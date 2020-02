Carabineros aclaró que acelerantes en inmediaciones de la Quinta Vergara fueron encontrados en enero

La institución uniformada también informó que no pueden determinar si esos materiales iban a ser ocupados para "funar" el evento.

Desde el comienzo del estallido social diversos eventos han tenido que ser cancelados o suspendidos por las amenazas de "funas". Pero en el caso del Festival de Viña del Mar 2020, su organización optó por sacar adelante la edición junto con la incorporación de inéditas medidas de seguridad.

En este contexto, la Fiscalía de Viña del Mar confirmó este miércoles el hallazgo de acelerantes en las inmediaciones de la Quinta Vergara, lugar donde tradicionalmente se realiza el Festival Internacional de la Canción.

Sin embargo, este jueves Carabineros entregó otra versión de los hechos, aclarando que el material fue hallado en enero pasado "y no podemos decir que eso sea porque se iba a atentar o no contra la instalación (Quinta Vergara), ya que además se encontró en sectores aledaños, por lo tanto, sería apresurado decir que tiene que ver con una situación de estas, pero sí es un antecedente a tener en cuenta", según recoge Meganoticias.

Además, desde la institución agregaron que "en el caso de las medidas del festival se han desarrollado todas las planificaciones para que se produzca en forma normal. Independiente de eso, carabineros siempre mantenemos los servicios rutinarios".

Por su parte, el intendente regional de Valparaíso, Jorge Martínez, explicó que el material fue encontrado el pasado 3 de febrero, fecha en que "se encontraron escondidos entre algunos matorrales dos envases con acelerantes. De eso se dio cuenta a la Fiscalía, y las denuncias ya están hechas para determinar su origen, su antigüedad".

En esa línea, el intendente señaló que "no sabemos, no podemos determinar a priori si estaban guardadas para el festival que es lo que mucha gente ha señalado. No tenemos certeza de cuánto tiempo llevaba el material ahí ni qué finalidad tenía".

