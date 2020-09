Alcalde de Quilpué acusa "engaños" respecto a construcción de la estación Valencia: "¿Cuánto más debemos esperar?"

Mauricio Viñambres se refirió a la visita de la ministra de Transportes, Gloria Hutt, quien realizará nuevos anuncios sobre la estación ubicada en la comuna, la cual fue cerrada hace más de 15 años.

Tras los anuncios de la visita de la ministra de Transportes, Gloria Hutt, en que se dará a conocer el inicio del "Diseño de Detalle" para la futura construcción de la estación Valencia de Metro Valparaíso, el alcalde de Quilpué, Mauricio Viñambres, hizo ver que hay numerosos compromisos incumplidos, así como falsos anuncios al respecto, tanto de parte de la administración de la empresa como de EFE.

"Queremos saber cuándo se ejecutará la construcción de la estación Valencia y que no se nos siga engañando con supuestos avances que no conducen a nada, porque Merval y EFE no han cumplido sus compromisos con la gente de Valencia y de todo Quilpué y El Belloto. Desde el 2005, venimos escuchando que se va a reponer la Estación de Valencia, que se va a hundir la vía del tren y que se va a mejorar los pasos bajo nivel, que todos los años se inundan con las lluvias. Ellos firmaron un compromiso y no se ha cumplido nada", señaló Viñambres.

El alcalde quilpueíno recordó que el año 2005 –al momento de inaugurar las obras de la IV Etapa– se firmó un documento formal en que se asumía una serie de compromisos que a la fecha no se han cumplido. Del mismo modo, en el año 2010 las autoridades del primer gobierno de Piñera anunciaban que la construcción de la estación Valencia sería una realidad en el 2012. "Han pasado 10 años y los vecinos de Valencia siguen esperando. Hemos sido testigos de un sinnúmero de compromisos, cada año escuchamos nuevas fechas para concretar la obra. Hace dos años nos aseguraron que ya estaban trabajando en el Diseño de Ingeniería, pero hoy nos encontramos con que aún no hay nada concreto. Lo que queremos saber es ¿cuándo se ejecutará la obra?, ¿cuánto tiempo más debemos esperar para que cumplan sus compromisos?".

"Como alcalde, soy quien da la cara ante la comunidad. Por lo mismo he estado presente en un sinnúmero de reuniones con vecinos, con dirigentes del sector. Incluso nos reunimos en La Moneda con las autoridades quienes se comprometieron a reponer la Estación. El tiempo pasa y la decepción crece, porque cada vez son sentimos más engañados y defraudados", recalcó Viñambres.

En el contexto de la visita de la Ministra de Transportes, además, el Alcalde de Quilpué insistió en la necesidad urgente de que la empresa Metro Valparaíso y las autoridades de Transportes asuman un rol proactivo en el resguardo de la salud de la población, adoptando medidas efectivas para reducir el riesgo de contagio a bordo de los trenes, donde se ve aglomeraciones diarias, además de un nulo control para quienes llegan a Quilpué y El Belloto desde comunas en cuarentena.

"A diario vemos como la gente de Viña y Valparaíso viene a Quilpué en Metro, eludiendo cualquier control sanitario. Esto nos complica aún más con la apertura de cafés y restaurantes, que atraen muchos visitantes, situación que va a resultar crítica si pensamos en que se vienen las Fiestas Patrias y la gente vendrá a Quilpué, Villa Alemana y Limache".

