Alcalde Luis Mella desmiente publicaciones sobre la crisis financiera municipal y denuncia trasfondo político, "mala intención" e "infamia"

Luis Mella abordó el actual estado financiero de la Municipalidad que administra, desmintiendo "categóricamente" lo publicado por este medio, al que llamó "mala leche" y "obsesivo-compulsivo".

"Malintencionados", "destacan sólo lo malo", "mala leche", "medio obsesivo compulsivo, "infamia" e "insidioso". Estos fueron algunos de los calificativos más utilizados por el alcalde de Quillota, Luis Mella, al abordar el contenido de los últimos artículos publicados por Puranoticia.cl acerca de la situación económica que atraviesa actualmente la Municipalidad que administra.

En conversación con radio Nexo, una de las cuatro emisoras de la comuna que recibe aporte municipal, la máxima autoridad de la ciudad desmintió "categóricamente" lo señalado por este medio a la hora de dar cuenta de las arcas financieras de la casa edilicia, de la que hasta el momento se desconoce la cifra real, a la espera del informe semestral que llegará el jueves 13 de agosto, según indicó Mella, y que comunicará en sesión de Concejo Municipal.

LA SITUACIÓN FINANCIERA

Para entender lo que ocurre en Quillota, vale indicar que -según cifras entregadas por la misma Municipalidad- el año 2014 tenían deudas que ascendían a los $189 millones, monto que con el paso de cuatro años, terminó en $1.414 millones a fines de 2018. Esta cifra, según expresó el Alcalde, bajó a los $1.000 millones durante el año 2019. No obstante, el estallido social y la baja en los ingresos, no permitió que el monto siguiera reduciéndose: "Si no hubiera sido por eso, la bajabamos de $1.500 millones a 600 millones, pero recibimos $400 millones menos", dijo el jefe comunal.

LEER TAMBIÉN: La desesperada "bicicleta económica" de Luis Mella: Municipio de Quillota se sigue "endeudando" para poder saldar "facturas impagas".

Es más. Según dio cuenta Puranoticia.cl y en base a información de la propia Municipalidad, al 30 de marzo del 2020, el déficit sería según estos datos de $760 millones. Hasta ahí, todo es positivo numéricamente. Sin embargo, esta cifra no considera las facturas de abril, mayo y junio, por concepto de basura ($450 millones), gastos en medios de comunicación ($33 millones), la demanda perdida contra la constructora Desco ($300 millones) y los intereses por el Leaseback al Parque Aconcagua, con opción de compra ($350 millones). A esto se agregan las posibles demandas que podría perder (centro El Edén y Expo Quillota), lo que podría derivar en millonarias multas a pagar.

En base a todos estos antecedentes expuestos que, vale indicar nuevamente, son obtenidos mediante información oficial, el alcalde Luis Mella señaló a radio Nexo que "quiero desmentir categóricamente falta de transparencia en nuestra gestión o que no entregamos informes. Quillota es testigo, la ley de transparencia lo confirma, que siempre he comentado toda la deuda de la Municipalidad, que el Concejo está enterado de todo y que el único desfase que se produce -y una vez más los malintencionados y los grupos políticos detrás de esto- es que todavía no doy la cuenta del primer semestre, que terminó el 30 de junio y en julio recibimos el leaseback".

Teniendo en consideración que aún falta por entregar este informe con el déficit municipal actual, Mella explicó que "estoy esperando entregar una cuenta completa al Concejo Municipal, con la cuenta al 30 de junio, más el pago del leaseback. Los concejales saben todo del leaseback, saben que ya llegó, sabrán en qué se está gastando".

DENUNCIA TRASFONDO POLÍTICO

A partir de esta serie de publicaciones, el Alcalde de Quillota explicó que "he dicho siempre que voy a apoyar al candidato que pueda seguir con el proyecto Quillota y como muchos candidatos ya saben que no los voy a apoyar, obviamente que conviene hablar mal de esta gestión. Por lo tanto, hay un afán de algunos candidatos, no de nuestra gente de Quillota".

