«Botellas de Amor»: Villa Alemana es la primera comuna chilena en iniciar campaña para promover el reciclaje de plástico

Mediante el reciclaje sostenible de plástico, se busca generar conciencia ambiental y junto con ello una economía circular en Villa Alemana, pero con gran proyección para que se extienda en todo el país.

Tras el convenio firmado con la ONG Revalora Chile, que apostó por una innovadora campaña de educación medioambiental, reciclando plásticos para transformarlos en construcciones sociales, Villa Alemana se convierte en la primera comuna a nivel nacional en llevar a cabo la campaña «Recicla Botellas de Amor».

En este sentido, Fernando Maurin, fundador de la Fundación Revalora Chile, explicó que "hoy día en Chile se están reciclando tan sólo el 8% de los plásticos y de esos, el menor porcentaje es el domiciliario, que es en el que nos estamos enfocando en este programa. Por otro lado, el tipo de reciclaje en su gran mayoría son botellas PET, pero hay otros plásticos que nosotros consumimos en las casas como los envases de galletas, de papas fritas, alimentos envasados, bolsas de arroz, etc., que hoy día no se están reciclando y terminan en vertederos, rellenos sanitarios o terminan en nuestros ríos, océanos, siendo consumidos por la fauna marina y finalmente llegan a nuestro organismo. Estamos dejando ese legado a nuestros hijos y queremos hacer un cambio que sea importante y relevante. En lo que nosotros nos enfocamos, es lo que justamente, hoy día no se está reciclando".

En este marco, el alcalde José Sabat manifestó que "este convenio, que va a beneficiar a la totalidad de la comuna con puntos verdes estratégicos para que la gente acceda de manera fácil y expedita, es el puntapié inicial de una gestión municipal que queremos potenciar con esta maravillosa fundación que comenzará esta campaña a nivel nacional en nuestra comuna. Queremos que las zonas más vulnerables tengan a futuro la opción de recuperar sus plazas con este mobiliario de material reciclado, queremos que nuestros colegios se sumen, pero por sobre todo queremos ser impulsores de un cambio de conciencia. Necesitamos ese clic para que la gente no solo exija a la autoridad de turno, sino que incorporen en su día a día esta cultura de la economía circular".

En este contexto, Alejandro Muñoz, director Social de Fundación Revalora Chile, indicó que "este reciclaje de Botellas de Amor, permite crear un producto final, denominado "ecotabla" y lo que queremos es que sean también de mucha utilidad para poder solucionar problemas de infraestructura que tengan las comunidades, nosotros apostamos mucho a las comunidades vulnerables. Sabemos que hay mucha falta de espacios públicos, áreas verdes en el país, de senderos para que las familias en el invierno no sufran las inclemencias del tiempo y se puedan trasladar de buena manera y Villa Alemana será parte de este gran desafío".

Respecto al acopio masivo, Alejandro Vives, director de la Dirección Ambiental Municipal, explicó que "se van a sumar nuevos puntos específicos para las botellas de amor, en distintos sectores de la comuna y contamos, además, con camiones para quienes son parte del Programa de Separación en Origen. Este es un hito súper importante para nosotros, porque permitirá la trazabilidad de todos los residuos plásticos que se generan en los hogares, donde como municipio vamos a acopiar para luego entregar a Revalora, permitiendo a futuro recibir de vuelta indumentaria que será incorporada en las plazas y parques de Villa Alemana".

