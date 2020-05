Caso escuelas deportivas de Viña del Mar: Ampliación de querella complica al "Coca" Mendoza y sacude a Reginato

Acción incluye delitos como falsificación de documentos públicos, perjurio (dar falsos testimonios) y emisión de boletas ideológicamente falsas, por el supuesto rol realizado por el ex futbolista en las escuelas, y que no ha sido acreditado.

Complicado se encuentra el concejal de Viña del Mar, Gabriel "Coca" Mendoza (UDI), luego que esta semana fuera ingresada una ampliación de querella con delitos como falsificación de documentos públicos, perjurio (dar falsos testimonios) y emisión de boletas ideológicamente falsas, situación que también sacude a la alcaldesa Virginia Reginato.

Esto, en relación a las escuelas de fútbol de la Municipalidad de Viña del Mar, a cargo del ex futbolista profesional, a cambio de $26 millones, las cuales no se han podido acreditar que fueron efectivamente llevadas a cabo por Mendoza. Esto, a pesar de haber recibido los dineros por su ejecución. Y pese a que el ex seleccionado nacional presentó pruebas de su trabajo a Contraloría, lo cierto es que éstas eran irregulares, según estableció el órgano fiscalizador.

El "Coca" presentó 82 declaraciones juradas de padres y apoderados de sus alumnos, las que comenzaron a desmoronarse una tras otra, ya que varias estaban relacionadas a personas que no tenían vínculos con los menores, mientras que otras 30 eran de jóvenes que nunca estuvieron en los registros de la Municipalidad de la Ciudad Jardín. En sólo un testimonio aseguraron que los servicios prestados por el hoy concejal viñamarino eran reales: el de la madre de su hijo, según consigna radio Biobío.

A partir de esto se abrió un proceso judicial, el cual se mantiene hasta hoy, debido a que Contraloría trasladó todos los antecedentes al Ministerio Público. De forma paralela, se presentó una querella por fraude al Fisco, la que fue ampliada esta semana, incluyendo a la alcaldesa Reginato, al "Coca" Mendoza y a quienes resulten responsables de perjurio, falsificación de documentos públicos y contrato simulado en perjuicio de terceros.

El documento presentado por el abogado Javier Gómez, de la agrupación Viña Transparente, señala -según publica radio Biobío- que "es de suma gravedad que este contrato no sólo se haya firmado, sino que mantenido su vigencia durante dos años, hasta el mes previo de las inscripciones de candidaturas a concejales en que participó en concejal Mendoza".

"La máxima autoridad (Reginato) no puede excusarse una vez más en no tener conocimiento de hechos que la Ley Orgánica de Municipalidades, entrega a su competencia y tutela, siendo la responsable de dichos actos, en este caso administrar y cautelar el patrimonio Municipal, siendo garante por la adecuada tutela y uso de los fondos públicos", agrega.

El Ministerio Público descartó formalizar a Gabriel Mendoza debido a que aún restar diligencias por realizar, pero sí citaron a declarar a la responsable de las escuelas de fútbol de la Municipalidad de Viña del Mar, Paulina Vidal, jefa de la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco), a quien se le pide -según la querella- que aclare si los contratos con el edil UDI fueron para financiar su campaña electoral.

El director de la Casa del Deporte de Viña del Mar, Javier Aravena, es otro de los funcionarios municipales que deberá comparecer ante Fiscalía. El esposo de la jefa de gabinete de Reginato, María Angélica Maldonado, deberá explicar si recomendó o propuso a Mendoza firmar dichos contratos y si los dineros efectuados salieron de su repartición.

Cabe señalar que las 82 personas que firmaron las declaraciones juradas en favor de Mendoza también deberán declarar.

