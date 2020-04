Alcalde de Quilpué pidió reforzar controles sanitarios en camino a Colliguay

Mauricio Viñambres y vecinos insistieron en el llamado a no visitar esta localidad durante el fin de semana largo, para resguardar a la comunidad.

Atendiendo el llamado de la propia comunidad, el alcalde de Quilpué, Mauricio Viñambres, insistió en la necesidad de reforzar los controles sanitarios en el Camino Lo Orozco y en los accesos a las localidades turísticas, con el objeto de evitar la llegada de visitantes a estos sectores.

"Hemos estado en contacto con vecinos de Colliguay, quienes están muy preocupados por la posible llegada de visitantes durante el fin de semana, sobre todo de quienes tienen un segunda vivienda allí. Por lo mismo, estamos solicitando a la Gobernación que refuerce los controles y reiteramos el llamado a quedarse en sus casas", recalcó.

Viñambres insistió en que estamos viviendo un momento crítico, donde se está adoptando numerosas medidas sanitarias desde el Municipio, pero estas acciones no tendrán el resultado esperado si las personas no atienden el llamado a tomar los resguardos necesarios.

"No es bueno que la gente suba ahora a Colliguay, quiero hacer un llamado a quienes tienen una segunda vivienda aquí que no suban el fin de semana a Colliguay, no solamente por la emergencia del Covid-19, sino que también porque estamos con un problema serio de abastecimiento de agua en Colliguay y todo el Valle de Marga-Marga. Estamos pidiendo resguardo policial en el lugar y quienes no hagan caso, van a ser devueltos", recalcó el alcalde Viñambres.

En este sentido, Evelyn Olguín, presidenta de la Agrupación de Productores y Emprendedores de Colliguay, realizó un llamado a los visitantes y quienes tienen una segunda vivienda en esta localidad a abstenerse de viajar por ahora.

"Aquí estamos organizados con nuestros vecinos, para solicitar que las personas que tienen su casa de veraneo tomen conciencia y por ahora no nos visiten. Estamos muy preocupados por nuestros habitantes que, en su gran mayoría son personas de la tercera edad. Cuando termine la propagación masiva de este virus, son todos bienvenidos a visitar nuestro lindo valle, pero por ahora, mejor, quédense en casa", señaló la dirigenta.

Terminal de buses

En esta misma línea, cabe destacar que el alcalde Viñambres también solicitó al Jefe de la Defensa Nacional en Valparaíso y a la Gobernación Provincial de Marga-Marga evaluar la continuación de funcionamiento del Terminal de Buses que opera en Quilpué, tema en que la autoridad dispuso que las Seremis de Salud y Transportes evalúen las acciones pertinentes para fiscalizar y garantizar que se cumplan las normas sanitarias y de transporte, buscando minimizar las consecuencias del brote de Covid-19.

PURANOTICIA