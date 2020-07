Asociación Regional de Municipios de Valparaíso lamentó muerte de Hernán Pinto

Luego de la muerte del ex jefe comunal de Valparaíso, los alcaldes y concejales porteñas enviaron las condolencias a su familia.

Hernán Pinto, quien fuera Alcalde de Valparaíso entre los años 1992 y 2004, falleció este miércoles 29 de julio a los 67 años a causa del Covid-19.

El ex jefe comunal perdió la vida al interior de la Clínica Reñaca, lugar donde se encontraba internado desde hace tres semanas en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Y ante el deceso de la ex autoridad, los alcaldes y concejales de la Asociación de Municipalidades de Valparaíso lamentaron "el sensible fallecimiento de don Hernán Pinto Miranda, ex alcalde de Valparaíso e integrante destacado de la política de la región".

"El militante de la Democracia Cristiana actualmente se desempeñaba como Secretario Ejecutivo de la Asociación de Municipalidades de Valparaíso, por lo que su deceso nos afecta especialmente", agregaron en un comunicado.

"Destacamos su labor municipal de años y enviamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y cercanos", cerraron en la misiva.