Prosiguió diciendo que "cuando este medio saca una entrevista de una ex diputada, como Andrea Molina, que hace años no viene a Quillota, que cuando estaba acá encontraba muy buena nuestra gestión y la destacaba públicamente, que saca una entrevista donde pone en duda nuestra gestión desde el punto de vista de la administración de recursos, yo entiendo que lo que quieren es desprestigiar lo que hemos hecho para que mi palabra y mi apoyo a un candidato pierda fuerza. Por lo tanto todo esto es político".

LEER TAMBIÉN: Ex diputada Andrea Molina: "Lo que se está develando de las finanzas de la Municipalidad de Quillota es inquietante y preocupante".

Mella continua diciendo que "yo voy a defender la gestión, no voy a caer en el juego sucio de la política ni de atacar. Yo defenderé la gestión y para ello, si tengo que explicarle a la gente qué está detrás de todo esto, lo voy a decir", advirtió Mella.

Además, el jefe comunal aseguró que ve "mala intención en el medio", señalando al respecto que "es evidente" y que "hoy es tan obsesivo y compulsivo para atacarme, que ya perdió toda la credibilidad en el medio. Yo creo que la gente de Quillota ya no cree en el medio, no sé si alguna vez han creído. Por tanto seguirán atacándome, van a seguir diciendo cosas, a partir de cada declaración buscarán lo que me perjudique, sacando de contexto, etcétera. Los que les den entrevistas deben saber a qué medio se la están dando. La libertad de expresión la defiendo absolutamente, pero uno tiene que asumir las consecuencias de lo que expresa y a quién le entrega la declaración".

EL ORIGEN DE LA DEUDA...

Tras reconocer que "en el peor momento" la Municipalidad de Quillota llegó a deber cerca de $1.500 millones, el alcalde Luis Mella explicó que el origen del déficit comenzó el año 2017, cuando llamaron a licitación nuevos contratos, lo que "disparó" el gasto en la ciudad, decía Mella este miércoles a Radio Nexo de Quillota.

"El origen de la deuda tiene una explicación: el 2017, cuando llamamos a licitación los nuevos contratos, de áreas verdes, área operativa y extensión del aseo en cuanto a lugares que limpiaríamos, se nos disparó el gasto en ciudad y, frente a ello, teníamos dos posibilidades: disimunir la atención en la ciudad o buscar nuevas fórmulas. Gastamos cerca de $1.000 millones en proyectos sociales innovadores que nadie más que Quillota tiene. Por lo tanto, a quienes sospechan, creen, o a los malintencionados que quieren hacen pensar que alguien se robó la plata o que hay mala gestión, les digo que denuncien ante justicia lo que creen que es malo, pero no hay ninguna denuncia", añadió.

Si bien, al 31 de marzo de 2020 la Municipalidad de Quillota reconocía una deuda de $760 millones, el militante de la Democracia Cristiana (DC) confesó ocho días antes de informarle al Concejo Municipal que la deuda actual asciende a $1.400 millones, lo que atribuye a los ingresos que dejó de percibir tras el estallido social, tras la pandemia y la nueva caída en los recursos producto de la misma crisis económica que el coronavirus trajo consigo.

"Aún así, con todo lo que ha ocurrido, la deuda al 30 de junio, pagados los sueldos, va en $1.400 millones. Es decir, con pandemia, disminución de recursos y más gastos, la deuda va en $1.400 millones", reveló Mella.

... Y CÓMO LA REDUCIRÁ

Pero, ¿cómo se sale de esta millonaria deuda? En julio, la Municipalidad de Quillota recibió $1.000 millones por concepto del leaseback, que es una operación en la que una institución financiera adquiere un bien municipal, en este caso el Parque Aconcagua, para posteriormente revendérselo al municipio en un determinado valor.

