Alcalde de Villa Alemana reitera llamado a decretar cuarentena en la comuna: "Me cuesta entender qué más hay que esperar"

José Sabat afirmó que si no se adopta esta medida de manera oportuna, "las consecuencias luego serán nefastas, al igual que en otras comunas de la región"

Como un verdadero balde de agua fría se tomó el alcalde de Villa Alemana, José Sabat, la decisión del Gobierno de no decretar cuarentena en nuevas comunas, en el marco de la pandemia por el coronavirus Covid-19.

Al respecto, el jefe comunal señaló que "espero que de aquí al domingo se pueda reconsiderar la incorporación de nuestra comuna a un confinamiento obligatorio, ya que es realmente urgente".

"Todos estamos conscientes de que es una decisión difícil de tomar, porque una cuarentena trae consigo efectos sociales y económicos negativos. Pero la realidad es que si no se toma de manera oportuna, las consecuencias luego serán nefastas al igual que en otras comunas de la región", añadió Sabat.

De igual forma, el Alcalde de Villa Alemana dijo que "no queremos ver los sistemas de salud más colapsados. Necesitamos tomar medidas ahora. Los números no mienten, las imágenes diarias de la comuna tampoco. Las autoridades regionales también están muy alertas con la situación de Villa Alemana y Quilpué. La verdad me cuesta entender qué más hay que esperar".

"Tampoco tenemos novedades respecto de residencias sanitarias, que es otra de las preocupaciones que tenemos las autoridades locales", concluyó la autoridad.

