Camas críticas para el Coronavirus en Región de Valparaíso: ¿Cuántas son, dónde están?: Cifras oficiales no cuadran con stock de Hospitales

Autoridades de Gobierno Regional manejan cifras totalmente dispares a la que realmente existirían en los Hospitales, de acuerdo a las proyecciones de contagiados no se alcanza a tener ni siquiera el 50% de la demanda que se puede requerir.

El lunes 16 de marzo se dio a conocer en la Región de Valparaíso el primer caso de coronavirus, se trató de un viñamarino de 34 años que trabaja en la Región Metropolitana y que se contagió al tener contacto con un paciente positivo de Covid-19 en Santiago.

Desde aquel momento hasta ahora los contagiados en la región de Valparaíso llegan este primero de abril a 136 casos, se registra un fallecido y pese a que el porcentaje de casos acumulados en la región solo representan el 4% del total país, la cifra de posibles contagiados en el llamado peak de la pandemia podría generar una situación de colapso inminente en los centros hospitalarios de la región.

LAS PROYECCIONES DE CONTAGIADOS

Proyectar cuantos contagiados tendrá la región de aquí a un mes donde se prevé puede estar el peak de la pandemia arroja números dispares en relación al método elegido.

Por ejemplo el Intendente Jorge Martínez este martes en entrevista con El Mercurio de Valparaíso hace referencia que siempre se ha considerado a la Región de Valparaíso como el 10% de Chile, pero en referencia a números de contagiados cuenta que "no se ha comportado así esta pandemia".

Martínez llega a un pronostico basándose en que "del total nacional, en la región tenemos un 4,4%. O sea, si llega a 10 mil contagiados en la línea que estamos llevando llegaríamos a 4.400 (contagiados) y no a los 10 mil que estadísticamente nos corresponden"

Otro calculo entregado desde diversas fuentes del sector salud de la Región proyectan que el total de casos se ha ido duplicando cada 3 a 4 días, de continuar en esa línea podríamos llegar al 1 de mayo a cerca de 10 mil casos en la región.

DATOS DE CAMA Y ESPECIFICACIÓN DE QUE ES UNA CAMA CRÍTICA

De acuerdo a datos del Minsal, la disponibilidad de camas en todo el territorio nacional es de 38 mil (27 mil en la red pública y 11 mil en la privada) y una de las medidas del Plan de Acción para el coronavirus es adicionar cuatro mil más: 500 en hospitales modulares; 1.700 en cinco nuevos hospitales; 800 en Espacio Riesco; 700 en dependencias de Fuerzas Armadas; además de aumentar en 300 la capacidad de la red actual. De ese total, 1.300 serán camas críticas.

¿Pero qué se entiende por una cama crítica?

Una cama de cuidados intensivos (UCI) se compone de un catre con monitor, ventilador mecánico, fármacos y equipo de profesionales para atender al paciente, esta es de vida ó muerte para los pacientes críticos, es aquí donde se puede disparar ó bien manejar la mortandad de la epidemia.

Según datos proporcionados por José Miguel Bernucci, secretario nacional del Colegio Médico, "hoy día en el país existen mil camas con ventiladores mecánicos, el plan de tener cuatro mil camas extra, para llegar a las 4.700, significa ocupar las camas de intermedio y transformarlas a críticas y transformar las de pabellón o recuperación que tienen ventilador mecánico, en camas críticas".

Para Manuel Inostroza, ex superintendente de Salud y además secretario ejecutivo del Consorcio Universidades de Salud "Lo importante aquí no son las camas básicas adicionales, sino las críticas. Se estima que el 85% de pacientes contagiados tendrán una enfermedad leve o moderada que no requerirá hospitalización y el 15% sí lo necesitará. De este grupo, los más graves requerirán ventilador mecánico", afirma el académico.

Cálculos de distintos investigadores apuntan a que los pacientes más críticos alcanzarán el 5% de los contagiados y en ellos es indispensable el ventilador mecánico.

LA CAMAS CRÍTICAS Y CON VENTILADOR EN LA REGIÓN

Puranoticia.cl hizo un recorrido por todos los hospitales de la región de Valparaíso conversando con diversos profesionales de cada centro asistencial que fueron entregando cifras de los equipamientos reales con los que cuentan en relación específicamente a las camas críticas y ventiladores.

Muchos de los profesionales y asistentes que trabajan en el sistema pidieron encarecidamente secreto en la fuente a la hora de entregar los datos, es por ello que Puranoticia.cl comprobó con al menos tres fuentes distintas las cifras que dejan un verdadero manto de dudas de como los servicios públicos de la Región de Valparaíso van a enfrentar esta pandemia en su peak.

