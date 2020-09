Alcaldes arrinconan al intendente Martínez y exigen con urgencia al Gobierno un delegado presidencial en la región de Valparaíso

Jefes comunales que levantaron la solicitud aseguran que ésta no tiene que ver con un tema político, pero también dicen que "no hay complementación" con la autoridad regional.

Primero fue el "tirón de orejas" del ministro de Salud, Enrique Paris, a la región de Valparaíso, producto del aumento de casos positivos de Covid-19 en la zona y; luego, las críticas hacia el manejo de las autoridades regionales para ponerle freno a esta situación. Estos dos hechos generaron que 17 alcaldes se reunieran, vía Zoom, para buscar algún denominador común y poner su granito de arena en pos de evitar que la pandemia siga acrecentando sus cifras en la región.

Así fue como los jefes comunales acordaron que una buena medida sería solicitarle al presidente Sebastián Piñera que designe a un delegado que sirva como nexo entre los 38 municipios de la región de Valparaíso y el palacio de La Moneda, situación que pone en entredicho al intendente Jorge Martínez, quien justamente debe cumplir esta función.

ADVIERTEN QUE SIN DIÁLOGO, HABRÁ CONFLICTO

A partir de esta situación, Puranoticia.cl conversó con el presidente de la Asociación de Municipalidades de la Quinta Región Cordillera, el alcalde de Calle Larga, Nelson Venegas, quien explicó que "lo que pasa es que el Intendente tiene que entender que, como autoridad política, sobre todo en estos tiempos, las soluciones no son tan autárquicas como parece él considera que son las cosas. Las decisiones hoy son mucho más horizontales, sobre todo con quienes tenemos responsabilidad y quienes tenemos que ejecutar las políticas que vienen desde arriba".

En ese sentido, el jefe comunal de Calle Larga sostuvo que "si no hay diálogo, si no hay complementación, se generará un foco de conflicto, que es tomado de diferentes formas por parte de los alcaldes. Hay algunos que efectivamente tienen posiciones más extremas, otros que tenemos posiciones más conciliadoras, pero evidentemente todos tenemos una opinión un poco crítica de cómo ha sido el manejo de la pandemia en la región. Insisto, hay algunos mucho más críticos, otros que no, pero acá hay un denominador común, que es un no entendimiento, un no trato horizontal con los alcaldes, de complementaridad".

"Acá no se trata de conflictos con el gobierno, con el presidente Piñera, ni nada por el estilo; se trata de complementarnos mejor como autoridades que tenemos que velar por nuestra gente y eso entendemos que no se está realizando. Entonces, por eso tratamos de sacar un denominador común, que tenga que ver con el delegado presidencial, porque hay muchos que quisieran que el Intendente no lo fuera más, pero tratamos de sacar un común denominador para buscar un delegado que venga a colaborar, entendiendo que puede ser que el Intendente (Jorge Martínez) y el Seremi (Francisco Álvarez) estén sobrepasados en sus funciones".

DESCARTAN QUE SOLICITUD SEA TEMA POLÍTICO

Este medio también conversó sobre este asunto con el alcalde de Quilpué, Mauricio Viñambres, quien sostuvo que "lo conversé con el presidente de Aconcagua y acordamos que esto no será un tema político. Un tema político es la inversión regional, eso hay que discutirlo políticamente con lo que está pasando con el intendente, pero el tema Covid es sanitario y hay que preocuparse por todas las ciudades, ya que es un tratamiento que está por sobre la política".

De igual forma, el jefe comunal de la Ciudad del Sol planteó que "por lo menos, yo personalmente, creo que el Intendente necesita un apoyo y debe ser un delegado presidencial con facultades, porque el Covid no es sólo un tema sanitario, sino que también es un tema de seguridad, también tiene que ver con la gente que está sin mascarillas, con la distancia. Entonces necesitamos a alguien que se dedique 100% a ver el Covid en la region".

También reiteró que "la discusión política tiene que ver con la inversión y ese es otro tema. Hoy el Intendente en materia de inversión no resuelve. Uno de los temas que los alcaldes Sharp (de Valparaíso) y Morales (de Limache) plantean, es lo del financiamiento, qué está pasando con el financiamiento municipal. Hemos recibido aportes del Estado, pero eso no da abasto. Vamos a tener una crisis a partir del 2021. Viene una crisis presupuestaria y eso lo tenemos que discutir. Eso lo veremos con el intendente, pero el tema Covid es lo que hay entrar a discutir hoy".

RELACIÓN TRIZADA CON EL INTENDENTE

Finalmente, y a pesar de que los alcaldes consultados por este medio han asegurado que la solicitud de contar con un delegado presidencial no tiene que ver con una especie de "golpe" al intendente Jorge Martínez, lo cierto es que las relaciones entre los jefes comunales y el máximo representante del Ejecutivo en la región de Valparaíso no son de las mejores. De hecho, el propio Viñambres aseguró que hace algunas semanas dejó de asistir a las reuniones que cada miércoles sostenían para analizar temas relacionados a la pandemia del coronavirus.

"Yo ya no asisto a las reuniones de los miércoles. Hace tres semanas que no lo hago. Sé que hay 13 o 14 alcaldes que siguen asistiendo (de un total de 38). El Intendente debe entenderse con los municipios formalmente porque, si fueran reuniones de equipos, que fueran resolutivas, te creo; pero la verdad es que yo no tengo tiempo para estar escuchando al Intendente por una hora o una hora y media. Yo no tengo tiempo para eso", cerró el Alcalde de Quilpué.

Cabe recordar que la solicitud de designar un delegado presidencial iba a ser presentada inicialmente este martes 8 de septiembre, sin embargo la acción se debió postergar debido a que los alcaldes de la región de Valparaíso acordaron agregar otros temas en su planteamiento que será entregado a La Moneda: manejo del Covid-19, no retomar las clases presenciales y buscar una solución a la baja ejecución presupuestaria de los recursos de la zona.

Puranoticia.cl intentó comunicarse con la Seremi de Gobierno, Leslie Briones, para obtener la visión del Gobierno Regional de Valparaíso respecto a este tema, sin embargo, desde su equipo de comunicaciones indicaron que tanto el martes 8 como el miércoles 9 estuvo en reuniones, por tanto no tuvo tiempo para responder a las preguntas de este medio.

