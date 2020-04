Alcalde de Pichilemu denuncia que vecino de Las Condes llegó en avioneta a comprar jaibas

"Es simplemente lo que se da todos los días en nuestro país y tiene que ver con la desigualdad que vivimos", lamentó Roberto Córdova.

El alcalde de Pichilemu, Roberto Córdova, denunció el caso de un individuo de Las Condes que llegó en avioneta a comprar jaibas a ese balneario de la región de O'Higgins, evadiendo de esa manera las prohibiciones para los traslados innecesarios a la costa.

Además, en el aeródromo de Pichilemu, esta persona no respetó las restricciones para la llegada de aviones con personas que no son residentes del balneario y simplemente hizo caso omiso a las advertencias de los encargados del recinto.

En entrevista con el matinal «Buenos días a todos», de TVN, el jefe comunal señaló que "es simplemente lo que se da todos los días en nuestro país y tiene que ver con la desigualdad que vivimos".

"Acá vino un señor de Santiago a comprar 10 kilos de jaiba desmenuzada. Claramente es un gustito que se pueden dar algunas personas en este país cuando toda la gente tiene pánico", agregó.

"Son los lujos que algunas personas se pueden dar en el país de tomar un avión en Santiago y de venir a una comuna de la costa a comprar algo para alguna actividad de fin de semana o para un almuerzo. Hay personas que no les interesa lo que está ocurriendo en el país y ellos pueden seguir con su vida normal, porque sus recursos así lo permiten", añadió.

"No respetó las instrucciones, es una falta de sentido común, falta de empatía. Si esto hubiera ocurrido en el estallido social le queman la avioneta, no me cabe duda. No queremos que nos pasen a llevar. De hecho se llevó las jaibas, llegó al aeródromo y pudo irse a Santiago", agregó.

Finalmente, indicó que en torno a Pichilemu hay controles terrestres dispuestos por Carabineros y militares para hacer cumplir las disposiciones en contra de los traslados inncesarios a la costa, sobre todo a una segunda residencia.

