Alcalde Jorge Sharp presentará recurso para cambiar la estrategia de orden público en Valparaíso

Jefe comunal porteño acudirá a la Corte de Apelaciones, con el objetivo que el tribunal instruya a Carabineros y al Intendente para respetar los derechos a la vida, psíquicos y fisicos.

El alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, anunció que presentará un nuevo recurso de protección en favor de vecinos del plan y del comercio nocturno de la comuna, con el objetivo de que la Corte de Apelaciones instruya a Carabineros un actuar distinto a la hora de contener hechos de violencia que se registren en la Ciudad Puerto.

En conversación con radio Biobío, el jefe comunal porteño explicó que este recurso que presentará este viernes 31 de enero ante el tribunal de alzada busca cambiar la estrategia de orden público que se lleva a cabo en la ciudad.

"El recurso, lo que va a proponer, no es hacer que Carabineros no actúe. Aquel que dice lo contrario está desinformando y mintiendo a la gente. Lo que queremos es que la Corte de Apelaciones restablezca el imperio del derecho, que las fuerzas de orden construyan e impulsen una estrategia que proteja a la gente, el derecho a la vida, el derecho psíquico y el derecho físico, porque la carga que tiene la gente, que tienen los comerciantes, es tremenda", explicó Sharp.

Además, el Alcalde de Valparaíso sostuvo que "requerimos de una estrategia de seguridad pública integral, no sólo con más carabineros, necesitamos hacer otra cosa y estamos dispuestos a hacerlo".

"Queremos que la Corte de Apelaciones ordene al Intendente (Jorge Martínez) que respete los derechos a la vida, psíquicos y fisicos", añadió la máxima entidad edilicia de Valparaíso.

Por último, manifestó que "esperamos que (este recurso que presentará) se resuelva ahora, no en un mes más, porque el Alcalde no le da instrucciones a las policías, y las policías, sinceramente, no sé si le están haciendo caso al Gobierno".

PURANOTICIA