Alcalde de Quillota pide barreras y aduanas sanitarias tras contagio en obras del hospital biprovincial

​Se trata de un operario santiaguino, que se desempeña en una empresa subcontratista, que presta servicios a la constructora Sacyr, encargada del proyecto.

​Su preocupación manifestó el alcalde de Quillota, Luis Mella, luego que esta semana se conociera que uno de los trabajadores que se desempeña en las obras de construcción del hospital biprovincial Quillota-Petorca, ubicado en la ciudad, diera positivo en un test por coronavirus Covid-19.

​Se trata de un operario santiaguino, que se desempeña en una empresa subcontratista, que presta servicios a la constructora Sacyr, encargada del proyecto.

El trabajador residía de lunes a viernes en Quillota y la semana pasada manifestó los primeros síntomas, por lo que dejó de asistir al trabajo, tal como informó el propio alcalde Mella, tras conversar directamente con el ejecutivo a cargo de la obra, para recabar mayores antecedentes.

La autoridad detalló que "un trabajador de un subcontrato de telecomunicaciones, que está haciendo las instalaciones justamente de este tipo en el hospital y que reside en Santiago, estuvo trabajando hasta el día miércoles. Desde el jueves se ausentó de la obra, porque se sintió mal. El día domingo consultó en una clínica y el día lunes se le notificó que era coronavirus positivo. Se entera la empresa el día lunes y se toman todas las medidas de seguridad, que ya están planificadas, justamente en una estrategia especial que tiene la constructora".

Mella destacó la gran preparación para el control de la pandemia de la empresa Sacyr y sus subcontratistas, así como su oportuna reacción ante el caso detectado, separando inmediatamente de sus labores al operario que dio positivo en el examen y a todo su equipo de trabajo cercano.

Según le informaron desde la empresa a cargo, "se envían a su domicilio en cuarentena, en primer lugar, a las tres personas que viven bajo el mismo techo con la persona que dio positivo, que arriendan una casa aquí en Quillota, y a alrededor de seis personas más que trabajan junto con este grupo. Ante esto, obviamente que nosotros iniciamos rápidamente reuniones con el gerente del proyecto de Sacyr, con el prevencionista de riesgos. Verificamos que, desde hace ya más de un mes y medio que se contrató un médico que está instalado en la obra, que está haciendo revisión de todos los pacientes que tengan algún síntoma; que se firmó un convenio con un laboratorio para hacer PCR para coronavirus y que ahora se estableció además un convenio para hacer tests rápidos".

MEDIDAS

Sin embargo, más allá de este caso puntual, la mayor preocupación radica en que muchos trabajadores de empresas subcontratistas, que realizan labores específicas en esta fase final de la construcción, provienen de la región Metropolitana, que concentra casi el 70% de los casos totales de Covid-19 diagnosticados en el país. Además, por la naturaleza del proyecto, están autorizados a viajar, pese a los controles.

Según explicó Mella, "la obra tiene cerca de 900 trabajadores hoy día, de los cuales cerca de 260 vienen de Santiago. Son de subcontratos especializados y por lo tanto, viajan cada día lunes o domingo en la tarde y se van el viernes en la noche a Santiago. En Santiago tenemos un foco grave de coronavirus positivo, tenemos muchas comunas en cuarentena y la obra del hospital fue definida como una obra estratégica, por lo tanto, hay salvoconductos para que los trabajadores puedan salir de Santiago y venir a trabajar a Quillota".

​Ante ese escenario, se ha contactado con autoridades regionales para -además de las medidas anunciadas para este fin de semana- solicitar la aplicación de acciones específicas que permitan prevenir la aparición de un brote de Covid-19 en las obras del hospital biprovincial Quillota-Petorca. Esto, considerando la imposibilidad de paralizar la faena, por tratarse de un proyecto considerado estratégico por el Gobierno y el Ministerio de Salud.

Según relató, "me he entrevistado con el Seremi de Salud, vía telefónica. Le estoy oficiando al Intendente y estoy pidiendo que se tomen todas las medidas de resguardo y que podamos tener barreras y aduanas sanitarias para tener la seguridad absoluta de que quienes vienen de Santiago no estén en cuarentena, no sean positivos y ojalá chequearlos mediante tests de PCR o tests rápidos para poder detectar en forma inmediata si es que hay alguna persona que tenga este virus. Algunas personas dirán por qué no se paraliza la obra, pero la verdad es que el Hospital es una obra estratégica, incluso dentro de la pandemia, porque estamos hablando de terminar rápidamente un hospital que va a salvar muchas vidas y va a ayudar a mucha gente".

PRIMER QUILLOTANO FALLECIDO

​Cabe señalar que esta situación coincide con el primer deceso de un paciente con Covid-19 positivo en la comuna, ocurrido este jueves, en el hospital San Martín de Quillota.

Se trata de un hombre de 77 años, con residencia en la comuna, quien había sido diagnosticado hace tres semanas con la enfermedad y permanecía internado en el centro asistencial local, falleciendo de neumonía, pasadas las 18:00 horas.

PURANOTICIA