Caso "horas extras" en Municipalidad de Viña del Mar: Juzgado de Garantía fija fecha para formalizar a los tres primeros imputados por fraude al Fisco

Tres son los primeros formalizados por fraude al Fisco, cuya audiencia se fijó para el 7 de abril. Virginia Reginato, alcaldesa de la ciudad, no figura como imputada.

La investigación contra la Municipalidad de Viña del Mar por concepto de horas extras pagadas a funcionarios de aquel organismo edilicio dio un paso importante, luego que el Juzgado de Garantía de la Ciudad Jardín confirmara que se fijó la audiencia de formalización para el 7 de abril, en contra de tres importantes cargos de la administración de Virginia Reginato.

Se trata de Pablo Staig Araujo, ex administrador municipal, hoy director de Asesoría Jurídica; de Manuel Jesús Echeverría, actual director del área de Finanzas; y de Javier Enrique Vásquez, de profesión contador y funcionario de la Municipalidad.

LEER TAMBIÉN: Caso "Horas Extras": Sumario administrativo de Contraloría sanciona a 37 funcionarios claves de municipio de Viña del Mar.

Estas tres personas deberán presentarse en el Juzgado de Garantía de Viña del Mar el martes 7 de abril, a las 8:50 horas, para comenzar la audiencia de formalización por su eventual participación y responsabilidad, en calidad de coautores, de conformidad al artículo 15 del Código Penal, en los delitos de fraude al fisco, previsto y sancionado en el artículo 239 del Código Penal, cometidos durante los años 2014 y 2015, en Viña del Mar, y que se encontrarían en grado de desarrollo consumado.

LA SEGUNDA FUE LA VENCIDA PARA EL ABOGADO JAVIER GÓMEZ

Esta situación fue recibida de manera positiva por el abogado Javier Gómez, presidente de la agrupación Viña Transparente, quienes el año 2012 presentaron una querella por esta misma causa, la cual fue sobreseída, pero en un nuevo intento, el año 2018, fue nuevamente presentada, terminando este 16 de marzo de 2020 con resultados favorables para sus aspiraciones.

En conversación con Puranoticia.cl, el profesional señaló que "es gratificante porque presentamos esta querella el 2012. Fuimos los primeros en presentarla, como agrupación Viña Transparente, pero el Ministerio Público sobreseyó, el fiscal Claudio Rebeco sobreseyó, pese a que estaban todos los antecedentes de manifiesto de que había delito de fraude al fisco".

LEER TAMBIÉN: Auditoría a municipio de Viña del Mar detecta millonarios pagos irregulares de horas extraordinarias.

"Y así lo constató Contraloría en sus informes de 2015 y 2016. Esto se remite con ocasión de nuevas querellas presentadas, una por mí, otra por el diputado Rodrigo González, y ahora está formalizando al jefe Jurídico y al jefe de Finanzas, lo que es de suma importancia", agregó Javier Gómez.

RESPONSABILIDAD DE ALCALDESA REGINATO

No obstante, su alegría no es total, pues asegura que "creemos que todavía falta la alcaldesa (Virginia) Reginato, porque ella es la que firma los decretos de horas extra, por tanto la responsabilidad administrativa y penal radica en ella principalmente. Creemos que esto es un avance, lo que demuestra que siempre tuvimos la razón respecto a las alegaciones que señalamos el 2012 y que ahora el 2018, al presentar esta nueva querella, tenemos razón, y por fin se está abriendo el camino para las responsabilidades de la dilapidación y la apropiación indebida de dineros públicos".

Respecto a eventuales acciones que pueda presentar para que la Alcaldesa de Viña del Mar también pueda ser formalizada por esta arista de horas extra, Gómez indicó que "es un tema que se va a discutir seguramente en los días venideros. La facultad de formalizar es del fiscal, así que seguramente vamos a hacer alguna presentaicón al fiscal para que se amplíe esta formalización, pero puede ser tanto en esta audiencia como en una futura".

LEER TAMBIÉN: Virginia Reginato culpa a trabajadores y dice que existe "aprovechamiento" de ellos en las horas extras.

"La formalización recién está al inciio de la investigación formalizada, lo que abre el camino para nuevas formalizaciones", concluyó el presidente de Viña Transparente.

SORPRESIVA DECISIÓN

Pero esta situación no sólo fue analizada por parte de la agrupación querellante, sino que también por Laura Gianicci (DC), una de las concejales que llevó éste y otros casos al Tribunal Electoral Regional (TER), con el objetivo de denunciar por notable abandono de deberes a la jefa comunal viñamarina.

"Estábamos esperando que empezaran a haber resultados en los distintos juicios, y además, por todo lo que ocurrió en los últimos años en la Municipalidad", comenzó diciendo la edil, quien no ocultó su sorpresa por lo ocurrido.

En ese sentido, indicó que "me sorprende el tema de Manuel Echeverría, que es un funcionario que ha actuado como administrador de Finanzas sin serlo, porque no se ha hecho el concurso ni nada. Él está asumiendo el costo de que acá no se llamara a concurso y seguimos no teniendo encargado de Finanzas. Sin ser el Director de Finanzas, es el perjudicado por estar en el cargo".

En cuanto al rol de Pablo Staig, ex administrador municipal y hoy Director del Departamento Jurídico, la concejala DC indicó que "la verdad es que, bueno... cuando se inicia este tipo de procesos, yo sospechaba que el ex administrador Staig le tenía que rebotar, él era administrador, encargado de finanzas, era todo...".

Acerca de la exclusión de Virginia Reginato en esta parte del proceso, sostuvo que "yo creo que, a lo mejor, como nosotros presentamos al TER el notable abandono de deberes, los mismos fiscales habrán dicho por un lado que ya la están juzgando. No sé, son elucubraciones mías, pero como nuestra presentación ante el TER fue bastante contundente, entonces puede que sea por eso".

"Lo otro es que, en definitiva, el administrador es el que pasa la firma a la Alcaldía de las horas extras y yo dudo que ella haga una investigación, entonces, tal vez, no tiene una responsabilidad porque los fiscales saben que son temas administrativos, y que aunque la alcaldesa tendría que estar más.... pero todos sabemos que esos temas los ve el administrador", cerró Gianicci.

PURANOTICIA