Carolina Marzán y falso ataque a retén de La Ligua: "Demuestra el grave problema interno que tiene Carabineros"

Diputada por la zona aseguró que "es vergonzoso" lo ocurrido en el Retén Valle Hermoso, y que demuestra la "necesidad de reformar la institución".

Un carabinero fue dado de baja tras el presunto ataque a un retén de Carabineros de Valle Hermoso, ubicado en la comuna de La Ligua. Así fue reconocido por la institución mediante su cuenta de Twitter, explicando que "lo que sucedió allí fue detectado, denunciado y el funcionario, dado de baja".

De hecho, desde comunicaciones de Carabineros enfatizaron en que el ataque nunca ocurrió, lo que para la diputada del distrito en cuestión, Carolina Marzán "es vergonzoso y otra señal que demuestra el grave problema interno que tiene la institución".

"Violaciones a Derechos Humanos, faltas graves a protocolos, delitos, mal administración, engaños y montajes. ¿Qué viene ahora? Lo ocurrido en La Ligua es otro síntoma de la necesidad de reformar la institución de Carabineros, que cada día demuestra graves falencias que hay internamente", señaló la parlamentaria del PPD.

Aunque para la diputada Marzán es valorable que desde la institución hayan informado inmediatamente el montaje: "No deja de ser una situación grave, sobre todo en el estado de nuestro país, pues estas acciones contribuyen malamente a la polarización. Es inentendible que un carabinero haga este tipo de articulación, dañando aún más la imagen que ya se tiene de la institución que está a cargo del orden y la seguridad. Me preguntó por qué el General Rozas aún no da un paso al costado", dijo Marzán.

Asimismo, señaló "está claro que una reforma de Carabineros es una proceso a largo plazo, sin embargo, debemos comenzar con algún señal y creo que esa debería ser con la renuncia del general Rozas, que claramente no ha estado a la altura del proceso que está viviendo el país". ​