"Recibimos el pago del leaseback, que son $1.000 millones, por lo tanto, en el informe que daré al Concejo el próxmo jueves, que voy a hacer por internet y le pediré a todos los quillotanos que ojalá sintonicen, lo más probable es que la deuda baje a $400 millones. Esa es la proyección", explicó Mella, quien luego disparó nuevamente diciendo que "entonces, qué infamia, qué mala leche que tienen en la cabeza y que sigan insistiendo en que hay deuda millonaria, que hay mala gestión".

Acerca del leaseback, cabe hacer presente que, según información de Mercado Público y publicada por Puranoticia.cl, al proceso sólo se presentó un oferente, la empresa Eurocapital, que el 15 de junio cerró el acuerdo por $1.000 millones por la adquisición del Parque Aconcagua, avaluado en $3.304 millones. De esta manera, la casa edilicia edilicia deberá pagar 60 cuotas mensuales de 772,42 UF ($22.149.020) para recuperar el bien municipal. Es decir, más de $1.350 millones, $350 millones más que lo recibido.

DEFENSA DE SU GESTIÓN

Otro de los tópicos abordados por el alcalde Luis Mella en radio Nexo -cuyo locutor habló de "manipulación" y "mala intención" al referirse a "este medio" que publicó el detalle de las arcas financieras municipales- fue que iniciará una especie de campaña para hacer gala de su gestión durante estos 28 años al mando del municipio quillotano.

LEER TAMBIÉN: El futuro político de Quillota sin Mella en la alcaldía, el plan para aferrarse al poder del "doctor alcalde" y las cartas de RN y la UDI.

"Quiero decir que nosotros compramos cinco hectáreas de terreno para tener un nuevo hospital. Lo compró la Municipalidad tras una brillante gestión, no porque la hayamos hecho nosotros, pero es que con poca plata invertimos en una hectárea de terreno al lado del hospital, que nos costó $120 millones, y que hoy vale casi $2.000 millones. Como diría un juez, creo que no hay más preguntas", comenzó diciendo Mella.

De igual forma, indicó que "si alguien cree que hay mala gestión, lo invito a que hablemos de gestión. Entonces ya basta de esto, basta de sacar a los candidatos, que el medio los llame para sacar lo malo y ponerlo contra mi gestión. Yo voy a defender nuestra gestión. Yo no soy de andar vanagloriándome de los logros, pero me van a llevar a que día a día destaque lo que hemos hecho estos 28 años y cómo voy a entregar este municipio, con una deuda muy baja y con un superávit en relación al crecimiento del patrimonio".

CRÍTICAS A ENTREVISTA DE "ESTE MEDIO"

Este martes 4 de agosto, Puranoticia.cl conversó con el concejal de Quillota, José Antonio Rebolar (RN), quien analizó el panorama financiero del organismo comunal, del cual reconoció que tiene deudas, aunque aseguró que "no sé cómo está el déficit". Esto, debido a que la administración municipal no ha entregado las cuentas del primer semestre, no por "mala gestión" o por "intentar ocultar las cifras", sino que porque recién en julio se firmó el leaseback, del cual también se dará cuenta, tal como lo reconoció el propio edil, cercano socialmente al alcalde pero opositor políticamente hablando.

Pues bien, esta frase, destacada en el titular de la nota, causó la molestia del alcalde Luis Mella, quien sostuvo que "este medio, lo único que quiere es buscar palabras contra el alcalde Mella. Por eso entrevista a concejales, no pone todo lo que dicen, destacan sólo lo malo. Yo creo que lo que va a salir, si van a sacar cosas nuevas, las sacan de contexto y las usan de titular, entonces me parece que es injusto".

LEER TAMBIÉN: Concejal José Antonio Rebolar: "No sé cómo está el déficit" municipal de Quillota.

