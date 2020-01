Algo huele mal en el manejo de los parquímetros por parte de Bomberos en Valparaíso

La explotación de los parquímetros por parte de Bomberos mueve un negocio de más de 300 millones de pesos, sin embargo la cúpula de los voluntarios que maneja el negocio muestra utilidades de solo 100 mil pesos mensuales para los voluntarios durante meses de junio, julio y agosto del 2019.

El miércoles 10 de octubre del 2018, el alcalde Jorge Sharp comenzó a escribir esta historia en Valparaíso cuando en un intenso concejo municipal se decidió terminar el contrato de parquímetros con la empresa Don Javier S.A. y así dar rienda suelta al plan de entregar la explotación de un poco más de 600 estacionamientos a Bomberos de la ciudad Puerto.

LEE TAMBIÉN: Municipio de Valparaíso aprobó fin a la concesión de parquímetros en polémica sesión de Concejo

El anhelo de Sharp de entrega la explotación de los parquímetros a Bomberos era conocida, de hecho horas antes de que se realizará el concejo municipal que daría termino al contrato con Don Javier S.A. se filtró un vídeo en se puede ver al alcalde de Valparaíso Jorge Sharp en una reunión con un grupo de vecinas de Valparaíso donde explica el procedimiento y la importancia de que ese 10 de octubre del 2018 se votara el fin del contrato con la actual concesionaria de parquímetros y así poder entregarle por un año al menos el usufructo de estos a los Bomberos del Puerto.

"Podemos otorgárselo por un año así no más... por una decisión mía, pero solo en forma transitoria" dice Sharp explicando el procedimiento que pretende utilizar para que Bomberos se lleve los parquímetros.

Pero también el edil de Valparaíso en el registro audiovisual grabado en la Junta Vecinos 137 de Laguna Verde durante Octubre del 2018 habla de cómo lograr que Bomberos se lleve esta licitación por 20 años.

"Vamos a preparar una licitación, para que... esto queda entre nosotros... para que Bomberos la gane... y eso se puede hacer legalmente... no hay ningún problema, pero eso viene después de mañana (en referencia a la votación al fin del contrato con Don Javier), el paso más importante es que se vote la cuestión y después de eso yo tengo toda la libertad para dictar un decreto y que Bomberos empiece a explotar el tema de los parquímetros".

La inusual propuesta ó promesa de Jorge Sharp de hacer una licitación "arreglada legalmente" por 20 años no dejo indiferentes a los propios vecinos que grabaron el registro audiovisual que fue viralizado en su oportunidad y que hoy quizás logra mayor relevancia.

LEE TAMBIÉN: Inusual promesa de Jorge Sharp: Arreglar licitación de parquímetros por 20 años en Valparaíso

BOMBEROS TOMA EL CONTROL DE LOS PARQUÍMETROS DE VALPARAÍSO

El jueves 10 de enero del 2019 se dio el vamos a lo que fue calificado por el propio alcalde Sharp como "un gran hito", el convenio para que el que el Cuerpo de Bomberos comience a administrar los 672 estacionamientos del plan por el periodo de un año; esto, mientras se prepararan las nuevas bases de concesión y se inicia una licitación pública, tiempo que ya se cumplió y en donde no hubo licitación.

LEE TAMBIÉN: Bomberos comenzó a administrar los 672 estacionamientos del plan de Valparaíso

En su minuto se informó que la administración de los parquímetros estará a cargo de la empresa "Valparaíso 1851", bajo la modalidad de una Sociedad por Acciones (SPA), conformada en su dirección por el alto mando del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, y será de carácter rotativo.

En el momento se informó además que se iba a contratar a los mismos ex trabajadores de la empresa Don Javier, con los cuales el municipio había asumido el compromiso de estabilidad en sus puestos de trabajo. Esta noticia fue recibida de buena manera por los cerca de 50 funcionarios, que podrán seguir realizando la labor que han desempeñado por años.

El alcalde Jorge Sharp indicó que "cuando dijimos que íbamos a recuperar Valparaíso de su abandono y del saqueo, hablábamos en serio. Lo que está ocurriendo hoy con Bomberos y este contrato de parquímetros es el ejemplo más claro de esta promesa, porque desde hoy estacionarse en un sector de la ciudad no provocará un malestar en la población" dijo el edil aquel jueves 10 de enero del 2019.

Por su parte, el superintendente del Cuerpo de Bomberos de Valparaiso, Erasmo Olivares, indicó que "esta decisión de la Municipalidad es una tremenda oportunidad para que podamos tener otra fuente de financiamiento, porque es muy importante para el desarrollo de toda nuestra institución. Celebramos esta decisión y esperamos que dé buenos resultados".

