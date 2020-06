Alcalde de Concón y entrenamientos de Everton en canchas de la comuna: "Lo que queremos es que se queden en casa"

"No tengo nada en contra del fútbol, pero hoy día no es consecuente para lo que estamos pidiendo", señaló Óscar Sumonte.

Con sorpresa y molestia reaccionó el alcalde de Concón, Óscar Sumonte, luego que se informara que el plantel de Everton de Viña del Mar se encuentra entrenando en las canchas del complejo Maggi, ubicadas en la comuna.

Ante esta situación, el jefe comunal manifestó su molestia a través de Twitter, señalando que "las condiciones sanitarias que vivimos y debido al aumento de casos con Covid-19 en nuestra comuna, es de suma importancia conocer si existe protocolo de acuerdo entre la ANFP y el Ministerio de Salud para autorizar los entrenamientos de los equipos profesionales, como lo es este caso".

Una vez hecha la publicación, recibió un llamado de parte de la ANFP, donde se le informaba acerca de la existencia de un protocolo, sin embargo, Sumonte dijo que esta herramienta no le parece una garantía suficiente para evitar los contagios y aseguró que es una señal contraria a la de quedarse en casa.

"Quiero hacer un enérgico llamado a las autoridades de salud de nuestro país y región, a las autoridades que tienen que ver con el fútbol profesional, ANFP, al directorio del Club Deportivo Everton que, si bien es cierto, tienen autorizado un protocolo para proceder a los entrenamientos y ante la lamentable situación que estamos viviendo en el aumento de contagiados y muertos, tanto a nivel nacional como en la región, les pido que entiendan, que definitivamente lo que queremos es que se queden en casa y se abstengan de hacer estos entrenamientos en la comuna de Concón", señaló el Alcalde.

De igual forma sostuvo que "no tengo nada en contra del fútbol, pero hoy día no es consecuente para lo que estamos pidiendo, que es, que se queden en casa. No a los entrenamientos de fútbol en nuestra comuna".

Cabe recordar que los casos de coronavirus en Concón han ido en aumento, y a la fecha ya se registra un total de 118 casos acumulados.