En base a este "desconocimiento" de las cifras actuales expresadas por el concejal Rebolar, Mella dijo que "creo que el Concejo ha hecho la pega, que han preguntado por las finanzas. Y si alguien quiere sacar que los concejales no tienen idea de lo que pasa, eso no es así. Pero el titular insidioso, que pretende atacar al alcalde Mella, deja mal parado al concejal que dio la entrevista. Él sabe, él hace la pega, hace preguntas y ha recibido todos los informes. El único que falta es el semestral, pero estamos recién en los primeros días de agosto"

"Si hablamos de gestión... listo, ni un problema, debatamos. Pero si acá hay mala intención, artículos incidiosos... entonces, le pido a concejales y a la gente, que tenga cuidado con las entrevistas a este medio, porque les aseguro que los van a llamar sólo para sacar cosas contra el alcalde Mella y para sacar de contexto y titular con aquello que me perjudique a mí", lanzó Mella, aunque sin mencionar a Puranoticia.cl.

TENSO DEBATE

Tras asegurar que el concejal José Antonio Rebolar "nunca quiso atacar a nuestra gestión", el propio edil de Renovación Nacional se unió al debate con el alcalde en radio Nexo, generándose un intercambio de palabras que en momentos llegó a ser tenso y al que debió intervenir el locutor, afirmando que "este medio" estaba consiguiendo su intención de "desunir".

"Yo no voy a entrar en polémicas con José Antonio. Lo único que le pido es que vea en redes sociales cómo interpretó la entrevista la gente. Creo que el Concejal fue ingenuo al dar la entrevista a un medio que lo único que busca es destacar lo malo, desde el titular. Entonces la gente interpretó que era un ataque a la gestión. No es lo que yo he interpretado. Es lo que espero de este medio. Además, cuando hacen entrevistas, lo que tratarán es destacar lo malo", indicó Mella.

Además, sostuvo que "yo creo en la buena intención de Rebolar. Creo que no ha tenido mala intención, siempre ha apoyado la administración, siendo de corrientes distintas. Pero creo que en este caso, la entrevista se prestó para que el medio lo utilizara en mi contra, y eso nadie me lo va a sacar de la cabeza, porque así lo interpreto yo y la gente que está criticando. Acá lo que pretende el medio, y creo que todos los concejales lo saben, es insidiosamente sembrar la duda de la honorabilidad del Alcalde, del mal manejo y la mala gestión del Alcalde. Entonces, si a alguien lo entrevistan, y saben que este medio siempre ha estado atacando, tienen que ser rigurosos en lo que dicen".

Tras esto, el concejal Rebolar comenzó a cerrar la discusión diciéndole al alcalde Mella que "usted también lo malinterpretó", añadiendo que "dije lo mismo que acaba de decir usted. A lo mejor, lo que dije, eso de que no tenemos asesorías, me refería a como la tienen los Diputados y que particularmente nosotros no la tenemos, puede ser que haya sido de más, pero nosotros no desconfiamos de los abogados de la Municipalidad".

"Nunca me he referido a mala gestión o mala intención. Yo dije lo mismo que usted, dije que el déficit estaba, que se había producido por todas las causas conocidas, por el alza de mantener la ciudad y por la bajas en las entradas municipales. Por eso dije que se producía y que el déficit en este momento no lo sabía porque no tenemos el informe de ahora. ¿Cómo iba a decir que sí, si no lo sabía? Yo pude haber mentido, pero no quise", sentenció el concejal RN.

Nota de la Redacción:

Debido a que el alcalde Luis Mella no accede a ser entrevistado por "este medio" y con el fin pluralista de entregar a nuestra audiencia todas las visiones y aristas de un tema en particular, en este caso conocer el verdadero déficit de la Municipalidad de Quillota, reprodujimos en forma textual gran parte de las declaraciones vertidas por el alcalde quillotano en la radioemisora Nexo. de esa ciudad, este miércoles 05 de agosto y así poder llevar su versión.

Debemos consignar que el alcalde, al hablar de Leasback, lo que omite es que esta operación le generó $350 millones en intereses a pagar al municipio en los próximos 60 meses, adicionales a los mil millones de pesos que le entrarán a caja y deberá cancelar en igual periodo de tiempo.