Y también se dijo en aquella oportunidad que a diferencia de otras empresas de parquímetros, las ganancias se ocuparan en beneficio de la ciudad de Valparaíso. Para garantizar esto, el compromiso de bomberos es transparentar el gasto de las ganancias, es decir la ciudadanía podrá saber en qué se invirtiendo sus recursos.

¿COMO BOMBEROS IBA A OPERAR UNA EMPRESA DE PARQUÍMETROS SIN EXPERIENCIA?

Pero había una gran duda, es sabido la precaria situación que viven los Bomberos y los diferentes cuarteles y compañías a nivel país, sobre todo en Valparaíso que sufre con innumerables incendios, muchos de ellos con catastróficas consecuencias.

¿Cómo lo hizo Bomberos entonces?. Primero creo la empresa Valparaíso 1851 SpA cuyo nombre va en directa relación al año en que se fundó el Cuerpo de Bomberos de la ciudad Puerto y en cuyo directorio figura la cúpula máxima de los Bomberos del Puerto de Valparaíso, entre ellos Jorge Carle, el Superintendente Erasmo Olivares, el comandante Rodrigo Romo y Fabian Cruces, entre otros, todos ellos serían los encargados de manejar las millonarias recaudaciones diarias de los parquímetros y así administrar un negocio que le fuera rentable a todos los Bomberos.

Junto con ello se firmó un contrato con la empresa Vigipro Limitada en el cuál en su punto cuarto queda de manifiesto que "El resultado Operacional del ejercicio de explotación de estacionamientos será distribuido entre las partes según el resultado neto de cada mes".

Es decir queda al descubierto primeramente que no todas las utilidades del negocio iban a ser para Bomberos, solo el 50% contraviniendo la propia declaración del alcalde Sharp, es decir habían dos privados en la operación, uno la empresa manejada por la cúpula de Bomberos y una segunda empresa que aportaría la logística del negocio.

Pero no solo aquello, en el contrato entre la empresa de Bomberos "Valparaíso 1851 SpA" y la empresa "Vigipro Limitada" al que tuvo acceso Puranoticia.cl queda expuesto que quien sería el responsable de la inversión inicial de la puesta en marcha del negocio sería Vigipro, para esto tuvo que desembolsar la suma de 20 millones de pesos lo cuáles serían pagados dentro de los primeros tres meses de iniciada la explotación del negocio.

Según la empresa esta inversión fue para equipar las oficinas en donde operaría la gestión administrativa de los parquímetros, oficina que arrendó Vigipro desembolsando arriendo, garantía y comisiones respectivas, además de todo el mobiliario necesario para su optima operación.

Además la empresa puso a disposición cerca de 40 maquinas para que se hiciera el optimo cobro de los parquímetros en la calle, maquinaría que nunca ha dejado de ser de Vigipro, como la empresa lo recalca.

RECAUDACIÓN DE FONDOS: CERCA DE 2 MILLONES DE PESOS POR DÍA

Así comenzó a operar el sistema, Bomberos a través de su empresa "Valparaíso 1851 SpA" aportaba el acuerdo de explotación firmado por la municipalidad y la empresa "Vigipro Limitada" puso la inversión inicial requerida, las maquinas para el cobro de parquímetros, además trasladó a dos personas con experiencia para ser cabecera del equipo logístico diario y ahora había que esperar el resultado del negocio, como en el mismo punto cuarto del contrato queda expuesto, correspondería a Valparaíso 1851 SpA entregar los estados de resultados y repartir entre dos las utilidades, en el mismo contrato se deja de manifiesto que estos movimientos podrían ser verificados por "Vigipro Limitada", situación que según consigna esta empresa, nunca se ha podido realizar y verificar de forma optima por lo cual tampoco se sabe sí la utilidad expresada por la empresa manejada por la cúpula de Bomberos está bien calculada ó no.

La recaudación diaria cuentan desde la empresa Vigipro Limitada variaba entre $1.750.000 (Un millón setecientos cincuenta mil pesos) y $1.950.000 (Un millón novecientos cincuenta mil pesos) diarios de lunes a viernes y de cerca de 500 mil pesos los días sábados, dineros que eran recaudados y diariamente depositados en la cuenta de Valparaíso 1851 SpA, como queda de manifiesto en la serie de depósitos expuestos por Vigipro Limitada, todos estos dineros eran administrados por la cúpula mayor de Bomberos, en total en un mes más de 30 millones de pesos, en un año más de 300 millones de pesos.

