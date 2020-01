Alcalde de Quillota criticó al MOP por no responder oficio donde solicitaba intervención del río Aconcagua

Luis Mella criticó la falta de respuestas del Ministerio de Obras Públicas, explicando que "solicitamos con muchos argumentos, muy válidos, la necesidad de intervenir el río Aconcagua".

El alcalde de Quillota, Luis Mella, manifestó su molestia, ya que, luego de 24 días, la Municipalidad no ha recibido respuesta al oficio enviado al Ministerio de Obras Públicas (MOP) el pasado 3 de enero, donde solicitaban la intervención del río Aconcagua debido a la grave crisis hídrica que enfrenta la comuna y que tiene a localidades rurales, como Boco, prácticamente sin agua para la bebida.

​Respecto a la solicitud de intervención del río, ésta se fundamenta en mediciones de caudal, que realiza la propia Dirección General de Aguas (DGA), dependiente del MOP, las que dan cuenta que en Los Andes y San Felipe sí hay agua disponible, que no llega hasta Quillota, pese a que no existen embalses a lo largo del cauce.

Mella indicó que "hace más de tres semanas que enviamos un oficio, con copia al Intendente (Jorge Martínez), con copia a la presidenta de la Comisión de Recursos Hídricos del Senado, donde solicitamos con muchos argumentos, muy válidos, la necesidad de intervenir el río Aconcagua".

"Hoy día el río Aconcagua se está regulando mediante un acuerdo de la Junta de Vigilancia, donde evidentemente la mayor cantidad de agua queda en la Primera y Segunda Sección. Pasa muy poca agua hacia la Tercera y Cuarta Sección, donde está Quillota. No hemos tenido respuesta, ni siquiera mandarnos a decir que no o que sí. Simplemente nos han ignorado y al que están ignorando es a la gente del valle, a la gente de La Calera, de La Cruz, de Quillota y de Limache".

REITERA LLAMADO A INTERVENIR RÍO

​Actualmente, el sistema de agua potable rural debe ser apoyado con camiones aljibe de la Gobernación y la Municipalidad de Quillota, que realizan alrededor de 29 viajes diarios para llenar los estanques de la localidad.

Además, existe racionamiento del suministro durante el día, buscando una mayor acumulación de agua, que es liberada para su distribución y consumo en los hogares en horario nocturno.

Al respecto, el alcalde Mella manifestó que "yo hago un llamado público al Gobierno, al MOP, para que responda nuestra carta y para que ojalá ordene la intervención del río, como lo permite y establece la ley. La ley faculta al MOP y a la DGA para intervenir el río frente a situaciones de emergencia. Y yo me pregunto qué más emergencia que el dolor que está viviendo nuestra gente de Boco que no tiene agua. Hay varias cooperativas que no tienen agua, que estamos con camiones aljibe apoyándolas. Aquí ha habido una indolencia que es inaceptable, porque todo el mundo habla que la primera prioridad es el agua de bebida y sin embargo, no se le ha garantizado a a las poblaciones rurales de Quillota".

"Voy a pedir a la DGA que me informe sobre las fiscalizaciones del robo de agua. Está llegando muy poca agua hasta Hijuelas, pero a Quillota llega cero. Prácticamente llega sólo el domingo, cuando se deja pasar una cantidad ínfima, que no dura más de 12 horas. La gente me dice que también hay robo de agua aquí en esta provincia, hay gente que está sacando agua sin tener los derechos. Entonces, el hecho de distribuir el agua mediante derechos que fueron entregados gratuitamente, ya eso es violento", agregó.

PURANOTICIA