De hecho, nuestra nota titulada "La desesperada "bicicleta económica" de Luis Mella: Municipio de Quillota se sigue "endeudando" para poder saldar "facturas impagas" a la cual se refiere el alcalde como "Malintencionados", "destacan sólo lo malo", "mala leche", "medio obsesivo compulsivo, "infamia" e "insidioso" nuestro medio cuenta paso a paso, con documentación y decretos emitidos y subidos al portal Mercado Público por el propio Municipio de Quillota, por qué se tuvo que llegar a esta operación financiera, que pagaría con aquellos montos y cómo se pagaría en el futuro, es decir una "bicicleta económica": endeudarse para pagar lo que debía pagar en el pasado y correr la deuda para pagarla en el futuro.

El alcalde tampoco en las palabras esgrimidas en radio Nexo se refirió a las diferencias de las facturas detectadas por el pago de la basura, que quedan graficadas en el artículo publicado por Puranoticia.cl y cuya documentación se adjuntó en la nota.

Tampoco se refirió el alcalde a la información que hace referencia al pago a Tesorería General de la República de las retenciones realizadas al fallecido prestador de servicios Rafael Pasten, que también aparecen documentadas en la nota con un avenimiento judicial disponible en el Portal Judicial, al que tuvo acceso nuestro medio y el cual puede ser revisado por cualquier persona y que también es parte de la documentación que fue exhibida en nuestra nota.

Sobre el trasfondo político al que hace relación el alcalde, y que tendría nuestro medio, en su calidad de demócrata-cristiano, debemos señalar que Puranoticia.cl, en un contexto de similares características, investigación sobre déficit financiero municipal, publicó una serie de artículos durante los años 2018, 2019 y 2020 en relación al Municipio de Viña del Mar, dirigido por la alcaldesa UDI, Virginia Reginato. Debemos reconocer que en aquel entonces era la "derecha" que nos trató de que teníamos un "trasfondo político" en contra de la alcaldesa de la UDI.

Tras más de un año de investigaciones y artículos publicados, todos documentados, igual como lo hemos realizado en el caso de Quillota, y que compartimos al final de esta "nota de la redacción", la Contraloría General de la República, apoyada por la denuncia de parlamentarios y concejales, pudo corroborar que efectivamente aquel déficit financiero era mucho más alto, más del doble, de lo que inicialmente reconocía la Alcaldesa UDI. Hoy la Alcaldesa enfrenta un juicio por "notable abandono de deberes" en el Tribunal Electoral.

Debemos consignar que al igual que el alcalde Luis Mella, de la Democracia Cristiana, la alcaldesa Virginia Reginato, de la UDI, tampoco quiso acceder nunca a una entrevista con este medio.

LEE TAMBIÉN ARTÍCULOS PUBLICADOS POR PURANOTICIA.CL SOBRE DEFICIT MUNICIPAL EN VIÑA DEL MAR:

LEE TAMBIÉN: El nepotismo millonario de la Jefa de Gabinete de Virginia Reginato: La red familiar que trabaja para el municipio viñamarino

LEE TAMBIÉN: ¿Quién manda a quién en Viña del Mar?: Jefa de gabinete casi duplicó su sueldo en últimos 4 años

LEE TAMBIÉN: Contraloría ratifica informe del déficit de Viña del Mar y desestima la "arremetida de la UDI" y Reginato para invalidar a Bermúdez

LEE TAMBIÉN: Municipio de Viña del Mar reconoce ante concejales grave déficit que puede llegar a los 15 mil millones de pesos

LEE TAMBIÉN: Acusación por notable abandono de deberes: Virginia Reginato deberá explicar déficit financiero en la Municipalidad de Viña

LEE TAMBIÉN: En duda último informe de Unidad de Control: déficit 2018 sería de $9 mil millones y no de $4 mil millones, como dijo Reginato

LEE TAMBIÉN: Las dudas que dejó la última Cuenta Pública de Virginia Reginato: ¿Cuál es el real endeudamiento de la Corporación Municipal de Viña del Mar?

LEE TAMBIÉN: Sigue alto endeudamiento del Municipio de Viña del Mar: Más de 16 mil millones según informe al primer trimestre del 2019

PURANOTICIA