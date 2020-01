Bomberos saca la voz por caso "Parquímetros" en Valparaíso: Desmienten "ingresos millonarios", evaden fondo de las dudas y atribuyen conflicto al estallido social

Mediante un comunicado, la institución voluntaria abordó la operación de los parquímetros a través de su empresa Valparaíso 1851 SpA, pero no aclaró el fondo del problema ni tampoco aclaró montos de utilidades percibidas por este negocio.

A 48 horas de revelado por Puranoticia.cl lo que hay detrás de la denominada explotación del millonario negocio de los parquímetros en la Ciudad Puerto por parte de Bomberos de Valparaíso, y del conflicto de la empresa Valparaíso 1851 SpA con la firma Vigipro Limitada, en el marco de la administración de los 672 estacionamientos que la Municipalidad porteña les facilitó, la institución voluntaria rompió el silencio y salió al paso de las denuncias de incumplimiento en lo estipulado inicialmente entre las partes.

Pese a que este medio se contactó con Jorge Carle, director de Valparaíso 1851 SpA; Fabián Cruces, presidente de Valparaíso 1851 SpA; ambos firmantes del contrato en cuestión con la firma Vigipro Limitada y con Erasmo Olivares, superintendente del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso y ellos no quisieron entregar su versión oficial con el medio y tampoco contestar las preguntas formuladas; finalmente la institución se pronunció mediante una declaración pública, donde rompieron el silencio para asegurar que no reciben "ingresos millonarios", que el reportaje publicado es "sesgado" y que los incumplimientos denunciados se deben -en parte- al estallido social, sin entregar mayores detalles del fondo de lo denunciado.

EL CONFLICTO

Pero para entender lo ocurrido, valga un resumen: en enero de 2019, Bomberos de Valparaíso asumió la administración de 672 cupos de estacionamientos en el plan de la comuna. Esto, como una medida adoptada por la Municipalidad para ir en ayuda de esta institución que tantas veces le ha dado más que una mano a la ciudad. No obstante, apenas comenzado el trabajo en la calle, la empresa Valparaíso 1851 SpA, a cargo de la cúpula de la institución porteña, decide subcontratar a Vigipro Limitada para que asumiera labores operacionales de la explotación de los parquímetros.

Aquí el primer problema: se transformó la idea original de la iniciativa, teniendo en cuenta que las utilidades debían ser repartidas entre dos partes, 50% y 50%, es decir no todas las utilidades del negocio irían para Bomberos, sino que serían divididas con un privado.

De esta manera, entre febrero y mayo de 2019, la recaudación diaria por la explotación de los estacionamientos oscilaba entre $1.750.000 y $1.950.000, de lunes a viernes, y en $500.000 los sábados. Así, Valparaíso 1851 SpA diariamente depositaba en su cuenta estos dineros, que menualmente ascendían a unos $30 millones, cifra que tal como reveló Puranoticia.cl queda demostrada en los depositos realizados a la cuenta de la empresa de Bomberos como en el propio estado de resultados de la empresa de Bomberos, mientras que en el comunicado emanado por la empresa desestimada que tienen "ingresos millonarios".

El problema vino entre los meses de junio y agosto de 2019, ya que Vigipro Limitada dejó -y sin explicación alguna- de recibir el estado de resultados. A esto se suman las estimaciones de utilidades entre $4 a $6 millones mensuales ($2 a $3 millones para cada firma). No obstante, recién en octubre de 2019, la empresa subcontratada recibió el estado de resultado, que daba cuenta que la utilidad del negocio entre junio y agosto de 2019 correspondía a un poco más de $600 mil, es decir $100 mil mensuales para cada empresa, lo que difiere con los más de $16 millones de utilidades entre febrero y mayo. ¿Por qué pasó esto? Valparaíso 1851 SpA decidió provisionar más de $14 millones e introducir diversos gastos al estado de resultado, lo que significó pérdidas por $6 millones en la operación de los parquímetros en agosto.

