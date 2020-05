Alcalde de Quilpué pide reforzar seguridad por aumento de robos y de comercio ambulante

“Siento que los organismos competentes y responsables, no están siendo ni competentes ni responsables frente a la seguridad pública de la ciudad”, señaló Mauricio Viñambres.

El alcalde de Quilpué, Mauricio Viñambres, hizo un enfático llamado a las autoridades competentes para que adopten medidas urgentes que permitan mejorar la seguridad en la comuna, frente a un preocupante aumento de robos y hurtos en locales comerciales tanto en el centro como en algunos barrios de Quilpué. Así también, insistió en la necesidad de poner freno al comercio ambulante, para lo cual se requiere la intervención de la Gobernación Provincial.

"Tuvimos una reunión con el presidente de la Cámara de Comercio y miembros de la directiva, quienes me manifestaron su preocupación por el tema de seguridad, por los robos que se han dado en locales comerciales, incluso en horarios de toque de queda, también por la falta de vigilancia de Carabineros y el incremento del comercio ambulante", señaló.

Por lo mismo, el jefe comunal junto al Presidente de la Cámara de Comercio, Coren Arce, oficiaron al Jefe de Zona, al Intendente y la Gobernadora Provincial, con el objeto de que se adopten todas las medidas necesarias.

"Estamos enfrentando un explosivo aumento del comercio ambulante en las calles de la ciudad, especialmente en el centro de Quilpué y el entorno de la Feria de El Belloto, situación que no sólo perjudica al comercio establecido que cumple con todas las normas sanitarias, sino que sobre todo se ha convertido en un peligro inminente al causar aglomeraciones e incumplir todas las normas sanitarias y de resguardo, constituyendo un foco de propagación de Covid-19 y otras enfermedades respiratorias", señala la carta, donde además se hace referencia a la ocurrencia de hechos delictuales de alta connotación.

Ni competentes, ni responsables

Mauricio Viñambres fue enfático en recalcar la necesidad de que las autoridades asuman las responsabilidades que les corresponden, tal como lo han estado haciendo los municipios. "Tenemos que ordenar un poco el tema de la ciudad. Y los organismos deben funcionar, pero siento que los organismos competentes y responsables, no están siendo ni competentes ni responsables frente a la seguridad pública de la ciudad y eso me preocupa y es por ello que he oficiado al Jefe de Zona con copia al Intendente y la Gobernadora".

Ahora bien, el alcalde quilpueíno recalcó que en estas acciones no se busca reprimir, sino que coordinar el trabajo que se realiza en la ciudad. "No estamos buscando represión, quiero ser súper claro, porque no es la idea reprimir, sino que coordinar con las personas que han enfrentado una carencia. Nosotros estamos disponibles a hacer eso, la Cámara de Comercio está disponible a hacer eso, pero hoy día el desorden es demasiado; hemos sido persistentes en este tema y creo que no ha habido una respuesta efectiva para lo que estamos viendo los que vivimos en Quilpué".

