Alcalde de Zapallar reconoce aumento de movilidad de personas debido al traslado a segundas viviendas

Gustavo Alessandri manifestó que no se atreve a dar un porcentaje de aumento de personas "ya que va a seguir subiendo en los próximo días".

El alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri, reconoció la tarde de este lunes que en la comuna ha aumentado la movilidad de personas producto del traslado a segundas viviendas, a pesar de las recomendaciones de no hacerlo para evitar propagación del coronavirus.

Si bien, no existe un número exacto de población flotante en esta ciudad, el jefe comunal señaló que "no me atrevo a hablar de porcentajes, porque esto va a seguir subiendo en los próximo días".

El fin de semana recién pasado, las autoridades regionales y de salud anunciaron un refuerzo en la fiscalización para el acceso de la región de Valparaíso para disminuir la posibilidad de traslado de personas a sus segundas viviendas, lanzando un plan previo a las Fiestas Patrias.

En este sentido, Alessandri aseguró a radio Biobío que "nos hubiese gustado tener los cordones sanitarios con anterioridad, porque no podemos hacerlo solo como Municipalidad, necesitamos a las Fuerzas Armadas y de orden en cada cordón, no tenemos las atribuciones, pero estamos haciendo un trabajo con la PDI y Carabineros de ir a distintas casas".

La autoridad comunal hizo un llamado a quienes tengan pensado viajar en este "18" a Zapallar, recalcando que "esperamos que no lleguen masivamente a la comuna a sus segundas viviendas, y sí le damos prioridad a los adultos mayores y también a las personas que están viviendo hace tiempo en la comuna".

Junto a lo anterior, en la misma entrevista radial, el alcalde afirmó que ha llegado mucha gente a vivir a la comuna producto del teletrabajo.

Según Alessandri, esta situación es compleja ante el escenario de pandemia que vive el país, pero que también tendrá un efecto positivo en el mercado laboral.

"Van a haber muchas personas que antiguamente tenían sus segundas viviendas, hoy día serán sus residencias permanentes, con lo cual también nos permitirá empleabilidad a largo plazo", indicó.

PURANOTICIA