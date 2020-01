Andrés Celis valora salida de Directora del Servicio de Salud Viña - Quillota: "Hizo oídos sordos a los llamados que hicimos"

Diputado RN, que forma parte de la Comisión de Salud de la Cámara, lamentó que la ex directora del SSVQ, Solene Naudon, "no tuvo la capacidad de trabajar en equipo".

El diputado Andrés Celis (RN) manifestó su conformidad con la decisión del Ministerio de Salud de solicitar a Solene Naudon la renuncia al cargo de Directora del Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota (SSVQ).

El legislador que forma parte de la Comisión de Salud de la Cámara aseguró que "lamentablemente la ex directora Naudon no tuvo la capacidad de trabajar en equipo y, a su vez, hizo oídos sordos a los diversos llamados que le hicimos parlamentarios, autoridades, funcionarios del SSVQ y de hospitales que tenía a cargo, sobre las falencias que había en los recintos de salud".

"Yo creo que lo que rebasó el vaso y que terminó de motivar esta decisión, fue la falta de insumos médicos en el Hospital Gustavo Fricke, la suspensión de intervenciones quirúrgicas, falta de médicos, entre otros, como también que casi se cae el proyecto de Hospital nuevo para Marga Marga y, si no es por la intervención directa del Minsal a nivel central y considerando la poca proactividad que tuvo la directora en cuanto a intervenir, el hospital o el proyecto no se hubiera realizado en la provincia", agregó el ex Concejal de Viña del Mar.

Finalmente, Celis advirtió que "la evaluación del Director del Servicio de Salud Valparaíso - San Antonio (SSVSA) tampoco es de las mejores. También ha tenido una débil gestión. Basta recordar los bullados casos de negligencia de Casablanca y San Antonio, en los que he participado activamente en su fiscalización. Lo insto a fortalecer su gestión, los ciudadanos requieren de una labor rápida y activa en sus requerimientos y eso le ha faltado al director De la Cerda".

