Alcaldesa de La Calera Trinidad Rojo da vuelta al concejo municipal y logra aprobación de 5.000 "gift card" para familias vulnerables

Una semana tuvieron que esperan las familias más vulnerables de La Calera para recibir una nueva ayuda municipal que inicialmente fue negada por el concejo.

Una semana tuvo que pasar para que definitivamente la alcaldesa de La Calera, Trinidad Rojo, tuviera la aprobación del concejo municipal y así realizar una entrega de 5.000 "gift card" de 35 mil pesos cada una a las familias más vulnerables de la comuna.

"Este proyecto fue el resultado de un intenso y serio trabajo con distintos gremios y asociaciones que nos solicitaron un esfuerzo mayor a las ayudas sociales ya entregadas, como las cerca de 20.000 cajas de alimentos repartidas, recargas de gas, alimentos para comedores solidarios, kit de aseo, sanitizaciones, entre otros" dijo la alcaldesa hace una semana cuando en su propia red social le contaba a la comunidad que el concejo en pleno había votado en contra tal iniciativa.

"La verdad es que no tengo palabras para responder ante intereses mezquinos que hacen un gran daño a quienes requieren que pongamos nuestro esfuerzo, dedicación y empatía ante tanto dolor", sentenció la alcaldesa tras el pasado concejo.

ALCALDESA LOGRA DAR VUELTA LA DECISIÓN

Esta semana, en un nuevo concejo, en donde se mantuvo exactamente el mismo planteamiento de la semana pasada, con la diferencia que en la votación estuvieron presentes los diferentes gremios de la comuna, la decisión fue totalmente distinta y definitivamente se aprobó la ayuda, eso sí con el voto en contra de la concejal comunista Cinthy Miskulini (PC) quién la semana pasada indicó que "no está establecido en la documentación que nos entregan los detalles. Además, cómo se va a elegir al público objetivo, cuando ha habido tanta dificultad con la entrega de las cajas de mercadería. Dónde se hace el canje de estos $35.000 en productos de primera necesidad. No entiendo nada. Lo que nos están pidiendo es autorizar a la alcaldesa a hacer un contrato con una empresa externa que va a entregar 'giftcards' a 5.000 familias, pero no hay mayor información".

Pese a este voto en contra finalmente se aprobó la entrega de estas "gift cards", el municipio explicó que eligió este método porque el objetivo central de la iniciativa es darles mayores libertades a la comunidad, para que pueda comprar lo que ellos consideren "imprescindible" en sus respectivos hogares, a diferencia de otras ayudas entregadas por el Gobierno, como las cajas de mercadería, cuyos productos ya venían establecidos previamente.

La alcaldesa tras esta ardua semana dijo a Puranoticia.cl "estoy muy contenta, porque luego de un arduo trabajo logramos junto a nuestro equipo municipal, aprobar la adquisición de 5 mil gift card que irán en directo beneficio de familias con mayores necesidades de la comuna. Aquí nos mueve ser asertivos, rápidos y ayudar a quienes no lo están pasando bien a causa de la emergencia sanitaria y cuarentena en La Calera".

"Hoy estamos llamados a dejar las diferencias a un lado, porque lo único importante es responder unidos a quienes más lo necesitan y esto lo entendieron muy bien todos los gremios que fueron parte de la mesa de trabajo y apoyaron esta iniciativa municipal que significará una inversión de 175 millones de pesos", puntualizó la jefa comunal.

PURANOTICIA