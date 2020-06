Alcalde de Quillota y nueva ley: "El problema no es la reelección, el problema son las armas que utilizan para reelegirse"

Luis Mella expresó su rechazo a la iniciativa aprobada en la Cámara y señaló que espera que "pronto el foco pueda ponerse donde está el verdadero problema".

Si bien, 18 son los alcaldes de la región de Valparaíso que no podrán postular a un nuevo periodo debido a la ley recientemente aprobada en la Cámara de Diputados que limita la reelección de autoridades elegidas por votación popular, dos son los casos más emblemáticos: Virginia Reginato (UDI), en Viña del Mar; y Luis Mella (DC), en Quillota.

Justamente, el jefe comunal quillotano abordó lo ocurrido este miércoles 3 de junio en el Congreso Nacional, donde mediante 132 votos a favor, 14 en contra y seis abstenciones, se aprobó y despachó a ley el proyecto que pone límite a la reelección de senadores, diputados, alcaldes, concejales y consejeros regionales.

La situación de los alcaldes y concejales es similar a la de los diputados, puesto que pueden ser reelegidos sucesivamente en el cargo hasta por dos periodos, completando un máximo de tres, vale decir 12 años.

"Eso implica que yo no puedo presentarme nuevamente como Alcalde", comenzó diciendo Luis Mella, quien explicó también que "he sido Alcalde 28 años en Quillota, gracias a ley que permitía la reelección indefinida. Algunos, muchos, piensan que no es bueno; otros, piensan que sí puede ser. Después de tanto tiempo, el problema no es la reelección, el problema de fondo es el abuso de poder, el cohecho, la corrupción, que puede llevar a ciertas personas a perpetuarse en el poder con malas armas. A mi modo de ver, no es el problema la reelección, sino las armas utilizadas para reelegirse".

El Alcalde DC dijo también que "a mi entender, el foco debería estar en sancionar fuertemente a quienes faltan a través de la corrupción, el cohecho o el abuso de poder. Mucha gente me ha dicho 'alcalde, por qué me van a impedir elegirlo nuevamente, por qué me impiden participar en una elección donde yo decido si quiero que usted siga o no siga'. Yo creo que el problema no es la reelección, el problema son las armas que utilizan para reelegirse y espero que pronto el foco pueda ponerse donde está el verdadero problema".

Pese a ello, el médico de profesión agradeció las "tremendas muestras de cariño" que ha recibido desde este miércoles, lo que a su juicio "demuestra que tenemos una relación de amistad, de cariño, que tenemos una relación alcalde-ciudadano, ciudadano-alcalde que se ha ido construyendo en estos 28 años juntos en Quillota".

Junto a manifestar que "desde donde esté, siempre van a poder contar conmigo" y comprometerse a seguir con su política de "servicio y solidaridad", el Alcalde de Quillota adelantó que "vamos a luchar para que quien llegue a la Alcaldía sea, ojalá, una persona que pueda continuar con el proyecto Quillota, que la gran mayoría de los quillotanos, hasta ahora, ha estado apoyando".

