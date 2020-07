Alcaldesa de La Calera valora respaldo de Contraloría por caso "Basura" y critica "mezquindad política e indolencia" de concejales

Trinidad Rojo aseguró que "lo que hay aquí es un proceder constante de algunos concejales por obstruir el trabajo de la administración municipal".

Este 7 de julio, en sesión del Concejo Municipal de La Calera, los concejales Cinthy Miskulini (PC), Lautaro Correa (PS) y Jonhy Piraino (PS), votaron en contra de la propuesta de adjudicación del contrato de licitación sobre «Servicio de Recolección, Transporte a Disposición Final de los Residuos Sólidos Domiciliarios y Asimilables, Voluminosos, Limpieza y Barrido de Calles en distintos sectores de la Comuna de La Calera» y se negaron a realizar la segunda votación de desempate, tal como lo establece la Ley, esgrimiendo "falta de transparencia en el proceso licitatorio".

A partir de esta situación, la alcaldesa Trinidad Rojo decidió enviar todos los antecedentes a la Contraloría Regional de Valparaíso, con el objetivo que entregara un pronunciamiento en esta materia. Dos semanas después, es el organismo fiscalizador falló a favor del municipio calerano determinando, en primer lugar, que el quórum de votación exigido es el estipulado en el artículo 86 de la Ley N° 18.695 y no el de dos tercios, como fue señalado erróneamente por los ediles que rechazaron la primera votación. Además, se establece la obligatoriedad de que los concejales fundamenten su votación de rechazo, según lo consignado en las bases del proceso.

VALORAN RESPALDO DE CONTRALORÍA

Tras esta respuesta favorable a la postura expresada por la Municipalidad de La Calera, su alcaldesa, Trinidad Rojo, explicó a Puranoticia.cl que "Contraloría viene a corroborar lo que dije desde un inicio y esto es que nuestro actuar y proceder no sólo ha sido apegado a la Ley, sino que también de absoluta transparencia a la comunidad y teniendo siempre como foco la probidad en el manejo de recursos públicos".

De igual forma, la jefa comunal aseguró que "lo que hay aquí es un proceder constante de algunos concejales por obstruir el trabajo de la administración municipal".

Además, sostuvo que "no estoy dispuesta a que nuestra comuna presente una crisis sanitaria por la mezquindad política e indolencia de algunos concejales. El servicio de recolección de residuos domiciliarios es fundamental y esta administración esta llevando a cabo correctamente sus procesos, aunque ellos digan lo contrario".

Por su parte, Carlos Arias, director jurídico de la Municipalidad de La Calera, señaló al respecto que "el pronunciamiento emitido por Contraloría reafirma que el actuar municipal se ha ajustado siempre a lo dispuesto por el marco jurídico vigente. Lo anterior implica continuar con el proceso licitatorio, a fin de que los concejales, en virtud de las reglas que fija el oficio, puedan emitir fundamentadamente su votación".

En los próximos días, conforme a los establecido por la Contraloría, la alcaldesa Trinidad Rojo llamará a una nueva sesión del Concejo Municipal, para continuar con el desarrollo de la iniciativa.

CONCEJAL ANUNCIA NUEVA CONSULTA

Tras conocerse este dictamen de Contraloría, Puranoticia.cl conversó con el concejal Lautaro Correa (PS), uno de los tres ediles de oposición a la alcaldesa Trinidad Rojo (RN) que rechazó la propuesta de adjudicación de contrato presentada, quien aseguró que respetará lo manifestado por el ente fiscalizador, pero advirtió que "olvidó" un pequeño detalle.

"Fui yo el que planteé que la votación no daba el quórum, que se requería de uno especial, y además, planteamos otro elemento: nuestro mandato expira el próximo año y la contratación es a cinco años, cosa que nos pareció bastante complicada, porque no va a estar la alcaldesa ni vamos a estar nosotros los concejales. En otras palabras, no tiene la potestad para esa facultad de utilizar recursos para cuatro o cinco años más", expuso el edil socialista.

Teniendo en cuenta que Contraloría no se pronunció al respecto, el concejal Correa calificó esta situación de "extraña", agregando que el órgano fiscalizador "debió haberse expresado, porque en una segunda votación nuevamente se provocará el mismo empate y llegaremos a la misma conclusión. Se saltó un paso. Siempre la Contraloría tiene dictámenes que son tremendamente ambiguo".

Acerca de lo que pasará nuevamente en el Concejo Municipal, Correa sostuvo que "vamos a ir a la votación, pero nuevamente se tendrá que hacer las consultas respecto a qué ocurre. Nuevamente hay que hacer una consulta a la Contraloría", por lo que adelantó que "nosotros vamos a acudir a la Contraloría".

