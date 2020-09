Alcalde Luis Mella se decide y ya tiene candidato para que lo reemplace en Quillota: No es su hijo y no es DC

Jefe comunal sorprendió al anunciar que no apoyará a un candidato de la Democracia Cristiana, su partido, sino que lo hará por el independiente que hoy es su mano derecha, administrador municipal y director de Dideco, Óscar Calderón.

A falta de definiciones de los partidos con miras a conocer los eventuales candidatos a la Elección Municipal, Luis Mella, alcalde de Quillota y uno de los principales afectados por la reforma constitucional que impide la reelección de autoridades, dio a conocer a quién respaldará en los comicios de su comuna, ya sea en primarias o, bien, en la papeleta del 11 de abril: y para sorpresa de la Democracia Cristiana (DC), su eterno partido, anunció que respaldará al independiente Óscar Calderón, funcionario de larga trayectoria en la Municipalidad que administra desde 1992.

SU CANDIDATO

En conversación con el comunicador Héctor Morales, de radio Crystal, el jefe comunal quillotano expresó que "yo apoyo a Óscar Calderón, porque es parte del equipo municipal y, dentro de los candidatos que hay (en la comuna), feliz lo apoyo porque conoce nuestro programa, conoce nuestro proyecto, ha sido el administrador de esta gestión alcaldicia por muchos años, ha sido Dideco también, hoy es administrador y Dideco y, además, tiene experiencia en el sector privado y es una persona honesta".

"Por tanto, no tengo problemas en decirlo claramente: lo apoyo a él, y lo digo porque me lo preguntas, pero expresarlo como una vocería, como salir a decirlo, lo haré más adelante. Pero si me preguntas lo digo, porque no me gusta andar con rodeos, esa es la realidad", añadió el Alcalde de Quillota, quien deberá dejar el sillón edilicio por la inhabilidad a presentarse a una nueva reelección, arrastrada por la ley ya proclamada por el presidente Sebastián Piñera.

PRIMARIAS CON CALDERÓN

Junto a recordar que Óscar Calderón quiso firmar para formar parte de la Democracia Cristiana, situación que no prosperó, "y no porque no quisiera", el alcalde Luis Mella explicó que "ahora iría como independiente, salvo que la Concertación o Nueva Mayoría, lo acepte como independiente en una primaria, que sería lo ideal. Creo que debe competir con votos en una primaria. Si la DC, el PR y el PS ya tienen sus candidatos, ¿por qué no hacer una primaria con todos, con Óscar como independiente? Puede ser, es una alternativa que propongo y planteo, porque me gustaría que fuera por votación".

De igual forma, contó que "hay gente que me dice que tengo una amplia votación, que yo debería decir quién será el candidato de la Democracia Cristiana, pero no me parece eso, me parece que por respeto a Mauricio Ávila (concejal) y Valeska Castillo (ex Sernam), deberían haber primarias, y si Óscar no puede presentarse ahí, que después el candidato DC se pueda confrontar en primarias abiertas con Óscar Calderón. Hay que quitarle dramatismo a esto, es expresión democrática y punto".

RECHAZA ENCUESTA TELEFÓNICA

Otro tema abordado por la autoridad comunal fue la posibilidad de llevar a cabo una encuesta telefónica en la ciudad, en reemplazo de elecciones primarias, situación que rechazó de manera tajante: "No me gusta, sinceramente, creo que uno tiene que tratar de respetar al máximo la democracia, expresada en un voto. La llamada telefónica tiene muchos sesgos. Para encuestas previas puede ser, pero para elegir un candidato no me parece. Ojalá existan primarias y que todos los candidatos puedan participar, para que se midan en una contienda y que la gente vote", expuso Mella.

El Alcalde de Quillota también recordó la ley que impide su reelección diciendo que "yo creo que la alternancia es buena, pero creo que es buena cuando se genera mediante un voto, no cuando lo decreta un acuerdo del Parlamento, porque mucha gente me ha dicho que me obligan a no poder votar por la persona que yo quería que siguiera, y eso es legítimo en democracia. Yo creo que debemos (...) generar leyes para castigar severamente a los corruptos, a los que se aprovechan del poder, a los que mal utilizan los cargos, porque ese es el riesgo de la permanencia en el poder con las malas armas, pero la permanencia decretada por la gente mediante voto no es malo".

Finalmente reiteró que "me gustaría que dentro de la DC existiera una primaria abierta, que después, en la ex Concertación o ex Nueva Mayoría exista otra primaria, y que la gente decida con votos. Eso es lo que me gustaría, porque la encuesta no es lo mejor. Ahora, yo mismo fui fruto de haberme elegido producto del amplio apoyo que tenía, pero siempre he pensado que lo ideal es votar, ir a la contienda de votación, salvo que los otros candidatos acepten que vaya un candidato único porque creeen que es el mejor, pero hoy en Quillota no existe eso y hay mucha competencia".

