Municipalidad de Viña del Mar, no era un elemento conocido al momento en que se resolvió el sobreseimiento definitivo de la investigación el año 2013".

Sobre sí este hecho conocido este jueves podría poner en duda el dictamen del año 2013 que sobreseyó el caso de Reginato, la Fiscal Claudia Perivancich dijo "Nosotros entendemos que en caso alguno, en esa investigación se realizó una profusa labor, exhaustiva, en la que en virtud del resultado de múltiples diligencias de investigación, se arribó a la convicción en torno a la inexistencia de delitos. Lo que se imputaba era una eventual falsificación de los antecedentes, que daban cuenta de la obtención de la licencia de enseñanza media por parte de la alcaldesa de Viña del Mar. Esa investigación fue sobreseida por el Juzgado de Garantía de Viña del Mar, pero además, se conoció por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que en fallo unánime de los tres miembros de la sala, resolvió confirmar la decisión de sobreseimiento. Y en esa resolución se abordó la completitud de la investigación, lo exhaustivo que había sido el análisis de los antecedentes y la inexistencia incluso de diligencias o cualquier elemento que haya podido poner incluso el querellante en conocimiento de la corte, en orden a que hubiese faltado en la investigación. En esos términos se ratificó la decisión de sobreseimiento del Tribunal de Garantía".

FISCAL REGIONAL ANUNCIA INVESTIGACIÓN PARA ESCLARECER LOS HECHOS

Tras conocerse estos hechos, la Fiscal Regional dijo que "hemos decidido iniciar una investigación de oficio que profundice y esclarezca estas circunstancias que he indicado".

Agrega la Fiscal que "lo cierto es que en relación a las expresiones que conocemos en un audio que se realiza -entendemos- en el Tribunal de Garantía de Viña del Mar, -debo asumir que esto es verídico-. De tratarse de dichos efectivos de la magistrada Labarca, por cierto, la preocupación que nos cabe es si entre el 2013 en adelante ha habido alguna intervención de la magistrada en otra investigación que diga eventualmente relación con la Municipalidad de Viña del Mar. Esto lo digo porque en una obligación respecto a actuar con objetividad, cualquier conducta constitutiva de delito, en el sentido que la magistrada hubiese resuelto contra derecho en esa audiencia de sobreseimiento de la alcaldesa Reginato, esos hechos estarían prescritos por el transcurso del tiempo. Sin embargo, es necesario establecer si ha existido alguna otra conducta con posterioridad, que dé cuenta de una eventual suspensión de la prescripción por la comisión de un delito distinto, como la intervención en una causa en la que, según sus dichos, se encontraría inhabilitada".

PRESUNTAS COIMAS AL FISCAL REBECO

La Fiscal Regional también se pronuncio sobre el silencio tras conocerse el año 2013 una publicación en donde se denunciaba presuntas coimas que habría recibido el Fiscal Claudio Rebeco, ante la pregunta de ¿Por qué en su momento el Ministerio Público no anunció acciones legales respecto a este tema?, la Fiscal contestó:

"Esa información fue efectivamente difundida por un medio de comunicación el año 2013, pero la misma no daba cuenta de la existencia de ningún denunciante. No fue una denuncia formal y no contenía ningún elemento fáctico, antecedente concreto, que permitiera superar un primer filtro para entender que nos encontrábamos frente a una circunstancia que ameritara una investigación. Considerábamos que los hechos eran de tal vaguedad, de tal imprecisión, que ni el propio Ministerio Público decidió iniciar una investigación de oficio, ni los propios afectados como el fiscal de la causa y otras autoridades involucradas con la administración de justicia respecto a esa investigación de Viña del Mar, tampoco decidieron tomar un procedimiento o autodenunciarse para esclarecer estos antecedentes, sólo se trataba de una investigación extremadamente vaga que no justificó esa decisión".

SOBRE LAS CAUSAS QUE "DORMIRÍAN" EN LA UNIDAD ANTI CORRUPCIÓN

Por último la Fiscal Regional Claudia Perivancich también se pronunció sobre las causas que "dormirían" en la Unidad Anticorrupción, como el llamado "caso horas extras", sobre esto dijo con claridad "por cierto, aquello no puede estar más lejano de la realidad".

Además anunció novedades en las próximas semanas sobre la emblemática investigación que tiene como protagonista a la propia alcaldesa Reginato y a la Municipalidad de Viña del Mar y profundizó sobre el modus operandí de la Fiscalía en este tipo de casos.

"Las investigaciones que aborda la Unidad Anticorrupción Regional son investigaciones en extremo complejas y de largo aliento. Se ha trabajado en estos últimos meses en todas las investigaciones. Esta fiscal, además, le ha interesado llevar un seguimiento muy estrecho respecto del curso de estas investigaciones, entre ellas, si es un elemento con el cual se pretende hacer una vinculación, las que afectarían a la realización de ciertas conductas eventualmente irregulares al interior de la Muni, algunas de ellas, por ejemplo, en aquella arista que dice relación con una eventual aplicación, un pago de horas extras improcedentes al interior de la Municipalidad, es una investigación que se encuentra bastante avanzada y que en las próximas semanas entramos en un terreno derechamente de toma de decisiones de su respecto".

