Buque 'Sargento Aldea' zarpa de Valparaíso tras haber realizado 179 operaciones

Este viernes zarpó el buque multipropósito "Sargento Aldea" desde el puerto de Valparaíso hacia el puerto de Talcahuano, desde donde seguirá apoyando al Servicio de Salud de la región de Biobío, beneficiando a los pacientes del hospital Las Higueras.

Durante los dos meses que estuvo la unidad a disposición del Servicio de Salud de la región de Valparaíso, se efectuaron 179 operaciones a bordo, pudiendo de esa manera dar respuesta a las necesidades de atención de médica de pacientes tanto de hospital Carlos Van Buren de Valparaíso, como del Gustavo Fricke de Viña del Mar.

"Hoy día es un hito importante para la región de Valparaíso por la gran labor que realizó el buque 'Sargento Aldea' en nuestra región, sin duda es un gran trabajo que ha realizado la Armada, en conjunto con dos equipos de salud importantes de nuestra región", sostuvo el seremi de Salud de Valparaíso, Francisco Álvarez.

Por su parte, el Jefe de la Defensa para la región de Valparaíso, contraalmirante Yerko Marcic, comentó que "ocupar una capacidad bélica al servicio de todos los habitantes de la región de Valparaíso en este caso, para satisfacer una necesidad urgente, estamos muy contentos de haber podido aportar, la satisfacción de ayudar es grande".

El subdirector subrogante del Servicio de Viña del Mar-Quillota, Francisco Armijo, también quiso agradecer a la institución el trabajo realizado en conjunto. "Agradecer directamente a la Armada de haber podido realizar en conjunto con nuestra red la posibilidad de haberle mejorado la calidad de vida no sólo a 179 pacientes sino sus familias", afirmó.

Juan Carlos Rojas, último paciente en ser operado a bordo del buque "Sargento Aldea", se mostró muy agradecido de poder haber sido atendido, ya que llevaba mucho tiempo en espera "no me imaginé jamás que me atenderían en un buque de la Armada, todo ha sido muy rápido y me han atendido muy bien".

