Alcaldesa de Viña del Mar propone aplicar "estrictas medidas sanitarias" como la cuarentena

Virginia Reginato lamentó que el fin de semana se viera nuevamente a numerosas personas paseando por el borde costero de la Ciudad Jardín.

Ante la proximidad de un nuevo fin de semana largo y el fuerte incremento de contagiados por Covid-19 en el país, la alcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato, planteó a las autoridades que es "urgente aplicar estrictas medidas sanitarias" para proteger y resguardar la salud de las familias de Viña del Mar, sin descartar la cuarentena en alguno de sus grados.

La jefa comunal lamentó que el fin de semana se viera nuevamente a numerosas personas paseando por el borde costero, por lo que no descartó la necesidad de aplicar las máximas acciones preventivas, tal como lo solicitaron recientemente varios alcaldes de la región.

La jefa comunal enfatizó que este fin de semana podría repetirse e incluso aumentar la presencia de visitantes en la ciudad, dadas las numerosas comunas de la región Metropolitana que están en cuarentena.

"Este fin de semana pasado vimos a la gente paseando en las playas y borde costero, como si estuvieran de vacaciones. Tomemos conciencia, lo que tenemos que hacer es estar en la casa", precisó la autoridad comunal.

De igual form, hizo un llamado a los viñamarinos a "no salir de sus hogares si no es estrictamente necesario".

Reginato insistió en que "estamos en el peak de la curva de contagio de Covid-19, y por lo mismo quiero ser reiterativa en el llamado a las personas a que no vengan Viña del Mar, porque los tiempos no están para estar paseando y mucho menos venir a la playa. «Quédate en casa» no es un simple slogan, es la principal vacuna que tenemos hoy para combatir el virus".

