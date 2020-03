Alcaldes de Valparaíso y El Tabo llaman a turistas a no viajar hasta la región

También insistieron en su petición al gobierno de cerrar la región sin impedir la cadena de abastecimiento.

El alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, junto al jefa comunal de El Tabo, realizaron un llamado a las personas de otros puntos de Chile a no viajar hasta la región de Valparaíso para así evitar la propagación del Covid-19 en la zona.

El alcalde Jorge Sharp, señaló que "Valparaíso se encuentra en cuarentena preventiva, por tanto, el llamado que hacemos es a no viajar a la región de Valparaíso, a no viajar a la comuna, a quedarse en casa, a respetar las cuarentenas. También hacemos un llamado al gobierno, a la autoridad sanitaria, a cerrar las vías de acceso a la región de Valparaíso, sin impedir el normal funcionamiento, tanto de distribución, como de abastecimiento".

Por su parte, Lilian Medina, alcaldesa (s) de El Tabo, sostuvo que "el llamado es a que los visitantes tomen conciencia y que la gente de otras ciudades se quede en sus casas. Como municipalidad no tenemos los recursos en materia de salud para absorber demandas en esta materia, para otras personas de otras comunas y, por lo tanto, queremos priorizar los recursos en nuestra gente y el llamado es a que los visitantes no vengan a la comuna de El Tabo, no se tomen esto como vacaciones".

PURANOTICIA