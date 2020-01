Alcalde de Quilpué a la Gobernadora de Marga Marga: “Está más preocupada del Festival de Olmué que de la seguridad"

Mauricio Viñambres y algunos concejales de la Ciudad del Sol criticaron fuertemente a María Carolina Corti por su negativa a reunirse con los ediles para analizar materias de seguridad en la comuna.

Duras críticas por la falta de preocupación frente a las problemáticas de seguridad que enfrenta la comuna de Quilpué, formularon el alcalde Mauricio Viñambres y los concejales de la Ciudad del Sol, quienes apuntaron sus dardos directamente hacia la gobernadora provincial de Marga Marga, María Carolina Corti.

Desde el municipio recordaron que la seguridad en Chile es un tema de competencia del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que está delegada en las Gobernaciones Provinciales, cuyos representantes cuentan con las atribuciones de coordinar el trabajo de Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI).

En este contexto, y frente a la compleja situación de inseguridad que se enfrenta en Quilpué y en la localidad de El Belloto, luego del "estallido social", el pleno del Concejo Municipal solicitó la presencia de la Gobernadora, con el objeto de conocer el plan de trabajo en la comuna, así como también exponer la realidad que enfrentan comerciantes y vecinos que han sido severamente afectados.

La respuesta de María Carolina Corti -según la Municipalidad- fue que le era imposible asistir, dado que tenía su agenda comprometida, pese a que se le dio diversas alternativas de fecha y hora, lo que causó el inmediato malestar en las autoridades comunales, que acusaron una falta de respeto y desinterés por la comuna.

"Esto es un acuerdo del Concejo Municipal, que votó esto, y es por eso que hoy hacemos pública esta denuncia. Hoy día, el Alcalde y los Concejales no podemos dar garantías en materia de seguridad, dado que no conocemos el Plan de Seguridad de la comuna, y la Gobernadora no ha asistido al Concejo Municipal, pese a que es quien debe dar respuesta frente a este tema", señaló el alcalde de Quilpué, Mauricio Viñambres.

Además, sostuvo que "creo que ella está más preocupada de otros temas, que vive en un Chile distinto, en un Quilpué distinto y en una región distinta. Para ella es más importante estar preocupada del Festival de Olmué que de la seguridad de Quilpué, que es la capital de la provincia de Marga Marga".

Por su parte, el concejal Renzo Aranda (DC) sostuvo que "no hemos visto un liderazgo desde la Gobernadora con las policías, para ayudar o tomar medidas que impacten en la seguridad de la comuna. Hemos visto desbordes, actos delictuales, vandálicos y no hemos visto presencia de la Gobernadora".

En tanto, la concejala Viviana Núñez (PLR) comentó que "los quilpueínos necesitamos saber cuáles son los pasos a seguir del Gobierno para recuperar nuestra comuna. Necesitamos saber cuál será el apoyo concreto en materia de seguridad y qué pasará también con el comercio, porque por un lado lo estamos potenciando, pero por otro también tenemos un comercio ambulante desatado, que nadie le pone freno".

PURANOTICIA