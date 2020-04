Alcaldes Jorge Sharp y Virginia Reginato piden al Gobierno cerrar a ingreso a Región de Valparaíso próximo fin de semana

Expresaron su preocupación por el posible arribo a la zona de turistas santiaguinos el próximo fin de semana largo del 1° de mayo.

Los alcaldes de Viña del Mar y Valparaíso, Virginia Reginato y Jorge Sharp, respectivamente, expresaron su preocupación por el posible arribo a la zona de turistas santiaguinos el próximo fin de semana largo del 1° de mayo, por lo que hicieron un llamado a las autoridades nacionales para tomar las precauciones del caso.

"Me preocupa que el concepto de nueva normalidad que se ha instalado esté confundiendo a las personas. Aquí no hay que confundirse,estamos viviendo una situación muy crítica todavía y el próximo fin de semana largo se debe entender que no son vacaciones", señaló la alcaldesa viñamarina.

Por su parte, Sharp reveló que "hemos hablado con alcaldes y alcaldesas de esta región y le pedimos una reunión al ministro del Interior, Gonzalo Blumel, para que lo antes posible coordinemos una reunión, con el fin de proteger a la Quinta Región. Vamos a pedir que se evite a las personas de la Región Metropolitana que vengan a pasar el fin de semana largo a nuestra zona porque queremos evitar una aumento de contagios".

Por su parte, el intendente metropolitano, Felipe Guevara, aseguró que si las autoridades sanitarias toman la determinación de cerrar la salida de Santiago para el próximo fin de semana largo, "vamos a estar preparados".

"Tal como ocurrió para Semana Santa, estamos preparados para tomar una medida como esa (cordón sanitario) si es que la autoridad sanitaria lo instruye. O sea, si el equipo asesor que tiene el ministro Mañalich y el Gobierno determinan cerrar Santiago, estamos en condiciones de hacerlo sin ningún inconveniente", aseguró.

