Alcalde de Talca pide al Minsal retroceder a fase 2 por aumento de contagios

El alcalde de Talca, Juan Carlos Díaz, solicitó al Ministerio de Salud, que la comuna del Maule retroceda a la fase 2 de Transición, para restringir principalmente el comercio los fines de semana, que se ha transformado en el principal foco de aglomeraciones.

Díaz realizó un enérgico llamado al titular del Minsal para que se adopten medidas más drásticas a fin de reducir el número de contagios positivos de Covid-19 en la capital regional.

"Estoy bastante preocupado por el nivel de contagios de casos activos que hemos tenido en los últimos días y también por lo informado por la autoridad sanitaria regional que ha manifestado que, de las pesquisas realizadas la última semana, el 50% no tiene trazabilidad. Por eso pedimos al ministro que nos devuelva a fase 2 (en el Plan Paso a Paso), que tengamos una cuarentena parcial los fines de semana porque los casos pesquisados que no tienen trazabilidad se producen en los lugares de aglomeración y el principal foco es el comercio", manifestó el alcalde.

Además, Díaz pidió que se evalúe a la comuna de Talca con los parámetros que corresponda y no de acuerdo a la realidad de la Región Metropolitana.

"Reitero el llamado, responsablemente, que se nos evalúe. Santiago no es Chile. Puede haber políticas diferenciadas, no estandarizadas. No laxitud ni flexibilidad, sino que protejamos a nuestros vecinos y para eso necesitamos pasar a fase 2", declaró la autoridad talquina.

Cabe señalar que durante este sábado, el municipio dispuso un punto de toma de muestras para exámenes PCR en calle 8 Oriente, entre 1 Sur y 1 Norte, de manera gratuita para los transeúntes que circulaban por el sector céntrico de la ciudad.

Por su parte, el Ministerio de Salud informó que en Talca se reportaron 23 casos positivos durante las últimas 24 horas.