El resultado de este cambio en las condiciones iniciales fue que Vigipro Limitada decide terminar el contrato con Valparaíso 1851 SpA, lo que se suma a otras medidas como la retención de al menos tres días de recaudaciones ($5,8 millones) a modo de resguardo, y de garantizar las maquinas (propiedad de la empresa subcontratada), las cuales aún están en manos de Valparaíso 1851 SpA. No obstante, el gran golpe podría venir por medio de las acciones legales que están preparando.

BOMBEROS ROMPE EL SILENCIO

En base a esta información, el Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, a través de su cuenta en Twitter (@CBV1851), publicó un comunicado en el que expresan su "curiosidad respecto al tono sesgado" de la nota de Puranoticia.cl, ya que aseguran que "pretende dar la impresión de ingresos millonarios para nuestra empresa, los que no se condicen con la realidad".

Además, indican que el reportaje de este medio "omite" que la empresa Valparaíso 1851 SpA tiene que pagar los Derechos Municipales, Laborales e Impuestos y que no se consideró lo ocurrido a contar de octubre de 2019 (estallido social), que "generó fuertes pérdidas a la empresa, quien pese a casi no poder operar por dicha situación, no realizó desvinculaciones de trabajadores por esta causa". Esto, a pesar que la denuncia de Vigipro Limitada es por lo ocurrido entre los meses de junio, julio y agosto, es decir, al menos dos meses antes del inicio de las manifestaciones sociales en la Ciudad Puerto y cabe consignar que en la nota publicada por Puranoticia.cl se deja claridad que las utilidades arrojadas en el negocio de los parquímetros es calculado después de pagar todos los gastos del negocio incluido el pago que se le realiza a la municipalidad de Valparaíso.

Bomberos también desmiente que Valparaíso 1851 SpA sea manejada por su cúpula, asegurando que "los directores de la empresa somos voluntarios, nombrados por el Directorio General del Cuerpo de Bomberos, quienes nos desempeñamos en el ámbito profesional, académico y comercial. Pese a ello, hemos ejercido los cargos ad honorem, sin recibir remuneración alguna, cuando se trata de un trabajo exigente, diario y demandante", sin embargo la empresa Valparaíso 1851 SpA tiene como parte de su directorio a la cúpula directa de los Bomberos, como lo es el superintendente Erasmo Olivares y el comandante Rodrigo Romo.

En cuanto a la relación con Vigipro Limitada, exponen que "en innumerables ocasiones" han intentado contactarlos, con el objetivo de subsanar las diferencias. No obstante, manifiestan que esto "a la fecha no ha sido posible". En este punto no reconocen la serie de correos electrónicos, publicados también en la nota de Puranoticia.cl, donde se dio a conocer lo que existe detrás de este negocio, dejando de manifiesto el permanente contacto con la empresa.

Por último, el comunicado de Bomberos expresa que la publicación de Puranoticia.cl "vuelve a demostrar que existen intereses de grupos de presión, que se resisten a que los Cuerpos de Bomberos puedan explotar los parquímetros para incrementar sus recursos, los que se utilizan en forma exclusiva en favor de salvaguardar la vida, la seguridad y el patrimonio de los ciudadanos de Valparaíso y la ciudad misma". Sobre este punto cabe consignar que fueron los propios Bomberos que explotan este negocio con un privado y reparten sus utilidades cuando el objetivo e idea original era que todos los recursos quedaran para la institución.

MÁS DUDAS QUE CERTEZAS

De esta manera culmina la declaración firmada por el Directorio de Valparaíso 1851 SpA, dejando abiertas las interrogantes planteadas acerca de cuánto ganó realmente Bomberos por este negocio; por qué decidieron tercerizar el servicio y entregarle la mitad de sus utilidades a un privado; cómo se llegó a ganar casi $4 millones mensuales en los primeros cuatro meses de operación y luego pasar a sólo $100 mil mensuales entre junio y agosto del mismo año; por qué hablar del estallido social, que partió en octubre, si lo planteado en la publicación de Puranoticia.cl es un periodo anterior a aquella fecha.

Dudas que seguirán rondando en el ambiente de un negocio, que a todas luces, sigue oliendo mal y claramente no es olor a humo.