La Región de Valparaíso se separa en tres servicios de salud en especifico, dejamos fuera de este recorrido a Isla de Pascua.

El primero es el Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio y su hospital cabecera es el Van Buren de Valparaíso.

Para toda la población que abarca este servicio se disponen hoy entre 21 y 25 camas críticas ó para ser más especifico camas con ventilador mecánico.

Dos de estos ventiladores se encuentran en el Hospital Claudio Vicuña de San Antonio, seis se encuentran en el Hospital Eduardo Pereira de Valparaíso y el resto en el Hospital Carlos Van Buren.

Del total que existen en el Van Buren hasta el cierre de esta nota estaban 14 ocupados, casi todos por pacientes con patologías distintas al Covid-19 y solo tenía 3 camas disponibles de las llamadas críticas ó con ventilador.

Según fuentes internas del propio Hospital se podría llegar a tener 9 camas sí es que se realizan diversos ajustes para así escalar a 18 en total.

Pero cabe consignar que Van Buren es además Hospital macrozona y debe atender, sobre todo en el tema de las camas críticas a pacientes derivados desde la tercera y cuarta región.

SERVICIO DE SALUD VIÑA DEL MAR-QUILLOTA

La realidad no es menor en el Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota que agrupa a los Hospitales Fricke, San Martín de Quillota además de los centros de La Calera, Limache, Peña Blanca y Quilpué.

Ni Calera, ni Limache ni Peña Blanca cuentan con camas con ventilador, Quillota cuenta con 5 camas y podría crecer a 7, mientras que Quilpué tiene otras 7, quedando un saldo de 12 camas para el Gustavo Fricke.

SERVICIO DE ACONCAGUA CON 8 CAMAS CRITICAS

Por su parte el Servicio de Salud Aconcagua que agrupa a la gran población de las provincias de San Felipe y Los Andes según el catastro que tuvo acceso Puranoticia.cl tiene 8 camas críticas.

TOTAL REGIONAL

En total hoy la región cuenta entre 55 a 60 camas en el sistema público y con todos los esfuerzos además de las solicitudes realizadas, entre ellas la apertura del nuevo Hospital Gustavo Fricke, se podría llegar a tener entre 110 y 125 camas críticas con ventilador en toda la región para una población de más de un millón ochocientas mil personas.

A este stock hay que sumarle lo que tienen las clínicas privadas, entre Valparaíso y Viña del Mar sumando los centros privados se debería llegar a un stock de 30 camas adicionales como máximo.

5% DE LOS CONTAGIADOS NECESITA VENTILADOR

Si los contagiados en la Región de Valparaíso llegará al punto más bajo de la proyección, que son 4 mil a 5 mil casos al 1 de mayo, se necesitarían en total entre 200 y 250 camas críticas con ventilador, eso asumiendo que todas las camas de la región estén disponibles para casos Covid-19.

La realidad de la región es que puede llegar en el mejor de los casos solo a cubrir el 50% de esa demanda asumiendo que no habrán otros pacientes con otras patologías en esas camas con ventilador.

Sí los contagiados en la Región se disparan y llegan a 10 mil casos de acuerdo a la proyección de ir duplicando cada 4 días, la necesidad de camas sería entre 400 y 500, es decir 5 veces la capacidad que podría estar instalada en esa fecha.

EL SILENCIO HERMETICO DE LAS AUTORIDADES

Puranoticia.cl intentó comunicarse con el Seremi de Salud, pero este no entrega respuesta de cuál es la verdadera cantidad de camas críticas en la región y cuál es su plan de acción en caso que falten, ó como se van a distribuir ó de donde sacará más ventiladores.

Por su parte Puranoticia.cl con fuentes de primera línea de la Intendencia Regional pudo corroborar que existe total confusión en el número de camas existentes en los hospitales de la región. No existe claridad realmente cuantas se tienen y las cifras entre distintas autoridades va cambiando y nadie entrega cifras oficiales escudandose que quien debe entregar aquellos números es el Ministerio, Redes Asistenciales ó el Seremi, pero aquellos números no se puede acceder porque se maneja como información "ultra confidencial".

Los números que manejan las autoridades no se acercan a la realidad que pudimos apreciar consultando a más de 15 fuentes distintas que trabajan y se relacionan diariamente con los hospitales de la región, ¿cuantas son verdaderamente las camas críticas y donde están?, sería un dato no menor para seguir dando la lucha a esta pandemia y seguir manteniendo los números que "hasta el momento" avalan la estrategía del Gobierno.

