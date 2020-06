Aumento del caudal del estero Marga Marga deja bajo el agua a dos automóviles en Viña del Mar

Con sorpresa reaccionó el conductor del vehículo, quien aseguró que cuando llegó, a eso del mediodía, sólo había barro en el lugar.

Una salida a realizar compras en la previa al inicio de la cuarentena total en Viña del Mar se convirtió en una verdadera pesadilla para un vecino de la comuna.

Un hombre identificado como José llegó a eso del mediodía al estero Marga Marga, para estacionar su vehículo y realizar compras en el centro de la Ciudad Jardín.

Junto a reconocer que ésta es una acción que suele realizar cuando tiene que hacer trámites en el centro, también aseguró que al momento de su llegada sólo había barro en el estero.

No obstante, cuando volvió al lugar, a eso de las 13:45 horas, se dio cuenta que su automóvil estaba bajo el agua que bajó rápidamente por el estero viñamarino.

Y es que las intensas precipitaciones registradas en la región de Valparaíso originaron que las aguas bajaran rápidamente desde la cordillera, pasando por ríos y otros cauces de agua, acumulándose en gran cantidad hasta su llegada al mar, en Viña.

"Llegamos a las 12:00 y no había nada de agua. Nadie nos avisó nada. Me acabo de enterar y no sé cómo sacarlo", reconoció José al canal 24 Horas, que logró captar el momento exacto de la llegada del afectado.

"Cuando llegué sólo había barro. Había un chico que estaba estacionando un montón de autos, pero ahora no está", concluyó.

Luego de algunos minutos, y con la ayuda de una tercera persona, el automóvil logró ser sacado de las aguas y el afectado pudo retirarse del curso de agua sin mayores inconvenientes.

Cabe indicar que son al menos dos los vehículos que permanecen bajo las aguas del estero Marga Marga.

(Imagen: T13)

PURANOTICIA