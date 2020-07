Alcalde de Quilpué realiza consulta entre vecinos para conocer su opinión sobre el retiro de fondos de pensiones

Mauricio Viñambres buscará saber qué opinan los habitantes de su comuna acerca del comentado proyecto que se discute en la Cámara de Diputados.

El retiro del 10% del fondo de las AFP se ha convertido en el tema más comentado en los últimos días.

Bajo este contexto, el alcalde de Quilpué, Mauricio Viñambres, a través de su cuenta en Twitter, levantó una consulta ciudadana para conocer la opinión de los vecinos de la comuna respecto del retiro del 10 por ciento de los ahorros de las AFP, materia que hoy se discute en el Congreso.

"Es una encuesta ciudadana que estoy levantando como Mauricio Viñambres. No es institucional, es una consulta de una red nacional, a la que me sumé, porque es importante contar con todos estos instrumentos de información democráticos para conocer la opinión de la gente y no sólo de la clase política", explicó.

"Las respuestas son anónimas y sólo buscan conocer la opinión del pueblo", señaló el edil.

Puedes acceder a la encuestas en el siguiente link:

PURANOTICIA