Armada asegura que control a diputado Hugo Gutiérrez se "ajustó a la normativa"

Desde la institución castrense además derivaron el caso a la Fiscalía de Iquique, a fin de que se adopten las medidas correspondientes.

La Armada de Chile se refirió, mediante un comunicado, a la fiscalización que realizó la Policía Marítima de Iquique al diputado Hugo Gutierrez (PC), quien no se tomó el hecho de la mejor manera, alegando que él era "más autoridad" que los funcionarios uniformados que le realizaron el control.

Tras el hecho, la institución naval informó que se presentó una denuncia ante la fiscalía local, para que "se adopten las medidas que en derecho correspondan".

Además, indicaron que el fuero parlamentario no eximiría a Gutiérrez del control rutinario.

Sobre el control como tal, la institución indicó que "el procedimiento seguido por el personal de la Armada se ajustó a la normativa aplicada durante el Estado de Excepción Constitucional vigente, efectuado en forma caballerosa, respetuosa y prudente, tal como se aprecia en los registros audiovisuales orgánicos de la patrulla, los cuales son de público conocimiento".

Tras conocerse el hecho, el ministro de Defensa, Mario Desbordes, dio su apoyo a los efectivos que llevaron a cabo el procedimiento, comentado que "no sólo no se le trató mal (al diputado), se le trató demasiado bien (...) fueron tan deferentes que pudiendo haber fiscalizado a la familia que estaba en el vehículo no lo hicieron".

Por otra parte, desde la bancada de diputados de Renovación Nacional se comunicó que se llevará al diputado comunista a comisión de Ética.

Sobre esto último, el diputado Sebastián Torrealba, afirmó que "lo vamos a apoyar como bancada en esa situación, porque creemos que evidentemente el diputado Hugo Gutiérrez, una vez más, ha denostado a la Cámara de Diputados con su actitud y, por lo tanto, debe tener un castigo a través de esa comisión".

