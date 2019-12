Autoridades y vendedores realizan positivo balance de la Feria Arriba Valparaíso a poco más de una semana de su lanzamiento

Más de 25 mil personas han visitado el Espacio Simón Bolívar (Ex VTP) donde cerca de 120 comerciantes porteños ofrecen sus productos.

Una gran cantidad de personas se han acercado a disfrutar de la Feria "Arriba Valparaíso" por todos sus atractivos en su primera semana de desarrollo. Se trata de un total de 114 stands donde se han agrupado a emprendedores de diferentes sectores de Valparaíso: Condell, Victoria, Cerro Alegre, Cerro Concepción, la Pirámide, San Ignacio, el centro de la ciudad, entre otros.

Respecto a lo anterior, el gerente de Comunicaciones y Vinculación de VTP, Marcelo López, destacó a Puranoticia.cl que la "Feria se ha transformado en un lugar de reencuentro de la familia porteña, la que ha podido disfrutar de un espacio de paz donde poder realizar sus compras navideñas, además de disfrutar las diferentes atracciones con que cuenta. Por eso invitamos a todos y todas a visitarla, no solo a la gente de Valparaíso, sino que también de otras comunas del Gran Valparaíso".

La Feria Arriba Valparaíso, que desde el miércoles 11 se desarrolla en el Espacio Simón Bolívar (ex VTP), además de realizar sus compras navideñas, los asistentes pueden disfrutar de los juegos infantiles y degustar lo mejor de la gastronomía local en el patio de comida al interior del recinto o los foodtrucks.

En esta feria los emprendedores son los verdaderos protagonistas, quienes ofrecen productos exclusivos, innovadores y con sello local. Los visitantes podrán encontrar artesanía, gastronomía, decoración, jugueterías, artículos electrónicos, ropa y mucho más.

Cabe recordar que la feria, es organizada por la Empresa Portuaria de Valparaíso y la Cámara Regional de Comercio (CRCP) y, además, apoyada por la Intendencia, Municipio, Sercotec y otras instituciones regionales,y que reúne a más de 110 comerciantes porteños que en las últimas semanas han visto afectadas sus ventas debido al vandalismo. En ésta se pueden encontrar más de 50 rubros como zapaterías, vestuario, perfumerías, joyerías, artesanía, jugueterías y electrónica entre otros.

LOCALES AGRADECEN LA OPORTUNIDAD Y HACEN SU BALANCE

Una de las pymes presentes en la Feria es "Petafolk", dedicada a la venta de prendas de vestir de diseño propio, artesanía y decoración. Uno de sus dueños, Adrián Pérez, señaló que "estamos muy contentos, porque es mucha la gente que ha venido a recorrer este lugar. Hay mucha gente comprando, y eso nos da mucha esperanza. Durante el último tiempo las ventas en nuestro local en Cerro Concepción han estado bajas, por lo que esto nos permite tener más ingresos para seguir manteniendo esta tienda. Tenemos toda la energía y buena voluntad para recibir a toda la gente que quiera venir a este lugar".

Claudia Castro, dueña de Capricho Porteño, indica que "nos ha afectado demasiado, nosotros veníamos con una baja de hace mucho rato por el ascensor, estuvo parado 3 años y el turista viene a Valparaíso a eso, entonces nosotros estábamos sin público, se había reactivado un poco pero con esto la gente no llega al cerro. SI bien en el cerro no hemos tenido desmanes, el público no sube, nosotros si no vendemos no ganamos entonces esta difícil la situación. La feria esta fabulosa, la oferta y el lugar es súper amplio, así que súper agradecida".

Marcia González, de Escalera Mágica, destacó que "estar acá es una oportunidad increíble porque nosotros hemos estado muy afectados por la revolución de octubre, como le llamo, llevamos casi dos años en una situación bastante difícil, obviamente que esto repercutió enormemente, el público no llega, a veces solo el extranjero pero el santiaguino que venía los fines de semana no viene porque ellos tienen más conocimiento de lo que pasó. Hacemos una invitación a todos, no solo a los porteños, sino a toda la quinta región, que la gente de Santiago se atreva, que venga porque realmente lo necesitamos".

Por su parte, Carlos Fernández, dueño de Ronda, indicó que la feria "es una linda oportunidad por lo que he estado viendo, he recorrido la feria estas primeras horas y la variedad de productos es bastante interesante, hay varios productos para comer y también hay para que los niños se diviertan. Es un lugar súper familiar, se ve bastante seguridad, está tranquilo, los espacios son amplios, así que invito a la gente de Valparaíso, Viña y alrededores que estaremos aquí hasta el 24".

Finalmente, Francisca Fernández, de Miele y Kaykaru, recalcó que "es una súper oportunidad que nos brindan para crecer y para que nos demos a conocer con todo lo que está pasando y nos invita a unirnos más, a ser más empáticos y a comprar lo que es artesanal, hecho en casa, con amor y que sigan creciendo los negocios de casa".

La feria estará en funcionamiento hasta el 24 de diciembre, desde las 12 a las 20 horas. Ésta cuenta con estacionamientos gratuitos, patio de comida, entretenciones infantiles sin costo y acceso directo peatonal desde la estación Barón de Merval.

