Alcaldes de Quintero y Puchuncaví criticaron renovación de la concesión marítima para AES Gener

Mauricio Carrasco y Eliana Olmos votaron en contra de esta iniciativa, la cual igualmente fue aprobada por la Comisión de Uso de Borde Costero de la región del Valparaíso.

La Comisión de Uso de Borde Costero de la región del Valparaíso votó la nueva renovación de concesión marítima para AES Gener, lo que permite continuar con la instalación de dos cañerías aductoras de agua de mar por 30 años más.

Si bien, la solicitud fue aprobada, obtuvo siete votos en contra, entre ellos, de los alcaldes de Quintero, Mauricio Carrasco; y Puchuncaví, Eliana Olmos; que dejaron en claro que mientras no existan respuestas a los problemas medioambientales, no aprobarán ninguna concesión, ampliación o renovación de empresas contaminantes.

El alcalde Carrasco indicó que "llevamos solicitando hace más de un año el congelamiento de 700 hectáreas. No hemos tenido respuesta del ministerio y los varamientos siguen. El año pasado, la Capitanía de Puerto de Quintero nos entregó el reporte del mes de enero y habían ocurrido cerca de 24 varamientos de carbón. No digo que sea AES Gener, porque no tengo la respuesta, pero como no tengo la respuesta, para nosotros todas las empresas que tengan que ver con carbón tienen la responsabilidad".

Por su parte, la alcaldesa Olmos señaló respecto al polo industrial de Quintero y Puchuncaví que "la comunidad sigue sintiéndose parte solo de las externalidades negativas, siendo que con tecnología y mayor inversión se pueden mejorar los procesos". Además, sostuvo que "no entendemos por qué pedir 30 años de concesión, cuando el gobierno ha planificado el cierre de la planta para los próximos años".

En la instancia, el Alcalde de Quintero aprovechó de solicitar una nueva discusión, sobre la extracción de agua potable desde los pozos de AES Gener que están instalados en la localidad de Valle Alegre.

"Son pozos que están inscritos debidamente y tienen autorización, pero ésta data de hace 30 años, donde la situación del agua era muy distinta a la de hoy, por lo tanto, creo que es un tema a trabajar, ya que, una necesidad muy solicitada por la comunidad, es dejar de extraer agua dulce de los pozos y dejarla solo para consumo humano y de agricultores". finalizó Carrasco.

PURANOTICIA