Alcalde Luis Mella califica situación financiera de municipalidad de Quillota de "clara, transparente y saludable" y dice que municipio debe sólo 416 millones de pesos

Jefe comunal explicó en sesión de Concejo Municipal que deuda hasta agosto es solo de 416 millones de pesos y dijo que "nuestra Municipalidad tiene finanzas muy limpias, claras, transparentes y saludables".

"Muy limpias, claras, transparentes y saludables". Con estos cuatro adjetivos, el alcalde de Quillota, Luis Mella, calificó la actual situación financiera y presupuestaria de la Municipalidad que, según las cifras expuestas en el informe que entregó al Concejo Municipal, posee una deuda de solo $416 millones al 12 de agosto de 2020.

Gran expectación existía en el seno del Concejo Municipal de Quillota, luego de salir a la luz pública la "bicicleta económica" utilizada por el jefe comunal quillotano para hacer frente a la deuda municipal, que el 2018 llegaba a $1.751 millones y a $1.400 millones durante el 2019, y que tras el leaseback de $1.000 millones recibido por enajenar el parque Aconcagua, habría logrado reducir a los $416 millones informados en sesión de este jueves 13 de agosto según sus palabras y graficos mostrados en la sesión.

En ese sentido, Luis Mella expuso detalles de cómo la situación financiera ha oscilado en su cifra con el paso de los meses de este 2020. De esta manera, en marzo, antes del efecto de la pandemia del Covid-19, la Municipalidad de Quillota tenía una deuda de $760 millones. No obstante, el monto sube en junio a $1.711 millones. Un mes después, el 31 de julio, el déficit municipal se redujo a $911 millones gracias a los dineros recibidos por el leaseback, pero al día siguiente -según el Alcalde- se redujo aún más, a $605 millones, debido a un pago por concepto de honorarios. Por último, con fecha 12 de agosto, la deuda bajó a $416 millones, como lo indica la gráfica.

Una de las grandes interrogantes planteadas por Puranoticia.cl a la hora de publicar detalles de la situación financiera de Quillota tenía relación con la millonaria demanda perdida por la Municipalidad con la constructora Desco S.A., a la que le debía pagar un monto de $361.580.241 por las obras ordinarias del contrato original y las modificaciones o aumentos de obras que no fueron pagadas, por el proyecto del estadio Lucio Fariña Fernández. En base a esto, Luis Mella aseguró a su Concejo que la deuda ya está saldada y que se pagaron "incluso los $100 millones de la demanda", se desconocen detalles del resto.

DEUDA / PRESUPUESTO

Otra manera que tuvo el Alcalde de Quillota para dar a conocer las cifras del déficit que enfrenta el municipio que administra tiene que ver con una comparación entre la deuda y el presupuesto.

En ese sentido informó que en julio de 2018 el presupuesto era de $17.898 millones, mientras que la deuda llegaba a los $1.262 millones, vale decir, un 7,1% de la ejecución presupuestaria de aquel año.

Al 12 de agosto de 2020, el presupuesto municipal es de $18.979 millones, mientras que la deuda llega a $416 millones a la misma fecha, vale decir, un 2,2% del presupuesto vigente.

"Lo que yo quiero comentar es que nosotros el 2017 tuvimos un brusco cambio en las finanzas por los nuevos contratos de áreas verdes y áreas operativas, que nos significó un 40% de aumento en el gasto para mantener la ciudad. Nosotros decidimos no bajar la calidad de la atención y buscar fórmulas para ahorrar y no hacer que la deuda creciera. El 2019 bajamos en más de $400 millones la deuda. Si no hubiéramos recibido menos dinero del Fondo Común Municipal, la deuda bajaba a $680 millones", señaló al respecto el jefe comunal quillotano.

Además, Mella sostuvo que "no se pudo y este 2020 partimos muy bien, con buenos ingresos, con una deuda de $400 millones, sin leaseback, pero con el pago de una patente de sociedad de inversiones. Tras la pandemia, recibimos menos ingresos, llegando a lo que tenemos hoy".

En cuanto al leaseback, dijo que "lo pedimos hace dos años, no es de ahora, sino que salió aprobado ahora. Recibimos la plata en julio, pagamos la deuda y hoy podemos decir que tenemos una deuda de $415 millones".

INGRESOS

En medio de la cuenta financiera entregada al Concejo Municipal de Quillota, se informó que al 31 de julio los ingresos aumentaron 9,4% en comparación a la misma fecha del año 2017.

Cabe hacer presente que este incremento de los ingresos percibidos por la casa edilicia incluyen los $1.000 millones recibidos por concepto del leaseback y otro por el pago de una patente de sociedades de inversión. Sin contar los dineros recibidos por ambos importantes, los ingresos municipales habrían caído a un -8,9%.

