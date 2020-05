Alcaldes, parlamentarios y cores insisten en solicitar cuarentena total para la región de Valparaíso

Esto considerando la preocupante alza de la curva tanto de los contagios como de la cifra de fallecidos, posicionando a la región como la segunda más afectada del país, tras la región Metropolitana.

A través de una carta dirigida al presidente Sebastián Piñera y al ministro de Salud, Jaime Mañalich, parlamentarios, alcaldes, Cores y organizaciones de la salud insistieron en solicitar que se decrete cuarentena en la región de Valparaíso para enfrentar el Covid-19.

"Debe superarse la tardanza en materia de prevención y tomarse una decisión con urgencia para evitar el colapso del sistema hospitalario que, en Valparaíso, como lo señaló el Presidente de la República respecto a la RM, también se encuentra al límite. Sin embargo, constatamos que mientras en la capital van en la segunda semana de confinamiento, acá seguimos esperando al borde del sacrificio", se señala en la carta.

En la misiva se agrega que "debe existir un cambio en la estrategia sanitaria, abandonar el plan de mitigación y avanzar en una planificación de supresión de la pandemia, lo que significa mantener y aumentar drásticamente las medidas de distanciamiento social, hasta que los contagios disminuyan como han recomendado la OMS y la OCDE".

"En atención que los días miércoles se hacen los anuncios de cuarentenas, reclamamos una decisión de la autoridad sanitaria. Cada jornada que transcurra, sin decretar la cuarentena, aumentará dramática y exponencialmente las víctimas, con lamentables consecuencias", afirman.

Uno de los gestores de esta iniciativa, el diputado Rodrigo González, sostuvo que "estamos en una situación crítica que no tolera más dilaciones. Esperamos que en el día de mañana el Ministro Mañalich anuncie la cuarentena total para nuestra región. Una medida que debe ir acompañada con la habilitación de más ventiladores mecánicos e insumos para nuestros hospitales; y también con medidas de ayuda económica que permitan a las personas quedarse en sus casas. Si no se cumplen todos estos factores, lamentablemente veremos el colapso de nuestro sistema sanitario, que actualmente está funcionando al límite".

Por su parte, Andrés Celis (RN), indicó que "el contagio en Viña del Mar de verdad es alto y es preocupante, en particular en los sectores altos en relación a los contagiados, y creo que si el ministro no va a decretar una cuarentena total en Viña, a lo menos debiera ser una cuarentena inteligente o dinámica".

La diputada Camila Rojas (Comunes), indicó que "venimos insistiendo hace semanas en la necesidad de extremar las medidas preventivas, en el caso particular de la Provincia de San Antonio el número de casos es demasiado alto para la cantidad de habitantes que tenemos, y la situación de la Región de Valparaíso no es más alentadora, por eso hemos solicitado una cuarentena. No queremos que en nuestra Región se repita la historia y tengamos los mismos malos resultados que en la región Metropolitana por las decisiones tardías de las autoridades correspondientes".

Entre los firmantes se encuentran los alcaldes Jorge Sharp, Omar Vera, Gustavo Valdenegro, Nelson Venegas, Alfonso Muñoz, José Luis Yáñez, Mauricio Viñambres, Oscar Sumonte, Manuel Rivera, Claudio Zurita y José Sabat.

También los senadores (as) Isabel Allende, Ricardo Lagos Weber, Francisco Chahuán, Juan Ignacio Latorre y los diputados (as) Rodrigo González, Carolina Marzán, Víctor Torres, Marcelo Díaz, Jorge Brito, Marcelo Schilling y Daniel Verdessi.

Los Consejeros(as) Regionales Manuel Millones, Manuel Murillo, Mario Sotolichio, Nataly Campusano, María Victoria Herrera, Cristian Mella, Tania Valenzuela, Rolando Stevenson, Roberto Chahuán y Roberto Burgos.

Además, Ignacio de la Torre, presidente del Colegio Médico, Andrea Rastello, presidenta del Colegio de Enfermeras, y Laura Hernández, presidenta de la Asociación De Funcionarios Médicos APS Viña del Mar.

PURANOTICIA