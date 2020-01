Caso de los parquímetros en Valparaíso: Concejales de todos los sectores critican manejo de los Bomberos y develan nuevos incumplimientos

Concejales de todos los sectores criticaron que denuncia revela que no todos los dineros iban para Bomberos y además revelan pésimo trato a trabajadores por parte de Bomberos.

Inmediatas repercusiones obtuvo la publicación de Puranoticia.cl que daba cuenta de algunos incumplimientos en los cuales habría incurrido Bomberos de Valparaíso, a través de la empresa Valparaíso 1851 SpA, conformada por la cúpula de la institución en la Ciudad Puerto, con la firma Vigipro Limitada, que subcontrataron para hacerse cargo de la parte operacional de la explotación de los 672 estacionamientos de la comuna que estaban en manos de otra empresa a la que la Municipalidad de Valparaíso le puso fin al contrato y que ahora administra la institución voluntaria.

Tal como se estableció en el contrato entre Valparaíso 1851 SpA y Vigipro Limitada, el resultado operacional de la explotación de estacionamientos sería distribuido entre las partes, según el resultado neto de cada mes. Vale decir, no todas las utilidades del negocio irían a Bomberos, sino que sólo un 50%. ¿La otra mitad? A la firma subcontratada.

Una vez establecido el vínculo contractual y ya trabajando de lleno en las calles del Puerto, Vigipro Limitada aseguró que la recaudación diaria oscilaba entre $1.750.000 y $1.950.000, de lunes a viernes, mientras que esta cifra llegaba a $500.000 los sábados. Todos estos dineros eran recaudados y diariamente depositados en la cuenta de Valparaíso 1851 SpA, que mensualmente recibían más de $30 millones (más de $300 millones en un año).

EL ORIGEN DEL PROBLEMA

Y aunque todo marchó sobre ruedas entre los meses de febrero y mayo de 2019, fue en el trimestre junio-julio-agosto donde comenzaron los problemas: el estado de resultados dejó de llegar más a las manos de Vigipro Limitada, y sin explicación alguna. A esto se suman las estimaciones de utilidades entre $4 a $6 millones mensuales, es decir entre $2 a $3 millones para cada firma. No obstante, recién en octubre de 2019, Vigipro recibió el estado de resultado, que da cuenta que la utilidad del negocio entre junio y agosto de 2019 correspondía a un poco más de $600, es decir $100 mil mensuales para cada empresa, lo que se contrapone considerablemente con los más de $16 millones de utilidades entre febrero y mayo.

Los motivos expuestos por Valparaíso 1851 SpA eran que decidieron provisionar más de $14 millones, sin dar aviso a su socio, además de introducir una serie de gastos al estado de resultado, sin previo aviso, lo que significó pérdidas por $6 millones en la operación de los parquímetros en agosto, según la firma de Bomberos que administra el negocio.

A raíz de este cambio en las condiciones, Vigipro decide terminar el contrato con la cúpula de los Bomberos porteños, lo que se suma a otras medidas como la retención de al menos tres días de recaudaciones ($5,8 millones) a modo de resguardo, y de garantizar las maquinas (propiedad de Vigipro), las cuales aún están en manos de Valparaíso 1851 SpA. No obstante, el gran golpe podría venir por medio de las acciones legales que están preparando.

BOMBEROS, UN "PÉSIMO PATRÓN"

Toda esta situación fue analizada por los concejales de Valparaíso, quienes se mostraron sorprendidos por la información publicada por Puranoticia.cl y, a la vez, decididos a que todo este conflicto se zanje favorablemente para las partes, aunque sin desconocer que han existido diversos problemas desde que Bomberos asumió la responsabilidad de administrar la explotación de los parquímetros ubicados en las avenidas Colón, Brasil y Francia; y en las calles Chacabuco, Yungay, Hontaneda, Carrera, Las Heras, Rodríguez, General Cruz, San Ignacio, Simón Bolívar, Morris, Uruguay, 12 de Febrero, Retamo, Almirante Barroso, Van Burén y Tomás Ramos.

El concejal Iván Vuskovic (PC) fue tajante al asegurar que "Bomberos ha sido un pésimo patrón en términos prácticos porque primero hizo esto a través de subcontratos, donde inicialmente se iba a cobrar el precio más bajo, pero ahora lo van a subir de $15 a $19 por minuto, y se ha tratado muy mal a los trabajadores. Entiendo que estos días no se está cobrando porque el subcontratista se llevó las máquinas. Entonces ahí también hay un problema".