"Gracias a esta gran patente, se logró llegar a 74,6% más que 2019 en patentes y nos sostuvo las finanzas municipales de manera importante. Considerando las patentes, sin el ingreso de la sociedad, la disminución sería del 7,3%, es decir $70 millones de diferencia", indicó Mella.

De igual forma se informó que bajaron en -11,2% los ingresos por permisos de circulación durante julio de 2020 y que el Fondo Común Municipal significó una disminución del 5,4% de los ingresos percibidos este año.

"Esto nos complica mucho porque es lejos la principal fuente de financiamiento individual. Equivale a entre el 42% y el 48% de los ingresos totales, por tanto lo que pase con él tiene gran repercusión. En un presupuesto a julio, de más de $4.000 millones, el 5% es grande, son $231 millones menos que hemos recibido", explicó el Alcalde de Quillota.

Finalmente, en casi $100 millones cayeron los ingresos por multas de tránsito, lo que fue atribuido a que se cursaron menos infracciones, ya que no funciona totalmente el Juzgado de Policía Local y que hay un menor flujo vehicular producto de las restricciones de la pandemia del coronavirus.

GASTOS

Los gastos de la Municipalidad aumentaron un 3,6%, cifra que incluye la Expo Quillota, que termina por "marcar los gastos de este año", según advirtió el alcalde Luis Mella, recordando que este evento, que le significa un desembolso de $400 millones a la casa edilicia, se realizó en enero, tras la suspensión del evento del 2019 por el estallido social.

En cuanto a los gastos devengados depurados, sin considerar la Expo Quillota, se habría registrado una disminución del 0,6%.

En detalle, en gestión se gastó un 42%, considerando sueldos y funcionamiento de oficinas, entre otros puntos; en servicios a la comunidad se gastó un 39%; en cultura un 2%, en acciones recreacionales un 8%, incluyendo la Expo Quillota; en lo social 9%; y en actividades municipales un 0%, ya que no se han realizado acciones de este tipo.

Acerca de los gastos en aseo domiciliario, hubo un aumento de un 19%, lo que se debe al cambio del contrato en julio de 2019, tras la muerte del empresario Rafael Pastén, situación que hizo aumentar los gastos por este concepto.

Con este nuevo contrato, "al mes gastamos $150 millones: $110 millones en materia de recolección y $40 millones en el vertedero", dijo Mella, quien explicó que "esto es un aumento importante cuando se analizan los ingresos y los gastos de la Municipalidad y la respectiva generación de deuda".

CONCLUSIONES FINALES

El alcalde Luis Mella realizó varias comparaciones del trabajo municipal con el trabajo de las empresas, asegurando que los concejales eran parte del directorio y que los vecinos de Quillota eran los socios, que "tienen el derecho a criticar y denunciar lo que quieran, pero pido que se haga con la verdad".

Bajo esta premisa, el jefe comunal quillotano argumentó que "creemos que ha habido un buen manejo presupuestario", indicando que la Municipalidad trabajaba con $153 mil por habitante al año, siendo la segunda comuna más pobre de la región de Valparaíso y una de las 25 más pobres de Chile.

Acerca del patrimonio municipal, mencionó terrenos prescindibles que pueden ser vendidos a futuro: así fue como nombró los 5 mil metros cuadrados del parque industrial, cuyo avalúo es de $400 millones; o del terreno donde se emplaza la Copec, cuya superficie era un sitio eriazo que hoy cuesta $900 millones.

No obstante, lo que más recalcó fueron las cinco hectáreas adquiridas a un costado del terreno del hospital Biprovincial Quillota - Petorca, el cual le costó $120 millones a la casa edilicia, pero que hoy -según el Alcalde de Quillota- cuesta entre 7 y 10 UF el metro cuadrado, es decir entre $1.600 millones a $2.000 millones.

Alcalde Luis Mella desmiente publicaciones sobre la crisis financiera municipal y denuncia trasfondo político, "mala intención" e "infamia".

"Eso quedará para la Municipalidad, para que quien sea Alcalde tenga ese colchón, en un terreno que nos costó $120 millones y que mañana se puede vender a más de $2.000 millones. Lo único que pretendo es que se nos critique con fundamento. Que tengan conocimiento de lo que pasa", expuso Mella casi al cerrar su cuenta ante el Concejo Municipal.

Sus palabras finales fueron: "Hemos pasado un estallido social, estamos enfrentando una pandemia y tenemos una deuda de $415 millones, porque esa es la deuda real. A largo plazo adquirimos un leaseback, que lo pagaremos en un par de años, pero todas las empresas, en tiempos de crisis, están endeudándose, buscando apoyos. Nuestra Municipalidad tiene finanzas muy limpias, claras, transparentes y saludables" finalizó.

