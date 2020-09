Candidato a alcalde por San Felipe y actual concejal es formalizado por cuasidelito de homicidio: Christian Beals descarta acusación

Audiencia dice relación con la muerte de un paciente del edil, de profesión médico, quien falleció en el hospital San Camilo por un infarto agudo al miocardio, tras presuntamente habérsele negado su traslado al hospital de Viña del Mar.

Con la medida cautelar de arraigo nacional quedó el médico y concejal por la comuna de San Felipe, Christian Beals Campos, recien proclamado como candidato a alcalde por cupo de Renovación Nacional, luego de ser formalizado por cuasidelito de homicidio junto a su colega de profesión, Francisco Jofré Campos, por un hecho registrado el año 2015, cuando ambos trabajaban en el Hospital San Camilo.

Según el relato del Ministerio Público, todo se remonta al 29 de diciembre del año 2015, cuando un hombre, identificado como Juan Ibaceta Córdova, llegó hasta el centro asistencial sanfelipeño producto de un fuerte dolor al pecho, el que tras un electrocardiograma fue diagnosticado como un infarto agudo al miocardio.

Cabe hacer presente que el protocolo médico indica que ante casos de este tipo, el paciente debe ser trasladado a otro recinto asistencial de mayor envergadura, como es en este caso el hospital Dr. Gustavo Fricke, de Viña del Mar, cuestión a la que los médicos Beals y Jofré se habrían negado, según Fiscalía.

Al respecto, el fiscal jefe de San Felipe, Eduardo Fajardo, explicó que "de acuerdo al protocolo médico, (la víctima) debía ser trasladada de inmediato a un hospital para los efectos de su cuidado, tratamiento y observación, como es el caso del hospital Gustavo Fricke, lo que no se hizo por decisión de ambos médicos, falleciendo la víctima ese mismo día producto de un infarto agudo al miocardio".

De esta manera, los hechos fueron tipificados en la audiencia de formalización como cuasidelito de homicidio, fijando el plazo de investigación en 180 días, tiempo durante el cual el concejal Christian Beals y Francisco Jofré quedarán con la medida cautelar de arraigo nacional.

Respecto a los motivos por los que este caso ha tardado tanto en ser investigado y en entregarse una sentencia definitiva, el fiscal Fajardo explicó que "esta causa es de larga data, básicamente lo que más demoró, además de algunas diligencias en torno a la entrega de información -particularmente del hospital- fue el informe de la unidad de clínica forense del SML de Santiago, unidad que se encuentra atrasada en el envío de informes debido a su poca dotación y gran cantidad de demanda".

Cabe indicar que esta audiencia de formalización había sido fijada en abril de este año, pero ésta debió ser postergada por motivos de la pandemia del coronavirus que afecta al país y al mundo entero.

BEALS DESCARTA SU RESPONSABILIDAD

Puranoticia.cl conversó con el concejal Christian Beals, quien reaccionó con molestia a la decisión adoptada por la justicia, razón por la que decidió presentar una apelación, con el objetivo de que se revierta la medida cauteral en su contra. Entre los argumentos esgrimidos por la autoridad edilicia están el hecho de que asegura nunca haber tenido contacto con la víctima, y que se le está vinculado en el caso por estar a cargo durante el turno en el que ocurrieron los lamentables hechos.

"Lo que pasó es que el caballero hizo un paro y la familia piensa poco menos que lo asesinaron en el hospital, porque esa es la sensación que hay, que todos tienen responsabilidad, y la verdad es que los médicos, estando de turno, hay responsabilidad administrativa en cuanto a los documentos y procesos administrativos, pero no directa como ocurre en las Fuerzas Armadas, por ejemplo. En medicina eso no existe. Cada médico es responsable de su paciente. Yo no lo vi, no lo atendí, no lo conocí, entonces no tengo una implicancia", explicó el edil de Renovación Nacional.

De igual forma, Beals aseguró que la medida cautelar en su contra es "una cuestión política", ya que "me parece excesiva, porque esa es una cuestión política. ¿Qué otra posibilidad tienes tú de pensar? Esto tiene cinco años, y la única vez que declaré fue el 2016 ante la PDI, donde les dije lo mismo que te estoy diciendo a ti. De ahí nunca más hasta cuando me imputan, faltando tres meses para terminar la prescripción y me imputan, mira que raro, además me ponen arraigo, como si me fuera a arrancar, yo siempre he ayudado".

Finalmente, adelantó a este medio que "para formalizar a alguien debes tener antecedentes, por eso es que junto a mi abogado estamos pensando demandar al fiscal por imputación indebida, ese es el cargo, porque tú no puedes imputar a alguien si no tienes fundamento. Me están imputando por algo donde yo no tengo responsabilidad".