EN JUNIO DEL 2019 COMENZARON LOS PROBLEMAS: BOMBEROS NO RENDÍA LOS ESTADOS MENSUALES

Pese a que en el punto cuarto del contrato quedó establecido que ambas partes se llevarían por partes iguales las utilidades del negocio según el resultado mensual, desde junio del 2019 en adelante este estado de resultados no llegó más a las manos de la empresa Vigipro.

Así consta en un correo al que tuvo acceso Puranoticia.cl en donde queda de manifiesto que el señor Mario Suarez, uno de los socios de la empresa Vigipro le solicita al señor Eduardo Díaz Saavedra que le envié el estado de resultados y así poder conocer las utilidades del negocio que solo tuvo acceso hasta el mes de mayo desconociendo lo que sucedía en el trimestre mayo, junio y julio, cabe consignar que este cruce de correos se realizó recién en el mes de octubre del 2019.

Cabe consignar que entre los costos que tiene la operación se encuentran obviamente los sueldos del personal de parquímetros, además del pago de un software que permite cuantificar los minutos estacionados, arriendo de oficinas y el pago mensual que "Valparaíso 1851 SpA" debe hacerle al municipio de Valparaíso por la explotación de estos estacionamientos.

Según los cálculos realizados por la empresa Vigipro Limitada que tiene una alta experiencia en el manejo de concesiones de parquímetros en diferentes puntos de la región, se estimaba que la utilidad del negocio debía estar entre los 4 a los 6 millones de pesos mensuales, es decir entre 2 y 3 millones a repartir entre ellos y la SpA creada por Bomberos, pagados todos los costos de la operación, un negocio que al año le podría dejar a Bomberos entre 20 y 30 millones de pesos anuales, así quedó demostrado en el periodo febrero mayo del 2019 en donde las utilidades globales del negocio fueron más de 16 millones de pesos, es decir 4 millones mensuales a repartir.

El contrato partió en enero y pese a que la empresa Vigipro Limitada dice que los primeros meses se logró pagar la inversión de cerca de 20 millones de pesos, además de las utilidades antes descritas en la operación en los meses de febrero, marzo, abril y mayo recién en el mes de octubre se pudo conocer el estado de resultados de la operación del trimestre entre junio y agosto del 2019, es decir cuatro meses después pese a que la clausula dos del contrato obligaba a la empresa de los Bomberos a entregar este resultado en forma mensual.

Recién el 15 de octubre del 2019 el señor Eduardo Diaz Saavedra mediante correo electrónico le hace llegar a la empresa Vigipro Limitada, su socio con quien debía compartir las utilidades, el estado de resultado en donde se desglosa que la utilidad completa del negocio entre junio del 2019 y agosto del 2019 correspondía a un poco más de 600 mil pesos en total, es decir 100 mil pesos mensuales para cada uno, lo que se contrapone considerablemente con los más de 16 millones de utilidades en el periodo febrero y mayo del mismo año, todo esto porque la empresa Valparaíso 1851 SpA decide provisionar más de 14 millones de pesos sin dar aviso a su socio Vigipro Limitada, además de introducir una serie de gastos al estado de resultado sin previo aviso lo que terminó que la operación de parquímetros en agosto según la administración de la cúpula de los Bomberos arrojó perdida por 6 millones de pesos.

EMPRESA TOMA RESGUARDO, ENVIA CARTA TERMINO DE CONTRATO Y PIDE QUE BOMBEROS TRANSPARENTE ESTADO DE RESULTADOS

Inmediatamente luego de aquel correo en donde se le informa a la empresa Vigipro Limitada de este extraño estado de resultados entregado por la empresa Valparaíso 1851 SpA se toman medidas que van desde la retención de al menos tres días de recaudaciones, es decir 5,8 millones de pesos en forma de resguardo y de garantizar las maquinas propiedad de Vigipro y que aún están en manos de Valparaíso 1851 SpA y se extiende una carta informando el termino de contrato.

Aquella carta sale con su respectivo envío certificado el día 24 de octubre del 2019, 10 días después de recibir el magro estado de resultado, cabe consignar eso sí que antes de dar terminado el contrato Vigipro Limitada envió una anterior misiva al Superintendente del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso Erasmo Olivares relatando lo sucedido, pero no tuvo respuesta.

Si bien no era necesario argumentar el término del contrato, la empresa dice que han decidido de manera irrevocable no continuar ligados contractualmente con la sociedad Valparaíso 1851 SpA.