Esta afirmación la argumenta diciendo que la empresa Valparaíso 1851 SpA, controlada por la cúpula de Bomberos de la comuna, "desvinculó al anterior sindicato, cuando estaba (la empresa) Don Javier a cargo. Todos los dirigentes del sindicato fueron echados una vez que empezaron a trabajar con Bomberos. Aquí hay un problema de trato con los trabajadores (...) cuando tú no tienes claridad respecto a cómo tratas a tus trabajadores, en general andas medio perdido. Ellos no tienen las habilidades blandas para contratar a personal. Desde ese punto de vista, se han portado muy mal. Acá hablo de la directiva y, peor todavía cuando traspasan esta potestad a un tercero, lo que lo hace más complejo".

LLAMAN A NUEVA LICITACIÓN

Quien también analizó esta problemática con Puranoticia.cl fue el concejal Luis Soto (UDI), quien postuló que acá lisa y llanamente "tiene que haber un nuevo proceso de licitación", asegurando que "eso es lo que corresponde" y que en el marco de este proceso se deben garantizar aspectos fundamentales como "transparencia, igualdad y probidad en torno a esta cantidad de estacionamientos que se deben entregar a la comunidad. Si bien, la iniciativa de poder apoyar a Bomberos es loable, todos debemos garantizar estos principios fundamentales en un proceso de licitación normal".

Respecto a los montos involucrados en el conflicto suscitado entre Valparaíso 1851 SpA y Vigipro Limitada, el edil gremialista comentó que "ya es un tema que les compete a las capacidades de gestión de Bomberos, respecto a cómo están gestionando la oportunidad que les entregó el municipio, a través de estos parquímetros, para generar ingresos para sus funciones. Aquí el municipio, como mandante, está llamado a ser sumamente riguroso en el levantamiento técnico de las bases del proceso de licitación, que garanticen situaciones como las que ha pasado Bomberos en términos de subcontrataciones".

"Tiene que ser un trabajo técnico riguroso de la construcción de esas bases, para evitar situaciones que no estén dentro del marco de la legalidad o normalidad de un proceso de licitación tan importante como los estacionamientos en el centro de la ciudad de Valparaíso", concluyó Luis Soto.

Consultada por esta situación, la concejala Ruth Cáceres (RN) explicó que "hay muchas conjeturas, como que Bomberos externalizó el servicio de parquímetros. Eso lo supimos como un dato al margen. Todavía no lo comprobamos, porque hemos tenido una semana bastante complicada y difícil".

CRISIS DE TRABAJADORES

Cuando la Municipalidad de Valparaíso le ofreció a Bomberos, a través de Valparaíso 1851 SpA, que se hiciera cargo de la administración de los 672, les solicitaron que contrataran a los mismos 52 trabajadores que cumplían sus labores con Don Javier, la empresa a la cual la entidad edilicia le finalizó el contrato de manera anticipada. No obstante, la relación entre la cúpula de la institución voluntaria y los representantes de aquellos trabajadores se tensó de manera casi inmediata, derivando en la desvinculación del presidente y la secretaria del sindicato formado con la antigua firma.

Esta situación fue analizada por el concejal Marcelo Barraza (DC), quien indicó que "pensamos que lo que iba a suceder iba a ser favorable para Bomberos y los trabajadores, pero luego que se firma este convenio, se terceriza. Era lo que estábamos temiendo respecto a quién en definitiva iba a administrar estos 600 (672) cupos, entonces decíamos que si se tercerizaba no iba a ser administración directa de Bomberos. Cuando se hace, efectivamente no se han dado las condiciones para poder administrar a estos 52 trabajadores".

Junto a ello, recordó que algunos trabajadores dieron a conocer en su momento que existían "malos tratos, que no había ropa, que les bajaron los sueldos, que los bonos no eran los mismos y que lo estaban pasando muy mal". Por ello, el edil DC dijo que "llevamos esto al Concejo y el Alcalde se comprometió a hablar con Bomberos para que esto se destrabara y al parecer esto no fue así. Hoy se renueva por ocho meses más y efectivamente los trabajadores están con la dificultad que se ven mermados en su sueldo, que les quitaron las máquinas y que no pueden trabajar. Creo que esto amerita sentarse en una mesa técnica para revisar cómo está funcionando de parte de Bomberos y de la empresa que tercerizó".

Marcelo Barraza concluyó diciendo que "para nosotros no es óptimo que se tercerice. Es lo que el Alcalde no quería, pero lamentablemente hoy nuevamente se cae en este tipo de situaciones, que de verdad pone un escenario muy complejo en cuanto a la administración de estos parquímetros. Por lo tanto, lo que queremos es que antes de tomar cualquier tipo de acuerdo, yo veo esto de carácter muy populista, sin profundizar que es una irresponsabilidad, porque los que se ven perjudicados son esos 52 trabajadores, independiente de lo que podamos hacer para apoyar a Bomberos".

Finalmente, el último en referirse al conflicto entre Bomberos y Vigipro fue el concejal Claudio Reyes (MVC), quien sostuvo que "esto tiene que someterse a una transparencia absoluta, más aún cuándo estamos hablando de una de las instituciones más prestigiadas de nuestra sociedad".

