Alcalde de Quillota luego que Gobierno descartara la cuarentena en la región de Valparaíso: "Respetando la decisión, no la comparto"

"No me gustaría que se cometieran los mismos errrores que Santiago de postergar cuarentenas", señaló Luis Mella.

Decepcionado se mostró el alcalde de Quillota, Luis Mella, luego que el Gobierno descartara decretar cuarentena en comunas de la región de Valparaíso, situación que tanto él como otros jefes comunales de la zona han venido planteando desde hace semanas.

"Los datos numéricos que tenemos no avalan la dictación de una medida de cuarentena en la región de Valparaíso", explicó el ministro de Salud, Jaime Mañalich, durante el último balance de la propagación de la pandemia en Chile.

Ante ello, el alcalde Luis Mella indicó a radio Biobío que "hay diferencias en las tasas de incidencia en las distinas comunas de la región de Valparaíso, eso es real, pero en las comunas y provincias con tasas más altas deberían pensar a entrar en cuarentena. Respetando la decisión del ministro Mañalich, no la comparto".

De igual forma, el jefe comunal sostuvo que "es evidente que las cuarentenas tienen un efecto positivo en Chile y el mundo entero. Eso está demostrado, que si uno quiere frenar el virus, la cuarentena es adecuada".

"En Santiago vimos lo que implica tener cuarentena, con el impacto social incluido. Mi opinión es que hay comunas y provincias que sí deberían entrar en cuarentena, para no llegar tarde como en Santiago. No me gustaría que se cometieran los mismos errrores que Santiago de postergar cuarentenas", concluyó la autoridad comunal.

PURANOTICIA