"Esto se deriva por el atraso injustificado de más de cinco meses, en la entrega de información contable (estados de resultado) por parte de ustedes (Bomberos) a nuestra empresa, razón que nos impidió de cobrar lo que legítimamente nos correspondía y cuando la documentación llegó (hasta el mes de agosto del 2019, quedando pendiente septiembre del mismo año), ella venía incorrecta, con imposiciones unilaterales que sólo perjudican a nuestra compañía, lo que en la práctica no sólo afecta nuestra confianza como asociados estratégicos suyos, sino que hace económicamente inviable el negocio".

LAS DUDAS DEL NEGOCIO

Por ahora la empresa Vigipro Limitada está preparando acciones legales en contra de la empresa Valparaíso 1851 SpA con el fin de solicitar la devolución de sus maquinas, devolución de las oficinas que arriendan en Valparaíso en donde siguió operando la logística de parquímetros y sobre todo la entrega de resultados de la operación hasta diciembre del 2019.

Por su parte la Municipalidad de Valparaíso anunció esta semana que renovó el acuerdo de explotación con Bomberos y la empresa Valparaíso 1851 SpA y que se reanudará en febrero de este año y se extenderá por ocho meses.

LEE TAMBIÉN: Municipio de Valparaíso confirma la extensión de la concesión de parquímetros para Bomberos

Cabe preguntarse sí según la empresa manejada por los propios Bomberos este negocio en el periodo junio a agosto del 2019 solo le reportó a los voluntarios 100 mil pesos mensuales de utilidad, ¿cual es el verdadero negocio para esta institución la explotación de estos parquímetros?.

Lo otro que puede resultar preocupante es que esta explotación deja al descubierto el beneficio directo de dos empresas privadas, Valparaíso 1851 SpA y VIgipro Limitada, esto puede ser gravísimo, pues sería una abierta infracción al artículo 62 Nº 7 de la Ley 18.575, el que señala que contraviene especialmente el principio de probidad administrativa, la siguiente conducta; Nº 7 Omitir o eludir la propuesta pública en los casos que la ley disponga".

NO HAY RESPUESTAS DE BOMBEROS

Mario Suárez, socio de la empresa Vigipro Limitada relata a Puranoticia.cl que "cuando recibí aquel estado de resultados no lo podía creer. No puede ser que en un negocio que en el periodo de junio a agosto del 2019 movió más de 120 millones de pesos muestre solo una utilidad de 600 mil pesos a repartir en el periodo junio a agosto, es decir 100 mil pesos mensuales para los propios Bomberos".

Suárez agrega "claramente algo no está bien aquí, pero lamentablemente la empresa Valparaíso 1851 SpA no nos responde y no nos queda otro camino que judicializar este tema y que sean los tribunales los que nos permitan dilucidar como la cúpula de bomberos hizo el cálculo en aquel extrañísimo estado de resultados, y ojo hablo de la cúpula de bomberos y de la empresa Valparaíso 1851 SpA, aquí yo me preguntó como socio de esta explotación sí la institución de Bomberos recibió realmente lo que correspondía de la operación, aquí no podemos fallarle a una de las instituciones más nobles del país, pero estas son manejadas por hombres y claramente todos cometemos errores, el tema es aquí saber cuál es".

Teniendo toda la documentación, contratos, correos y una sola versión de la historia, nuestro medio Puranoticia.cl se comunicó con Jorge Carle, director de Valparaíso 1851 SpA y quien es uno de los firmantes del contrato con Vigipro Limitada quien dijo que no podía hablar del tema y nos recomendaba dirigirnos al Superintendente de Bomberos.

Puranoticia.cl también se comunicó con Fabian Cruces, Presidente de Valparaíso 1851 SpA y el otro firmante del contrato con la empresa Vigipro Limitada quien dijo que no podía hablar del tema porque Bomberos es una institución jerárquica y debía hacerlo el Superintendente.

Puranoticia.cl se contactó finalmente con don Erasmo Olivares, Superintendente del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso quien decidió no entregar una versión oficial del tema y no responder las dudas planteadas, partiendo por saber ¿cuánto ganó realmente Bomberos por la explotación de los parquímetros en el periodo junio a agosto del 2019?, un misterio a resolver sin duda y que quizás los mismos voluntarios debiesen preguntarle jerárquicamente a sus superiores que manejaron en sus cuentas millonarios saldos en efectivo diariamente por cerca de un año, pero cuyo estado resultado solo arrojó entre junio y agosto del 2019, 100 mil pesos mensuales de utilidad para quienes debiesen ser los reales ganadores de esta operación, los esforzados Bomberos de Valparaíso.

PURANOTICIA