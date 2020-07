Aprueban tres proyectos que permitirán asegurar el agua para consumo humano en tres sectores de Llay Llay

Tras pasar los distintos procesos, finalmente se aprobaron tres iniciativas, que irán en beneficio de las comunidades de La Estancilla, Las Palmas y Los Loros, con una inversión total de cerca de $300 millones.

​Pese a las lluvias de las últimas semanas, la grave sequía que afecta a la región de Valparaíso sigue más presente que nunca. Es por ello, que desde el municipio de Llay Llay se comenzó a trabajar en proyectos de infraestructura que permitan asegurar el agua para consumo humano en los sectores rurales.

Tras pasar los distintos procesos, finalmente se aprobaron tres iniciativas que irán en beneficio de las comunidades de La Estancilla, Las Palmas y Los Loros, con una inversión total de cerca de $300 millones.

​En el caso del APR La Estancilla, el proyecto consiste en construir una nueva torre de acumulación y regulación de agua potable, aumentando la capacidad de abastecimiento. Con estas obras se evitarán futuros cortes del suministro del vital elemento en dicho sector. Beneficiará a 475 habitantes de 95 familias conectadas a este sistema de agua potable, con una inversión de 97 millones de pesos.

​La segunda iniciativa, beneficiará a más de 5 mil personas que se encuentran conectadas al APR Las Palmas. Al igual que el primer proyecto, ese construirá una nueva torre de acumulación de agua potable, con una inversión cercana a los 92 millones de pesos, asegurando así el consumo humano en estos tiempos de sequía. Con respeto a las mejoras en el APR Los Loros, se invertirán cerca de 110 millones, con el fin de construir un sistema de presurización y mejorar notoriamente el servicio para los usuarios.

​El alcalde Edgardo González indicó que "estamos enfrentando no sólo una pandemia, sino que también hace tiempo una crisis hídrica, de la que como municipio no nos olvidamos y hemos seguido trabajando en eso, porque lamentablemente no se ha detenido y en ese contexto, con el trabajo colaborativo con los dirigentes de los APRs, quienes han tenido un rol fundamental, con la DOH, logramos adjudicarlos tres proyectos de acumulación y distribución de agua para 3 APRs de la comuna, tanto para La Estancilla, que era sumamente indispensable, para Las Palmas y un trabajo más autónomo que desarrolló el APR Los Loros".

​En este aspecto, el alcalde González aseguró que el municipio sigue trabajando en proyectos que permitan enfrentar de mejor manera la sequía, especialmente a la pequeña agricultura familiar campesina. Además, el jefe comunal recordó que, pese a las importantes lluvias de las últimas semanas, la crisis hídrica aún no se supera, por lo que es muy necesario cuidar el vital elemento.

PURANOTICIA