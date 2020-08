Caso Ámbar: Lavadora abandonada en Villa Alemana no contenía restos humanos o rastros de ADN

Detectives de la Policía de Investigaciones descartaron que el artefacto electrónico albergara alguna evidencia que pudiera relacionarse a la desaparición de la menor.

Tras cumplirse una semana de la desaparición de la adolescente Ámbar, el pasado 29 de julio en la comuna de Villa Alemana, los equipos de búsqueda aún no logran dar con alguna evidencia que pueda ayudar a resolver el caso.

Este martes 4 de agosto, a través de las redes sociales, se viralizó una fotografía en la que se ve supuestamente a la madre de Ámbar y a su pareja, Hugo Bustamante, trasladando una lavadora.

El registro causó gran revuelo, pese a que aún no hay certeza de lo ocurrido. No obstante, el pasado del hombre, quien fuera condenado a prisión por el asesinato de su ex pareja y su hijo, el año 2005, hizo recordar el modus operandi del sujeto que saliera en libertad el año 2016.

Cabe recordar que Bustamante protagonizó el denominado «Caso del Tambor», ya que luego de asesinar a la mujer y al menos de edad, decidió depositar los cadáveres en un tambor, el cual llenó con agua y cal.

De acuerdo a lo señalado en el matinal de TVN, «Buenos días a todos», la Policía de Investigaciones aún no ha relacionado el registro con el caso de la desaparición de Ámbar.

En conversación con «Contigo en la Mañana», de CHV, Marritza García, tia de la menor desaparecida, afirmó que "las fotos no son claras" y añadió que "no sabemos realmente qué pasa en la cabeza de ellos. No sabemos si realmente iban a botar la lavadora o si la iban a entrar a la casa. No sé en realidad. Uno puede especular muchas cosas, pero las cosas no están tan claras como para decir que ellos llevaban algo más. No puedo afirmar que ellos llevaban algo diferente".

De acuerdo a información entregada por Chilevisión, el artefacto electrónico fue hallado el pasado viernes 31 de julio, y no contaba con restos humanos o algún rastro de ADN que pudieran dar luces del paradero de la adolescente de 16 años.

Por lo demás, se espera que prontamente las autoridades den a conocer los resultados del peritaje en las prendas halladas con sangre en la casa de la madre de Ámbar, en Villa Alemana.

