Alcaldesa de La Calera y polémica fiesta municipal en Quillota: "Si hacemos predicamentos, tenemos que dar el ejemplo"

Trinidad Rojo entró de lleno al debate generado por la celebración llevada a cabo por unos 30 funcionarios municipales de la vecina Quillota, realizada sin mayor protección contra el Covid-19.

La polémica fiesta de cumpleaños llevada a cabo por alrededor de 30 funcionarios de la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco), de la Municipalidad de Quillota, sigue sacando ronchas al interior de la región de Valparaíso.

Si bien, este miércoles 26 se dio a conocer que el Ministerio Público inició una investigación de oficio a esta controvertida celebración, también se reveló la opinión de la alcaldesa de La Calera, Trinidad Rojo, quien entró de lleno al debate, polemizando incluso con la actitud de su par quillotano, Luis Mella.

En conversación con el comunicador Claudio Bustamante, de radio Crystal, de Quillota, la jefa comunal expuso que "nosotros no haríamos (estas celebraciones), porque estamos predicando permanentemente a la gente que no debiera juntarse, que no debieran hacer reuniones sociales".

En ese sentido, Rojo indicó que "si nosotros estamos haciendo ese tipo de predicamentos, tenemos que dar el ejemplo, entonces no podemos".

De igual forma, agregó que "la responsabilidad tiene que ser compartida; uno no sólo tiene que pregonar como autoridad, sino que tiene que realizarlo también y hacer acciones que la gente vea que uno está cumpliendo con la normativa".

Consultado acerca de cómo lo están haciendo los funcionarios municipales caleranos a la hora de los cumpleaños, considerando que es algo tan inherente al ser humano en celebrar los días importantes.

Al respecto, la alcaldesa Trinidad Rojo comentó que "en la Municipalidad han habido varios cumpleaños (durante este tiempo de pandemia), pero lo que más ha pasado de pronto es poder saludarnos por la vía del teléfono y eso".

Acerca de las acciones que ha tomado la Municipalidad de La Calera para evitar contagios entre funcionarios, explicó que "una vez que entran, se les toma la temperatura, se les entrega alcohol gel para que se limpien las manos, porque algunos vienen en locomoción colectiva. También se trasladan con mascarillas, que es obligación. El lavado de manos de forma permanente también".

Por último, sostuvo que "tenemos en el edificio consistorial muchos sachet que permiten poder sanitizarse, tenemos también un túnel sanitizador en días que no hay feria, guantes igual. Tenemos todas las medidas que corresponden".

